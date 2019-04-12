Семак: Ракицкий и Ригони могут не выйти на матч против «Анжи»Мойка78 08:30

Наставник сине-бело-голубых Сергей Семак рассказал о том, какие потери несет «Зенит» перед 23-им туром Российской премьер-лиги. Он отметил, что Александр Ерохин пока продолжает лечение. Давлер Кузяев и Клаудио Маркизио также не участвуют в тренировках по состоянию здоровья.

Семак: Ракицкий и Ригони могут не выйти на матч против «Анжи»

Экономика ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.

Политика Помпео призвал страны Латинской Америки остерегаться России Госсекретарь США Майк Помпео призвал государства Латинской Америки опасаться действий России в регионе.

Хоккей Хоккеисты Гусев и Гавриков покинули СКА Нападающий Никита Гусев переходит в «Вегас» (Парадайс, штат Невада, США), а защитник Владислав Гавриков — в «Коламбус» (штат Огайо, США).

Финансы Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков Глава министерства финансов России Антон Силуанов в рамках встречи с международными инвесторами на полях Весенней сессии Международного валютного фонда (МВФ) рассказал о "плане Б", который Москва готовит для противодействия возможным санкциям в отношении госбанков и российского госдолга.

Шоу-бизнес Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.

Происшествия В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Авто Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.

Шоу-бизнес Екатерина Климова показала 3-летнюю дочь в образе принцессы Екатерина Климова давно перестала скрывать своих детей, в частности, младшую дочь Бэллу, рожденную в браке с Гелой Месхи, от поклонников.

Политика ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.

Здоровье В Чите будет построена новая туберкулезная больница Заболеваемость и смертность от туберкулеза снизится на 15%, а к 2030 году туберкулёз будет побежден в Забайкальском крае, как поручил президент России Владимир Путин, благодаря строительству в Чите новой туберкулёзной больницы.

Экономика Доходы членов правительства сократились за год в два с половиной раза Доход премьера Дмитрия Медведева в 2018 г. вырос до 9,9 млн руб. Ему принадлежат квартира площадью более 360 кв. м и два автомобиля – ГАЗ-20 и ГАЗ-21, также в распоряжении Медведева есть арендованный земельный участок площадью 4700 кв. м. Его супруга в прошлом году дохода не получила, у нее в собственности два машино-места и автомобиль Volkswagen Golf.

Общество По поводу сообщений о йоге в СИЗО Мизулина обратилась в Генпрокуратуру Обращение в Генпрокуратуру РФ направила член Совфеда Елена Мизулина по поводу фейковых новостей о йоге в СИЗО, сообщили в пресс-службе сенатора.

Спорт Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что хотела сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме за три дня до начала соревнований.

Культура Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.

Технологии Причины популярности виртуальной АТС Речь идет о Виртуальных АТС, которые в целом, могут стать отличной заменой для физических АТС.

Происшествия Продуктовый склад горит в Южно-Сахалинске Первый пожарный расчет прибыл через 4 минуты. К этому моменту склад размерами 30х15 был охвачен пламенем по всей площади.

Общество Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева выставила округлившийся живот Лера Кудрявцева не смогла скрыть округлившийся живот.

Происшествия В США пассажир выпрыгнул из самолета на ВПП Мужчина открыл дверь и выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines на асфальт сразу после посадки в аэропорту города Финикс (штат Аризона, США).

Армия и оружие Зенитная ракетная система С-350 «Витязь» прошла госиспытания Ранее сообщалось, что первая система C-350 поступит в учебный центр зенитных ракетных войск ВКС в Ленинградской области.