Футбол

Семак: «В следующем году „Зенит“ сыграет с „Барселоной“»Sport.ru вчера в 13:29

Во вторник, шестого августа, на поле стадиона Академии "Зенита" проходит поединок молодёжных составов "сине-бело-голубых" и грозной "Барселоны".
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Sport.ruвчера в 13:29
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Коломойский рассказал о переписках с Зеленским

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Порошенко ночью вернулся на Украину

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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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