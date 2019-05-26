Футбол

Семак: «Контракт Ивановича с „Зенитом“ продлен автоматически»Sport24.ru 09:14

Зенит — Енисей
4 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
25′
Александр Кутьин
Сердар Азмун
26′
Роберт Мак
Игорь Смольников
46′
Александр Ерохин
51′
Себастьян Дриусси
57′
Александр Ерохин
60′
65′
Арсен Хубулов
Константин Савичев
Себастьян Дриусси
71′
76′
Давид Юрченко
Максим Едапин
Александр Анюков
Эмануэль Маммана
79′
82′
Александр Кутьин
Михаил Костюков
84′
Дмитрий Торбинский
Луиш Нету
Антон Заболотный
87′
По словам Семака, новые контракты предложены защитнику Юрию Жиркову и голкиперу Михаилу Кержакову, а соглашение защитника Бранислава Ивановича было продлено автоматически.
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008.
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