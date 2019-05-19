Семак: «Ростов» заслужил победу над «Зенитом»Sport24.ru 14:22

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды от «Ростова» (0:1) в выездном матче 29-го тура РПЛ.

Футбол Объявлена стоимость билетов на матчи Евро-2020 в Петербурге Стала известна стоимость билетов на матчи чемпионата Европы по футболу, которые примет Петербург. Информация появилась на сайте УЕФА.

Политика Порошенко уволил главу администрации президента Украины В указе, обнародованном в воскресенье, 19 мая, говорится, что Игорь Райнин будет уволен в связи с подачей соответствующего заявления.

Шоу-бизнес Солистка Spice Girls сообщила о своей слепоте Солистка поп-группы Spice Girls Мелани Браун, более известная как Мел Би, попала в больницу в Лондоне.

Гаджеты Huawei лишится Android из-за Трампа Google прекращает сотрудничество с китайским производителем смартфонов Huawei после указа президента США Дональда Трампа о запрете на использование оборудования этой компании.

Происшествия В Свердловской области автомобиль упал с моста в реку "В селе Коптелово водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21053, совершил съезд с моста вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием в пойму реки Реж", - сказали в ведомстве.

Футбол «Зенит» проиграл «Ростову» в матче РПЛ Футболисты «Ростова» одержали победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Музыка Сергей Лазарев занял третье место на конкурсе «Евровидение» Стоит отметить, что Лазарев повторил прежний результат после выступлений на конкурсе в столице Швеции.

Происшествия Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).

Авто Названы самые популярные модификации Lada Vesta Названы самые популярные модификации отечественного автомобиля Lada Vesta по итогам первого квартала 2019 года.

Шоу-бизнес Пугачева подарила квартиру прощенному племяннику Алла Пугачева возобновила отношения с племянником от брата Евгения, с которым несколько лет не общалась из-за пагубных привычек родственника, пишет "Стархит".

Происшествия В Германии один человек погиб после аварии междугороднего автобуса На трассе около Лейпцига произошло ДТП с автобусом междугороднего перевозчика Flixbus, в результате погиб один человек, пишет Bild со ссылкой на представителя местной полиции.

Футбол Николя Пепе покинет «Лилль» по окончании сезона Главный тренер «Лилля» Кристоф Галтье подтвердил, что лучший бомбардир команды Николя Пепе уйдет из клуба ближайшим летом.

Политика Прокуратура Австрии отказалась от расследования в отношении Штрахе Верховная прокуратура Австрии заявила, что не нашла оснований инициировать расследование в отношении экс-вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, а также его помощника Йоханна Гуденуса, передает РИА Новости.

Музыка Выступление Верки Сердючки на «Евровидении» обескуражило зрителей Андрей Данилко в роли Верки Сердючки стал одним из приглашенных звезд в финале «Евровидения-2019», прошедшем в Тель-Авиве.

Происшествия В Москве двое подростков сбежали из психбольницы, сообщил источник Экстренные службы Москвы ведут поиски двоих подростков, которые сбежали из Центральной клинической психиатрической больницы, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в медицинских кругах.

Религия Патриарх Кирилл сделал заявление на тему абортов Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал свое мнение на тему абортов.

Авто Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин Доминируют, как всегда, «японцы»: Toyota Yaris с показателем 99,1% (по словам владельцев, эти машины вообще не ломаются) и Lexus CT, немного недобравший до лидера – 98,8 процентных пункта.

Баскетбол ЦСКА выиграл баскетбольную Евролигу Московский ЦСКА стал победителем «Финала четырех» баскетбольной Евролиги. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Политика Порошенко пожелал Зеленскому удачного президентства Петр Порошенко, действующий президент Украины, пожелал избранному главе государства Владимиру Зеленскому удачи в работе.