Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что полузащитник Далер Кузяев работает в общей группе перед матчем чемпионата России по футболу с "Краснодаром". Кузяев в марте получил травму мениска.

Семак: Кузяев работает в общей группе перед матчем с «Краснодаром»

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