Футбол

Семак: Всегда относился к VAR положительноНева Спорт 04:24

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказал свое мнение по поводу системы видеопомощи арбитрам (VAR), которая с нынешнего сезона используется в Российской Премьер-лиге.
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