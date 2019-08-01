Футбол
Семак: Всегда относился к VAR положительноНева Спорт 04:24
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказал свое мнение по поводу системы видеопомощи арбитрам (VAR), которая с нынешнего сезона используется в Российской Премьер-лиге.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 06:17, Ашберн
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Политика
Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине
В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Здоровье
Названы фрукты и ягоды, которые следует есть в августе
Обновлено в 06:10
Театры
Константин Богомолов впервые проведет сбор труппы Театра на Малой Бронной
Режиссер Константин Богомолов впервые в качестве художественного руководителя столичного Театра на Малой Бронной соберет труппу.
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Игры
Borderlands 3 отправилась в печать
Обновлено в 03:21
Общество
В России вступил в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью
Как стало известно во вторник, 30 июля, в России вступил в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью.
Обновлено 30 июля в 03:41
ЖКХ
Омская РЭК снизила тариф на вывоз мусора
Обновлено в 04:43
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:27
Политика
Медведев решил проверить версию об умышленных поджогах лесов в Сибири
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД проверить, есть ли связь между лесными пожарами в Сибири и незаконной вырубкой лесов.
Обновлено в 01:05
Общество
В Сибири искусственно вызовут дожди для борьбы с лесными пожарами
Специалисты «Авиалесоохраны» начали искусственно вызывать дожди в Красноярском крае и Иркутской области для борьбы с лесными пожарами.
Обновлено в 05:29
Футбол
Нжи присоединится к «Динамо» до матча со «Спартаком»
Новичок "Динамо" Клинтон Нжи должен прилететь в Москву в среду 31 июля и уже с 1 августа приступить к тренировкам, сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено вчера в 07:05
Политика
Малайзия призвала отказаться от обвинений в адрес России по MH17
Куала-Лумпур призывает мировое сообщество провести открытое расследование крушения малайзийского Boeing MH17 и отказаться от голословных обвинений в адрес Москвы.
Обновлено вчера в 13:00
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год
Согласно обновленному прогнозу, среднегодовой курс рубля в 2019 году составит 64,5 рубля за доллар, в 2020 году - 65 рублей, говорится в материалах Сбербанка.
Обновлено вчера в 11:19
Армия и оружие
Турцию лишили истребителей F-35 из-за требований Израиля
Согласно информации, представленной израильским изданием «The Times of Israel», причиной, по которой Турцию лишили истребителей пятого поколения F-35, стало лоббирование данного вопроса израильской стороной.
Обновлено в 04:39
Экономика
Минсельхоз предложил потратить ₽5 млрд на выведение новой породы кур
Минсельхоз предложил дополнить федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы подпрограммой по созданию «отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур в целях получения бройлеров».
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Энергетика
«Северный поток-2» даст первый газ до Нового года
"Первый газ поступит к полуночи 31 декабря", - сказал Зеле на пресс-конференции.
Обновлено вчера в 07:13
Политика
Киев и Донбасс договорились о восстановлении моста в Станице Луганской
По словам Грызлова, представители Украины и Донбассом согласовали восстановление моста в Станице Луганской, они обсудили, как ведется подготовка к восстановительным работам на сооружении.
Обновлено вчера в 12:34
Общество
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5,5 км
Пепловый выброс на высоту 5,5 км произошел из кратера высочайшего в Евразии действующего вулкана - Ключевского на Камчатке, сообщила в четверг Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).
Обновлено в 03:31
Политика
Германия отказалась от участия в миссии США в Ормузском проливе
Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал об участии страны в миссии США в Ормузском проливе. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.
Обновлено вчера в 15:43
Политика
Немецкий специалист по лесным пожарам сказал, нужно ли тушить Сибирь
Ведущий немецкий специалист по пожарам в России, руководитель Центра глобального мониторинга пожаров во Фрайбурге Йоханн Георг Гольдаммер рассказал, стоит ли тушить пожары в Сибири.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Ленинградской области три человека погибли при пожаре в частном доме
Три человека, по предварительным данным, погибли при пожаре в частном жилом доме в поселке Михайловка в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Актера «Современника» арестовали за роль пьяного инспектора ГИБДД
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Авто
В России могут создать страховые полисы для беспилотных автомобилей
Российские страховые компании разрабатывают специальные продукты для беспилотных автомобилей.
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия
В похоронной империи «Некрополь» во Владивостоке проходят обыски
Местные СМИ заявляют, что бывшего руководителя МУП "Некрополь" Игоря Бабынина задержали и обвиняют в получении взятки.
Обновлено в 02:31