Определились претенденты на лучшего тренера месяца в РПЛ. РПЛ вскоре назовет лучшего тренера месяца в чемпионате России. На победу претендуют пять тренеров: Сергей Семак («Зенит»), Валерий Карпин («Ростов»), Эдуардо Докампо («Рубин»), Сергей Матвеев («Краснодар») и Дмитрий Парфенов («Урал»).

Семак, Карпин и Докампо претендуют на лучшего тренера месяца РПЛ

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