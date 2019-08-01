Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказал свое мнение по поводу системы видеопомощи арбитрам (VAR), которая с нынешнего сезона используется в Российской Премьер-лиге.

Семак: Всегда относился к VAR положительно

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