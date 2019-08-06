Во вторник, шестого августа, на поле стадиона Академии "Зенита" проходит поединок молодёжных составов "сине-бело-голубых" и грозной "Барселоны".

Семак: «В следующем году „Зенит“ сыграет с „Барселоной“»

Спорт день за днем

Экономика «Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.

Общество Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.

Общество Названы основные причины незанятости в России 0,3% не работали по причине увольнения из Вооружённых сил. Примерно четверть россиян (26,8%) сослались на другие причины.

Политика США и Саудовская Аравия намерены противостоять Ирану на рынке нефти Министерство энергетики США сообщило о договоренностях, достигнутых с Саудовской Аравией по противодействию Ирану на мировом рынке нефти в ходе встречи, которую министр энергетики Рик Перри провел в Вашингтоне с саудовским коллегой Халедом аль-Фалехом.

Общество Мэрия Екатеринбурга требует снести 28 этажей в недостроенном здании Мэрия Екатеринбурга через суд потребовала снести с восьмого по 36 этаж в недостроенном здании небоскреба «Призма», сообщает Е1.

Происшествия В Ингушетии ликвидировали боевика В селении Вознесенское в Малгобекском районе Ингушетии в ходе перестрелки ликвидировали боевика, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

Политика На Украине потребовали смены мирового порядка Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.

Экономика В России растут продажи алкоголя частных марок Согласно результатам исследования, с июня 2018 по май 2019 года в стране снизилась доля продаж СТМ на рынке товаров повседневного пользования до 4,4%. На фоне этого снижения удивительным кажется рост продаж алкоголя под частными марками на 13,4 процента в денежном выражении и на 20,6% в натуральном выражении.

Футбол ЦСКА поспорит с «Фиорентиной» за нападающего «Флуминенсе» Педро ЦСКА заинтересовался нападающим "Флуминенсе" Педро, утверждают бразильские СМИ. Интерес к 22-летнему форварду также проявляет "Фиорентина".

Политика В Токио не приняли протест России по вопросу Южных Курил В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.

Политика В Ливии уничтожен третий украинский Ил-76 В аэропорту ливийского города Мисрата 6 августа был уничтожен украинский транспортный самолет Ил-76, пишет Al Marsa.

Экономика Четверть детей в России оказались за чертой бедности «Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты», — сказала РБК экономист.

Общество Россияне назвали главными семейными нуждами питание, одежду и жилье Аналогичный опрос "Левада-Центр" проводил в декабре 2017 года, иерархия основных семейных нужд за два года существенно не изменилась.

Общество После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов. Об этом сообщает RZN.info со ссылкой на собственный источник.

Политика США: Китай проводит хищническую и расчетливую экономическую политику Военная и экономическая политика, проводимая Китаем, представляет угрозу для норм международного права.

Кино Актеров из «Оно-2» омолодили для продолжения фильма Юные актеры, которые сыграли в первой части фильма ужасов "Оно", были омоложены с помощью компьютерной графики для съемок в продолжении истории.

Гаджеты Компактный смартфон Sony Xperia с ОС Android 10 замечен в Сети Источники сообщают, что японский технологический гигант Sony продолжает верить в линейку компактных смартфонов Xperia Compact, которые характеризуются небольшими размерами экрана.

Экономика Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей В России в прошлом году объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей.

Гаджеты Компания Intel напомнила о процессоре с 56 ядрами и TDP 400 Вт Корпорация Intel объявила, что процессоры Intel Xeon Scalable следующего поколения (известные под кодовым названием Cooper Lake) будут насчитывать до 56 процессорных ядер и иметь встроенные средства ускорения обучения ИИ.