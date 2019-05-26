Футбол

Семак о матче с «Енисеем»: хотели и победить, и забить многоРИА Новости 09:47

Зенит — Енисей
4 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
25′
Александр Кутьин
Сердар Азмун
26′
Роберт Мак
Игорь Смольников
46′
Александр Ерохин
51′
Себастьян Дриусси
57′
Александр Ерохин
60′
65′
Арсен Хубулов
Константин Савичев
Себастьян Дриусси
71′
76′
Давид Юрченко
Максим Едапин
Александр Анюков
Эмануэль Маммана
79′
82′
Александр Кутьин
Михаил Костюков
84′
Дмитрий Торбинский
Луиш Нету
Антон Заболотный
87′
Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак заявил, что в матче чемпионата России с красноярским "Енисеем" хотел увидеть крупную победу своей команды. "Зенит", досрочно ставший чемпионом России, в матче 30-го тура РПЛ дома разгромил "Енисей" со счетом 4:1.
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008.
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