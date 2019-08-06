Футбол
Семак: «В следующем году „Зенит“ сыграет с „Барселоной“»Sport.ru вчера в 13:29
Во вторник, шестого августа, на поле стадиона Академии "Зенита" проходит поединок молодёжных составов "сине-бело-голубых" и грозной "Барселоны".
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Сергей Семак: «Есть вероятность, что сыграем с „Барселоной“ уже в следующем календарном году»
Sportbox.RUвчера в 13:10
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Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Обновлено вчера в 16:22
Экономика
«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана
Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
Здоровье
В Кузбассе спасли малыша с редким заболеванием
Обновлено вчера в 23:13
Культура
В Екатеринбурге пройдет новый фестиваль об истории, культуре и брендинге Урала «УРА! УРАЛ!»
«Скованные одной цепью» – известные музыканты, художники, режиссеры, краеведы, бизнесмены, фотографы и блогеры поделятся с горожанами своей любовью к Уралу.
Обновлено в 02:00
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:26
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
Обновлено вчера в 18:26
Общество
Названы основные причины незанятости в России
0,3% не работали по причине увольнения из Вооружённых сил. Примерно четверть россиян (26,8%) сослались на другие причины.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
США и Саудовская Аравия намерены противостоять Ирану на рынке нефти
Министерство энергетики США сообщило о договоренностях, достигнутых с Саудовской Аравией по противодействию Ирану на мировом рынке нефти в ходе встречи, которую министр энергетики Рик Перри провел в Вашингтоне с саудовским коллегой Халедом аль-Фалехом.
Обновлено вчера в 20:15
Общество
Мэрия Екатеринбурга требует снести 28 этажей в недостроенном здании
Мэрия Екатеринбурга через суд потребовала снести с восьмого по 36 этаж в недостроенном здании небоскреба «Призма», сообщает Е1.
Обновлено вчера в 10:38
Политика
Коломойский рассказал о переписках с Зеленским
Обновлено вчера в 09:55
Происшествия
В Ингушетии ликвидировали боевика
В селении Вознесенское в Малгобекском районе Ингушетии в ходе перестрелки ликвидировали боевика, сообщил Национальный антитеррористический комитет.
Обновлено в 02:38
Политика
На Украине потребовали смены мирового порядка
Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:09
Экономика
В России растут продажи алкоголя частных марок
Согласно результатам исследования, с июня 2018 по май 2019 года в стране снизилась доля продаж СТМ на рынке товаров повседневного пользования до 4,4%. На фоне этого снижения удивительным кажется рост продаж алкоголя под частными марками на 13,4 процента в денежном выражении и на 20,6% в натуральном выражении.
Обновлено в 01:22
Футбол
ЦСКА поспорит с «Фиорентиной» за нападающего «Флуминенсе» Педро
ЦСКА заинтересовался нападающим "Флуминенсе" Педро, утверждают бразильские СМИ. Интерес к 22-летнему форварду также проявляет "Фиорентина".
Обновлено в 00:25
Политика
В Токио не приняли протест России по вопросу Южных Курил
В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Политика
В Ливии уничтожен третий украинский Ил-76
В аэропорту ливийского города Мисрата 6 августа был уничтожен украинский транспортный самолет Ил-76, пишет Al Marsa.
Обновлено вчера в 21:55
Политика
Порошенко ночью вернулся на Украину
Обновлено в 01:30
Экономика
Четверть детей в России оказались за чертой бедности
«Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты», — сказала РБК экономист.
Обновлено в 01:35
Общество
Россияне назвали главными семейными нуждами питание, одежду и жилье
Аналогичный опрос "Левада-Центр" проводил в декабре 2017 года, иерархия основных семейных нужд за два года существенно не изменилась.
Обновлено вчера в 23:32
Технологии
Испытания беспилотника «Охотник» продолжатся до конца года
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
В Сочи три человека утонули во время шторма в море
Обновлено вчера в 16:37
Общество
После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов
После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов. Об этом сообщает RZN.info со ссылкой на собственный источник.
Обновлено вчера в 09:27
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено вчера в 17:24
Политика
США: Китай проводит хищническую и расчетливую экономическую политику
Военная и экономическая политика, проводимая Китаем, представляет угрозу для норм международного права.
Обновлено вчера в 22:16
Кино
Актеров из «Оно-2» омолодили для продолжения фильма
Юные актеры, которые сыграли в первой части фильма ужасов "Оно", были омоложены с помощью компьютерной графики для съемок в продолжении истории.
Обновлено вчера в 22:27
Кино
Министр культуры провел для Квентина Тарантино экскурсию по Кремлю
Обновлено вчера в 15:45
Гаджеты
Компактный смартфон Sony Xperia с ОС Android 10 замечен в Сети
Источники сообщают, что японский технологический гигант Sony продолжает верить в линейку компактных смартфонов Xperia Compact, которые характеризуются небольшими размерами экрана.
Обновлено в 02:37
Экономика
Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей
В России в прошлом году объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей.
Обновлено вчера в 19:33
Гаджеты
Компания Intel напомнила о процессоре с 56 ядрами и TDP 400 Вт
Корпорация Intel объявила, что процессоры Intel Xeon Scalable следующего поколения (известные под кодовым названием Cooper Lake) будут насчитывать до 56 процессорных ядер и иметь встроенные средства ускорения обучения ИИ.
Обновлено вчера в 12:34
Армия и оружие
Пентагон заявил об укреплении ИГ в Сирии и Ираке
В докладе генерального инспектора минобороны США Гленна Файна о ходе операции на Ближнем Востоке утверждается, что ИГ занимается укреплением и расширением подпольной сети на территории Ирака и Сирии.
Обновлено вчера в 20:57