Футбол
Семак: На поле выходит тот, кто выглядит лучшеНева Спорт 04:36
Как считает Семак, в его команде хотят играть все, в рампоряжении тренера целая обойма игроков. «На поле выходит тот, кто выглядит лучше», — заключил наставник «Зенита».
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Политика
МИД РФ пообещал ответить на санкции США в отношении премьера Чечни
Министерство иностранных дел России пообещало «не оставить без ответа» решение Вашингтона о запрете на въезд в США премьер-министра Чечни Муслима Хучиева и его жены Сапият Шабазовой.
Обновлено в 03:54
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Транспорт
Суд встал на сторону «Победы» в споре о платной регистрации на рейсы
Щербинский районный суд отказался удовлетворить иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП), добивавшейся отмены взимания с пассажиров авиакомпании «Победа» платы за регистрацию на рейсы, вылетающие из городов других стран, непосредственно в аэропортах.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Спасатели извлекли тело четвёртого горняка из шахты в ЛНР
Тело четвёртого горняка извлечено из-под завалов на шахте «Схидкарбон» в посёлке Юрьевка самопровозглашённой Луганской народной республики.
Обновлено в 06:13
Политика
Зеленский тайно встретился с Гройсманом
Обновлено в 04:42
Культура
Алексей Воробьев ушел из жюри шоу «Ты супер!» в середине проекта
Кресла наставников в проекте заняли Диана Арбенина, Елка, Игорь Крутой и Алексей Воробьев.
Обновлено вчера в 20:28
Политика
Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам
Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено вчера в 15:29
Политика
Под Крымским мостом прекращено движение судов
По данным украинских СМИ, накануне группа кораблей, ожидавших прохода в Азовское море, находилась на расстоянии половины морской мили от входа в канал, однако некоторое время спустя суда отошли в сторону Черного моря, увеличив дистанцию с аркой моста до двух морских миль.
Обновлено в 03:44
Кино
Гран-при ММКФ получил фильм «Тренинг личностного роста»
Гран-при Международного московского кинофестиваля (ММКФ) "Золотой Георгий" получил фильм "Тренинг личностного роста", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:49
Путешествия
Туристов в отелях Турции попросят доедать всю еду
Туристов попросят доедать всю еду на тарелках или накладывать столько, сколько смогут съесть, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Обновлено в 04:36
Политика
В Раде язвительно отреагировали на отдых Зеленского в Турции
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко в фейсбуке отреагировала на отъезд Зеленского в Турцию.
Обновлено в 05:35
Общество
В России депутаты хотят перенести начало учебного года
В Государственной думе РФ группа депутатов предложила «гибкий» подход в вопросе о начале и окончании учебного года.
Обновлено в 00:34
Хоккей
Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Даллас»
В составе "Блюз" дубль оформил российский нападающий Владимир Тарасенко (39-я и 44-я минуты), еще одну шайбу забросил Робби Фаббри (6). Авторами голов у "Старз" стали Джейсон Спецца (31) и Джейми Бенн (58).
Обновлено в 00:40
Авто
Составлен список самых популярных автомобилей на вторичном рынке РФ
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ-Инфо» назвали самые популярные подержанные автомобили в России.
Обновлено в 00:04
Наука
Определены наилучшие для творчества периоды жизни
Обновлено в 05:57
Общество
Страдающим от диабета и гипертонии помогут 5 продуктов
Исследования показали, что сок популярной капусты кейл помогает нормализовать уровень сахара в крови и даже приводит к снижению давления у людей, страдающих предгипертонией.
Обновлено в 06:26
Общество
Из-за долгов за границу на майские праздники не пустят 3 млн человек
Порядка трёх миллионов российских граждан не смогут провести майские праздники за пределами России из-за долгов, пишет 26 апреля газета «Известия».
Обновлено вчера в 22:24
Происшествия
В Костроме взорвали банкомат и похитили деньги
Двое неизвестных взорвали с помощью газа один из банкоматов в офисе банка, похитили деньги и скрылись. Преступление было совершено в 03:45.
Обновлено в 02:51
Экономика
Платежная система PayPal инвестирует $500 млн в Uber
Платежная система PayPal планирует инвестировать в сервис автомобильных перевозок Uber 500 миллионов долларов, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 05:04
Политика
Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул территорию Украины
Экс-директор центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан выехал с территории Украины.
Обновлено в 06:26
Политика
Савченко сравнила тюрьмы России и Украины
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, выступая в эфире телеканала NewsOne, рассказала, что в российской тюрьме, где она содержалась после ареста в зоне боевых действий на Донбассе, к ней "было больше почета, чем в украинской".
Обновлено вчера в 23:33
Политика
Путин упростил получение российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено 24 апреля в 08:05
Армия и оружие
Обнародована «военная доктрина» Зеленского
По сообщению издания «Новое время», СМИ получили документ «о военной доктрине», переданный им советником Зеленского по обороне и безопасности Иваном Апаршиным.
Обновлено вчера в 07:17
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева снялась обнаженной
Актриса поделилась эффектным снимком, где она позирует на фоне поля тюльпанов.
Обновлено вчера в 18:00
Авто
УАЗ выпустил трофи-версию «Буханки»
От стандартных модификаций «Буханки» трофи-версия отличается внедорожными шинами BFGoodrich All-Terrain размерностью 225/75 R16, стальными дисками чёрного цвета и окрашенным в цвет хаки кузовом.
Обновлено в 06:16
Футбол
Юмтити не хочет покидать «Барселону»
Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити не хочет менять клубную прописку.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Марокко выдало РФ уроженца Дагестана, воевавшего в Сирии на стороне ИГ
Экстрадированный в Россию из Марокко боевик воевал в Сирии на стороне запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ), сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 05:20
Происшествия
В Магадане вандалов задержали за надпись «город отстой» на баннере
Вандалы стерли часть надписи, гласившей: "Город золотой". Сообщается, что после их действий на баннере появилась надпись "Город отстой".
Обновлено в 05:50