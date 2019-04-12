Футбол

Семак: Ракицкий и Ригони могут не выйти на матч против «Анжи»Мойка78 08:30

Зенит — Анжи
14 апреля
в 09:30
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
Наставник сине-бело-голубых Сергей Семак рассказал о том, какие потери несет «Зенит» перед 23-им туром Российской премьер-лиги. Он отметил, что Александр Ерохин пока продолжает лечение. Давлер Кузяев и Клаудио Маркизио также не участвуют в тренировках по состоянию здоровья.
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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