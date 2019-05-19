Футбол
Семак: «Ростов» заслужил победу над «Зенитом»Sport24.ru вчера в 14:22
Константин Плиев
Данил Глебов
|38′
Тимофей Калачев
Артем Щадин
|45′+1′
Данил Глебов
|56′
|65′
Антон Заболотный
Роберт Мак
|66′
Эмануэль Маммана
Ивелин Попов
|67′
|70′
Эмильяно Ариэль Ригони
|71′
Леон Мусаев
Александр Ерохин
Бактиер Зайнутдинов
Александр Гацкан
|71′
|74′
Клаудио Краневиттер
Магомед Оздоев
|90′+2′
Эльмир Набиуллин
Ростов
Расстановка 4‑4‑2
30
Песьяков
5
Хаджикадунич
6
Сигурдссон
17
Норманн
25
Логашов
15
Глебов
92
Щадин
84
Гацкан
28
Чернов
8
Попов
14
Шомуродов
41
Кержаков
2
Анюков
30
Маммана
13
Нету
19
Смольников
21
Ерохин
27
Оздоев
15
Набиуллин
24
Ригони
20
Мак
33
Эрнани
Зенит
Расстановка 3‑4‑3
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды от «Ростова» (0:1) в выездном матче 29-го тура РПЛ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сергей Семак: «Было сложно показывать эмоции, но особых вопросов к ребятам нет»
Sportbox.RUвчера в 14:14
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 00:33, Ашберн
Политика
«Забайкальский призыв»: Татьяна Цымпилова назначена министром культуры
Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, 20 мая руководитель региона Александр Осипов назначил Татьяну Цымпилову министром культуры Забайкальского края.
Обновлено в 00:18
Здоровье
Волгоградские хирурги выполнили операцию в прямом эфире
За 15 лет работы в волгоградском уронефрологическом центре выполнено более 23 тысяч операций, в том числе и уникальных.
Обновлено вчера в 05:38
Гаджеты
Reuters: на смартфонах Huawei перестанет обновляться Android
Alphabet Inc. — материнская компания Google — приостановила сотрудничество с телекоммуникационной компанией Huawei из-за того, что китайская компания попала в черный список правительства США, передает Reuters со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Происшествия
В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев
Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.
Обновлено вчера в 10:20
Авто
Volkswagen выпустит для рынка США новый кроссовер Tarek
Новинка получит название Tarek и как выяснилось это будет не абсолютная новинке, а всего лишь адаптированная под рынок США версия автомобиля Tharu.
Обновлено вчера в 12:51
Хоккей
Илья Воробьев: Постоянно говорим Кучерову, чтобы он сдерживался
Швейцарцы часто действовали против Кучерова на грани дозволенного.
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом
Обновлено вчера в 11:23
Авто
Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом
Обновлено вчера в 05:37
Политика
Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко
Экс-глава протокола президента Украины Юрий Ладный заявил в эфире "Вестям Украина", что многие украинские дипломаты якобы стыдились внешнего вида действующего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 04:53
Здоровье
В России от ВИЧ умерло почти 320 тысяч человек
Согласно доступной информации, регистрировать ВИЧ-инфицированных людей в РФ начали с 1987 года, когда в стране был выявлен первый случай заражения.
Обновлено 18 мая в 19:13
Шоу-бизнес
Мел Би из Spice Girls попала в больницу из-за полной потери зрения
Участница британской группы Spice Girls Мелани Браун, известная как Мел Би и Scary Spice, попала в больницу из-за полной потери зрения.
Обновлено вчера в 08:11
Гаджеты
Spotify представила первое аппаратное устройство Car Thing с голосовым управлением
Spotify представила свое первое аппаратное устройство Car Thing с голосовым управлением.
Обновлено вчера в 08:44
Гаджеты
Подтвердилось существование чипсета среднего уровня AMD B550
Уже совсем скоро, 27 мая, компания AMD в рамках Computex 2019 представит свои новые настольные процессоры Ryzen 3000, построенные на архитектуре Zen 2. На той же выставке производители материнских плат представят свои новинки на старшем чипсете AMD X570.
Обновлено вчера в 10:17
Политика
МВФ загнал Украину в долговую яму, заявил депутат Рады
Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) принесло лишь убытки экономике и загнало страну в долговую яму.
Обновлено вчера в 21:48
Шоу-бизнес
СМИ узнали о третьей свадьбе Скарлетт Йоханссон
Американская актриса Скарлетт Йоханссон готовится в третий раз выйти замуж, сообщили СМИ.
Обновлено в 00:12
Экономика
Миллер оценил вероятность отсрочки ввода «Северного потока-2»
Ранее на этой неделе Датское энергетическое агентство (ДЭА) опубликовало доклад оператора газопровода Nord Stream 2 AG (дочерняя структура "Газпрома"), в котором говорилось, что если ДЭА одобрит прокладку труб в своих водах лишь по третьему альтернативному маршруту, то срок ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию может быть перенесен с конца IV квартала этого года на III квартал следующего.
Обновлено вчера в 10:11
Гаджеты
Флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая
Среди источников присутствуют и авторитетные, а все их данные сходятся на одном — флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая.
Обновлено вчера в 15:31
Гаджеты
Эксперты назвали привычки пользователей, убивающие смартфон
По итогам независимого исследования специалисты выявили несколько привычек пользователей, убивающих смартфоны.
Обновлено вчера в 11:35
Здоровье
Врачи объяснили, почему не стоит сразу заправлять постель
Привычка застилать кровать после пробуждения может вызвать аллергию, атопический дерматит, конъюнктивит и даже астму.
Обновлено вчера в 06:03
Политика
Выдачу паспортов РФ в Приднестровье анонсировали в Госдуме
Депутат Госдумы Александр Ярошук анонсировал выдачу российских паспортов в Приднестровье. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:42
Музыка
Итоги Евровидения могут отменить из-за скандала с победителем
Итоги международного песенного конкурса Евровидение могут аннулировать из-за скандала в Сети вокруг представителя Нидерландов Дункана Лоуренса.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия
В Бразилии 11 человек погибли в результате стрельбы в баре
В Бразилии 11 человек были убиты во время стрельбы в баре в городе Белен в штате Пара на севере страны.
Обновлено вчера в 19:31
Экономика
«Ростех» оценил экономический эффект от промышленного интернета вещей в 5 трлн рублей
«Ростех» подготовил дорожную карту сквозной технологии «Промышленный интернет» по нацпроекту «Цифровая экономика».
Обновлено вчера в 17:36
Политика
Экс-глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России
Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Welt заявил, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу, а многие немцы считают, что с ней можно создать союз против Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 23:11
Космос
Роскосмос показал песчаную бурю с борта МКС
Обновлено 17 мая в 15:29
Авто
На тестах замечено новое поколение внедорожника Cadillac Escallade
Толстые слои камуфляжа не дают нам разглядеть каких-либо серьезных обновлений, но мы ожидаем увидеть переработанные передний и задний бампера, а также новую решетку радиатора, позаимствованную у меньших внедорожников марки.
Обновлено в 00:10
Хоккей
Тарасенко повторил достижение Гретцки
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия
На Шпицбергене погибли двое польских ученых
Тела двоих исследователей из Польши – мужчины и женщины – обнаружены в районе Хорсенн на Шпицбергене, который считается лавиноопасным, сообщается на сайте губернатора Шпицбергена.
Обновлено вчера в 15:49