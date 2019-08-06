Футбол

Семак: «В следующем году „Зенит“ сыграет с „Барселоной“»Sport.ru вчера в 13:29

Во вторник, шестого августа, на поле стадиона Академии "Зенита" проходит поединок молодёжных составов "сине-бело-голубых" и грозной "Барселоны".
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Молодежка «Зенита» грохнула «Барсу» Виктора Вальдеса. Теперь Семак хочет сыграть против основы

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Семак: «В следующем году „Зенит“ сыграет с „Барселоной“»

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Спорт-Экспрессвчера в 12:59
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 04:21, Вашингтон
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Оперативники выяснили, что мужчина монтировкой взломал входную дверь продуктового магазина в Клину и похитил металлический сейф со 129 тыс. руб. Спустя несколько дней он аналогичным способом проник в табачную палатку, откуда похитил более 1,5 тыс. пачек сигарет сигарет и деньги.
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Общество

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В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
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Один боевик уничтожен в ходе КТО в Ингушетии

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В Арбитражный суд города Москвы поступили два иска от Министерства культуры, по которым ведомство требует взыскать с создателей сериала «София» неустойку в размере более 12 миллионов рублей.
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Facebook подала в суд на разработчиков приложений за накрутку

Американская социальная сеть Facebook подала заявление в суд на разработчиков приложений для телефонов, сообщает информационно-аналитическое издание Evo-rus.com.
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Общество

ВЦИОМ: каждая вторая семья в России имеет непогашенный кредит

У каждой второй семьи в России есть непогашенный кредит, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Названо число пророссийских депутатов от партии Зеленского

Возможный руководитель будущей фракции партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия оценил число пророссийских депутатов, которые получат мандаты как представители партии.
Обновлено в 03:09
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Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию

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В ДНР заявили об экстренном развертывании армии Киева под Мариуполем

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Актер Валентин Гафт госпитализирован с инсультом

Народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт. Он около недели находится в одной из московских больниц.
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Армия и оружие

Зеленский созвал силовиков на совещание из-за ситуации в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками из-за обстрела в Донбассе, в результате которого погибли четверо украинских военных.
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Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
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Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета

Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
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«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана

Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
Политика

Болтон: одной из причин выхода США из ДРСМД стал Китай

США решили покинуть Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в том числе из-за действий Китай, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телеканала Fox News.
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Происшествия

В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП

Автобус с российскими туристами попал в ДТП недалеко от турецкой Аланьи, заявил РИА Новости представитель генконсульства в Анталье.
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Автомобиль взорвался в Магнитогорске

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Генпрокуратура выявила намеренные поджоги лесов в Сибири

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Путин: Пострадавшее жилье в Иркутской области будет восстановлено

Президент России Владимир Путин побеседовал в оздоровительном комплексе "Дагомыс" в Сочи с семьями пострадавших от наводнения в Иркутской области и обещал, что без жилья они не останутся.
Обновлено вчера в 11:58
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ЦБ обнаружил в Минбанке «центр управления полетами» на 80 млрд рублей

Банк России обнаружил, что санируемый Московский индустриальный банк (Минбанк) координировал действия заемщиков из разных регионов, сообщил «Ведомостям» зампред ЦБ Василий Поздышев.
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Рабочая группа Центризбиркома рекомендовала отклонить жалобу Гудкова

Рабочая группа Центризбиркома рекомендовала оставить без удовлетворения жалобу на отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова, передает во вторник корреспондент РИАМО.
Обновлено вчера в 11:29
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Подозреваемого в убийстве Михаила Круга привезли в дом певца

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Происшествия

В результате взрыва в Кабуле ранены 95 человек

В результате взрыва в Кабуле ранения получили 95 человек. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на данные медиков.
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Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии

В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
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Юрист оголил ягодицы перед участником дорожного конфликта на МКАД

Дорожный конфликт двух водителей в Москве закончился демонстрацией ягодиц одного из участников другому. Все это происходило прямо на МКАД.
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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