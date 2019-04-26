Футбол

Семак: На поле выходит тот, кто выглядит лучшеНева Спорт 04:36

Как считает Семак, в его команде хотят играть все, в рампоряжении тренера целая обойма игроков. «На поле выходит тот, кто выглядит лучше», — заключил наставник «Зенита».
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Семак: никто не может сыграть так, как Барриос

Чемпионат05:05

Семак: сроки восстановления Ерохина остаются неопределенными

РИА Новости04:45

Семак: На поле выходит тот, кто выглядит лучше

Нева Спорт04:36

Семак: «Когда вернется Ерохин, не знаем. Кузяев занимается индивидуально»

Sport24.ru04:27
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Политика

МИД РФ пообещал ответить на санкции США в отношении премьера Чечни

Министерство иностранных дел России пообещало «не оставить без ответа» решение Вашингтона о запрете на въезд в США премьер-министра Чечни Муслима Хучиева и его жены Сапият Шабазовой.
Обновлено в 03:54
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Транспорт

Суд встал на сторону «Победы» в споре о платной регистрации на рейсы

Щербинский районный суд отказался удовлетворить иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП), добивавшейся отмены взимания с пассажиров авиакомпании «Победа» платы за регистрацию на рейсы, вылетающие из городов других стран, непосредственно в аэропортах.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Спасатели извлекли тело четвёртого горняка из шахты в ЛНР

Тело четвёртого горняка извлечено из-под завалов на шахте «Схидкарбон» в посёлке Юрьевка самопровозглашённой Луганской народной республики.
Обновлено в 06:13
Политика

Зеленский тайно встретился с Гройсманом

Обновлено в 04:42
Культура

Алексей Воробьев ушел из жюри шоу «Ты супер!» в середине проекта

Кресла наставников в проекте заняли Диана Арбенина, Елка, Игорь Крутой и Алексей Воробьев.
Обновлено вчера в 20:28
Политика

Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам

Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено вчера в 15:29
Автоспорт

Формула-1. Этап в Баку прерван из-за аварии и сломанной мачты

Обновлено в 06:30
Политика

Под Крымским мостом прекращено движение судов

По данным украинских СМИ, накануне группа кораблей, ожидавших прохода в Азовское море, находилась на расстоянии половины морской мили от входа в канал, однако некоторое время спустя суда отошли в сторону Черного моря, увеличив дистанцию с аркой моста до двух морских миль.
Обновлено в 03:44
Кино

Гран-при ММКФ получил фильм «Тренинг личностного роста»

Гран-при Международного московского кинофестиваля (ММКФ) "Золотой Георгий" получил фильм "Тренинг личностного роста", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:49
Путешествия

Туристов в отелях Турции попросят доедать всю еду

Туристов попросят доедать всю еду на тарелках или накладывать столько, сколько смогут съесть, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Обновлено в 04:36
Политика

В Раде язвительно отреагировали на отдых Зеленского в Турции

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко в фейсбуке отреагировала на отъезд Зеленского в Турцию.
Обновлено в 05:35
Общество

В России депутаты хотят перенести начало учебного года

В Государственной думе РФ группа депутатов предложила «гибкий» подход в вопросе о начале и окончании учебного года.
Обновлено в 00:34
Хоккей

Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Даллас»

В составе "Блюз" дубль оформил российский нападающий Владимир Тарасенко (39-я и 44-я минуты), еще одну шайбу забросил Робби Фаббри (6). Авторами голов у "Старз" стали Джейсон Спецца (31) и Джейми Бенн (58).
Обновлено в 00:40
Авто

Составлен список самых популярных автомобилей на вторичном рынке РФ

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ-Инфо» назвали самые популярные подержанные автомобили в России.
Обновлено в 00:04
Наука

Определены наилучшие для творчества периоды жизни

Обновлено в 05:57
Общество

Страдающим от диабета и гипертонии помогут 5 продуктов

Исследования показали, что сок популярной капусты кейл помогает нормализовать уровень сахара в крови и даже приводит к снижению давления у людей, страдающих предгипертонией.
Обновлено в 06:26
Общество

Из-за долгов за границу на майские праздники не пустят 3 млн человек

Порядка трёх миллионов российских граждан не смогут провести майские праздники за пределами России из-за долгов, пишет 26 апреля газета «Известия».
Обновлено вчера в 22:24
Происшествия

В Костроме взорвали банкомат и похитили деньги

Двое неизвестных взорвали с помощью газа один из банкоматов в офисе банка, похитили деньги и скрылись. Преступление было совершено в 03:45.
Обновлено в 02:51
Экономика

Платежная система PayPal инвестирует $500 млн в Uber

Платежная система PayPal планирует инвестировать в сервис автомобильных перевозок Uber 500 миллионов долларов, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 05:04
Политика

Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул территорию Украины

Экс-директор центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан выехал с территории Украины.
Обновлено в 06:26
Политика

Савченко сравнила тюрьмы России и Украины

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, выступая в эфире телеканала NewsOne, рассказала, что в российской тюрьме, где она содержалась после ареста в зоне боевых действий на Донбассе, к ней "было больше почета, чем в украинской".
Обновлено вчера в 23:33
Политика

Путин упростил получение российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено 24 апреля в 08:05
Армия и оружие

Обнародована «военная доктрина» Зеленского

По сообщению издания «Новое время», СМИ получили документ «о военной доктрине», переданный им советником Зеленского по обороне и безопасности Иваном Апаршиным.
Обновлено вчера в 07:17
Шоу-бизнес

Анастасия Макеева снялась обнаженной

Актриса поделилась эффектным снимком, где она позирует на фоне поля тюльпанов.
Обновлено вчера в 18:00
Армия и оружие

Шойгу объявил о реконструкции более 100 военных аэродромов

Обновлено в 05:36
Авто

УАЗ выпустил трофи-версию «Буханки»

От стандартных модификаций «Буханки» трофи-версия отличается внедорожными шинами BFGoodrich All-Terrain размерностью 225/75 R16, стальными дисками чёрного цвета и окрашенным в цвет хаки кузовом.
Обновлено в 06:16
Футбол

Юмтити не хочет покидать «Барселону»

Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити не хочет менять клубную прописку.
Обновлено в 04:15
Происшествия

Марокко выдало РФ уроженца Дагестана, воевавшего в Сирии на стороне ИГ

Экстрадированный в Россию из Марокко боевик воевал в Сирии на стороне запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ), сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 05:20
Происшествия

В Магадане вандалов задержали за надпись «город отстой» на баннере

Вандалы стерли часть надписи, гласившей: "Город золотой". Сообщается, что после их действий на баннере появилась надпись "Город отстой".
Обновлено в 05:50
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
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Клаудио Маркизио
Итальянский футболист
Итальянский футболист, полузащитник петербургского клуба «Зенит» и сборной Италии. Выпускник школы «Ювентуса», в котором провёл двенадцать лет своей футбольной карьеры.
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