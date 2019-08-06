Футбол
Семак: «В следующем году „Зенит“ сыграет с „Барселоной“»Sport.ru вчера в 13:29
Во вторник, шестого августа, на поле стадиона Академии "Зенита" проходит поединок молодёжных составов "сине-бело-голубых" и грозной "Барселоны".
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Сергей Семак: «Есть вероятность, что сыграем с „Барселоной“ уже в следующем календарном году»
Sportbox.RUвчера в 13:10
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Происшествия
Сейф с деньгами и 1,5 тыс. пачек сигарет украл приезжий в Клину
Оперативники выяснили, что мужчина монтировкой взломал входную дверь продуктового магазина в Клину и похитил металлический сейф со 129 тыс. руб. Спустя несколько дней он аналогичным способом проник в табачную палатку, откуда похитил более 1,5 тыс. пачек сигарет сигарет и деньги.
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Декорации на концерте Rammstein в Риге загорелись
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Один боевик уничтожен в ходе КТО в Ингушетии
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Кино
Минкультуры требует взыскать с создателей сериала «София» более 12 млн рублей
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Политика
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Интернет
Facebook подала в суд на разработчиков приложений за накрутку
Американская социальная сеть Facebook подала заявление в суд на разработчиков приложений для телефонов, сообщает информационно-аналитическое издание Evo-rus.com.
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ВЦИОМ: каждая вторая семья в России имеет непогашенный кредит
У каждой второй семьи в России есть непогашенный кредит, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Политика
Названо число пророссийских депутатов от партии Зеленского
Возможный руководитель будущей фракции партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия оценил число пророссийских депутатов, которые получат мандаты как представители партии.
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Армия и оружие
В ДНР заявили об экстренном развертывании армии Киева под Мариуполем
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Народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт. Он около недели находится в одной из московских больниц.
Обновлено в 03:21
Армия и оружие
Зеленский созвал силовиков на совещание из-за ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками из-за обстрела в Донбассе, в результате которого погибли четверо украинских военных.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Общество
В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания
Обновлено вчера в 20:24
Здоровье
Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета
Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
Обновлено в 01:13
Экономика
«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана
Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Болтон: одной из причин выхода США из ДРСМД стал Китай
США решили покинуть Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в том числе из-за действий Китай, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телеканала Fox News.
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия
В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП
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Обновлено в 03:21
Происшествия
Автомобиль взорвался в Магнитогорске
Обновлено в 03:29
Происшествия
Генпрокуратура выявила намеренные поджоги лесов в Сибири
Обновлено вчера в 08:54
Политика
Путин: Пострадавшее жилье в Иркутской области будет восстановлено
Президент России Владимир Путин побеседовал в оздоровительном комплексе "Дагомыс" в Сочи с семьями пострадавших от наводнения в Иркутской области и обещал, что без жилья они не останутся.
Обновлено вчера в 11:58
Экономика
ЦБ обнаружил в Минбанке «центр управления полетами» на 80 млрд рублей
Банк России обнаружил, что санируемый Московский индустриальный банк (Минбанк) координировал действия заемщиков из разных регионов, сообщил «Ведомостям» зампред ЦБ Василий Поздышев.
Обновлено в 02:48
Политика
Рабочая группа Центризбиркома рекомендовала отклонить жалобу Гудкова
Рабочая группа Центризбиркома рекомендовала оставить без удовлетворения жалобу на отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова, передает во вторник корреспондент РИАМО.
Обновлено вчера в 11:29
Происшествия
В результате взрыва в Кабуле ранены 95 человек
В результате взрыва в Кабуле ранения получили 95 человек. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на данные медиков.
Обновлено в 02:22
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
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Происшествия
Юрист оголил ягодицы перед участником дорожного конфликта на МКАД
Дорожный конфликт двух водителей в Москве закончился демонстрацией ягодиц одного из участников другому. Все это происходило прямо на МКАД.
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