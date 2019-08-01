Футбол
Семак: Кузяев работает в общей группе перед матчем с «Краснодаром»РИА Новости 04:35
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что полузащитник Далер Кузяев работает в общей группе перед матчем чемпионата России по футболу с "Краснодаром". Кузяев в марте получил травму мениска.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 12:23, Ашберн
Шоу-бизнес
Водонаева пожаловалась на «злые лица» россиян
Обновлено в 06:23
Здоровье
В Индии врачи удалили ребенку 526 зубов
Обновлено в 11:41
Политика
В МЧС поблагодарили США за предложение помощи в тушении лесных пожаров
Глава департамента международной деятельности МЧС РФ Владимир Соловьев не исключил, что Россия воспользуется предложенной США помощью для тушения лесных пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли Шайло хочет переехать от матери к Брэду Питту
Дочь Анджелины Джоли 13-летняя Шайло не желает и дальше жить с матерью, мечтая переехать от нее к отцу Брэду Питту.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Пропавшие в Белом море туристы обнаружены живыми
Обновлено в 12:21
Политика
Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников
Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.
Обновлено в 07:08
Гаджеты
МТС распродаёт прошлогодний флагман Honor по цене новых бюджетных смартфонов
В прошлом году Huawei представила флагманский смартфон Honor 10.
Обновлено в 12:13
Происшествия
По делу о массовых беспорядках 27 июля предъявлено первое обвинение
Задержанному Кириллу Жукову, ставшему первым фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, предъявлено обвинение, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в ночь на четверг.
Обновлено вчера в 18:13
Происшествия
Навальный подал в СК заявление о своем отравлении в спецприемнике
Оппозиционер Алексей Навальный обратился в Следственный комитет с заявлением о преступлении в связи с отравлением в спецприемнике, где он находится под административным арестом, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Вадим Кобзев.
Обновлено в 11:58
Политика
Порошенко сообщил о своем личном вкладе в минские соглашения
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что лично писал текст минских соглашений вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Пожары в Сибири: возбуждено первое уголовное дело
Обновлено в 12:06
Происшествия
Жители Перми обнаружили в туалете питона
Обновлено в 11:33
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Общество
Школьная задача по математике вызвала резонанс в соцсетях
Обновлено в 03:20
Политика
Роскомнадзор подготовил поправки в закон о СМИ
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство подготовило поправки в российское законодательство, которые позволят зеркально отвечать на действия зарубежных медиарегуляторов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:49
Происшествия
Налоговая решила проверить телеканал «Дождь»
Налоговая инспекция обратилась к телеканалу «Дождь» для проверки факта уплаты налога на прибыль в 2016–2018 годы.
Обновлено в 09:40
Футбол
«Арсенал» объявил о трансфере Пепе
Отмечается, что трансфер Пепе стал рекордным в истории клуба, при этом сумма сделки официально не уточнятся.
Обновлено в 11:55
Происшествия
Суд приостановил работу вендинговых автоматов Healthy Food
Решение было принято после массового отравления офисных работников едой, купленной в вендинговых автоматах этой компании, которую признали виновной в нарушении санитарно- эпидемиологических требований к организации питания, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 11:08
Происшествия
В Воронежской области после удара током погиб 2-летний мальчик
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 2-летнего мальчика в Кантемировка.
Обновлено в 10:49
Политика
Захарова рассказала анекдот после просьбы прочитать вопрос с телефона
Русскоговорящий журналист агентства Рейтер не смог задать вопрос во время брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой и передал ей телефон с вопросом.
Обновлено в 10:40
Общество
В Думе объяснили ужесточение Финляндией визовых требований для россиян
Финляндия идет на ужесточение визовых требований к россиянам под давлением Евросоюза.
Обновлено в 04:30
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко ситуацию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, в ходе которого главы государств обсудили ситуацию в Донбассе.
Обновлено вчера в 05:40
Происшествия
Умер пострадавший во время взрыва мэр столицы Сомали
24 июля террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в здании администрации Могадишо Мэр столицы Сомали Могадишо Абдурахман Омар Осман, пострадавший в результате взрыва в здании местной администрации 24 июля, умер от полученных ранений, сообщает агентство France Presse (AFP).
Обновлено в 12:16
Политика
Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 07:17
Армия и оружие
Украинский беспилотник нанес удар по позициям ДНР, есть пострадавшие
Как сообщает управление Народной милиции ДНР, украинские силовики с помощью беспилотника сбросили гранаты ВОГ-17 в районе села Октябрь.
Обновлено в 12:10
Политика
МИД РФ: Лондон признался в агрессивных намерениях в цифровой среде
Дипломат добавила, что эту тему Россия "просто так не оставит" и посольство страны в Великобритании вскоре "отметится своим комментарием".
Обновлено в 09:19
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:27