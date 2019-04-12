Футбол
Семак: Ракицкий и Ригони могут не выйти на матч против «Анжи»Мойка78 08:30
Наставник сине-бело-голубых Сергей Семак рассказал о том, какие потери несет «Зенит» перед 23-им туром Российской премьер-лиги. Он отметил, что Александр Ерохин пока продолжает лечение. Давлер Кузяев и Клаудио Маркизио также не участвуют в тренировках по состоянию здоровья.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 21:56, Ашберн
Происшествия
В Тюмени завершена контртеррористическая операция
Обновлено в 16:56
Экономика
ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий
Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено в 08:46
Политика
Помпео призвал страны Латинской Америки остерегаться России
Госсекретарь США Майк Помпео призвал государства Латинской Америки опасаться действий России в регионе.
Обновлено в 19:44
Хоккей
Хоккеисты Гусев и Гавриков покинули СКА
Нападающий Никита Гусев переходит в «Вегас» (Парадайс, штат Невада, США), а защитник Владислав Гавриков — в «Коламбус» (штат Огайо, США).
Обновлено в 19:38
Финансы
Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков
Глава министерства финансов России Антон Силуанов в рамках встречи с международными инвесторами на полях Весенней сессии Международного валютного фонда (МВФ) рассказал о "плане Б", который Москва готовит для противодействия возможным санкциям в отношении госбанков и российского госдолга.
Обновлено в 18:05
Политика
Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес
Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта
Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
Обновлено в 08:10
Политика
Лукашенко заявил о несправедливом отношении России к Белоруссии
Александр Лукашенко назвал отношение России к Белоруссии несправедливым.
Обновлено вчера в 05:26
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала 3-летнюю дочь в образе принцессы
Екатерина Климова давно перестала скрывать своих детей, в частности, младшую дочь Бэллу, рожденную в браке с Гелой Месхи, от поклонников.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты
Обновлено в 21:37
Кино
Лунгин назвал предполагаемую дату выхода фильма «Братство» в прокат
Фильм режиссера Павла Лунгина «Братство» вероятнее всего выйдет в прокат 10-12 мая.
Обновлено в 20:05
Политика
ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой
Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:17
Экономика
Facebook потратил миллионы долларов на охрану Цукерберга
Обновлено в 20:03
Здоровье
В Чите будет построена новая туберкулезная больница
Заболеваемость и смертность от туберкулеза снизится на 15%, а к 2030 году туберкулёз будет побежден в Забайкальском крае, как поручил президент России Владимир Путин, благодаря строительству в Чите новой туберкулёзной больницы.
Обновлено в 05:41
Экономика
Доходы членов правительства сократились за год в два с половиной раза
Доход премьера Дмитрия Медведева в 2018 г. вырос до 9,9 млн руб. Ему принадлежат квартира площадью более 360 кв. м и два автомобиля – ГАЗ-20 и ГАЗ-21, также в распоряжении Медведева есть арендованный земельный участок площадью 4700 кв. м. Его супруга в прошлом году дохода не получила, у нее в собственности два машино-места и автомобиль Volkswagen Golf.
Обновлено в 12:33
Общество
По поводу сообщений о йоге в СИЗО Мизулина обратилась в Генпрокуратуру
Обращение в Генпрокуратуру РФ направила член Совфеда Елена Мизулина по поводу фейковых новостей о йоге в СИЗО, сообщили в пресс-службе сенатора.
Обновлено в 19:53
Спорт
Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию
Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что хотела сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме за три дня до начала соревнований.
Обновлено в 10:25
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.
Обновлено в 14:23
Технологии
Причины популярности виртуальной АТС
Речь идет о Виртуальных АТС, которые в целом, могут стать отличной заменой для физических АТС.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Продуктовый склад горит в Южно-Сахалинске
Первый пожарный расчет прибыл через 4 минуты. К этому моменту склад размерами 30х15 был охвачен пламенем по всей площади.
Обновлено в 18:24
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России
Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева выставила округлившийся живот
Лера Кудрявцева не смогла скрыть округлившийся живот.
Обновлено в 11:51
Общество
Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков
Обновлено в 12:17
Происшествия
В США пассажир выпрыгнул из самолета на ВПП
Мужчина открыл дверь и выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines на асфальт сразу после посадки в аэропорту города Финикс (штат Аризона, США).
Обновлено в 18:47
Армия и оружие
Зенитная ракетная система С-350 «Витязь» прошла госиспытания
Ранее сообщалось, что первая система C-350 поступит в учебный центр зенитных ракетных войск ВКС в Ленинградской области.
Обновлено в 06:46
Здоровье
Эксперт назвала наиболее подверженные нападению клещей регионы России
Ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань в беседе с НСН назвала наиболее подверженные нападению клещей регионы России.
Обновлено в 11:39