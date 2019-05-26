Семак о матче с «Енисеем»: хотели и победить, и забить многоРИА Новости 09:47

Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак заявил, что в матче чемпионата России с красноярским "Енисеем" хотел увидеть крупную победу своей команды. "Зенит", досрочно ставший чемпионом России, в матче 30-го тура РПЛ дома разгромил "Енисей" со счетом 4:1.

Семак о матче с «Енисеем»: хотели и победить, и забить много

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