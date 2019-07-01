Футбол
Семак, Карпин и Докампо претендуют на лучшего тренера месяца РПЛBookmaker-ratings.ru 11:18
Определились претенденты на лучшего тренера месяца в РПЛ. РПЛ вскоре назовет лучшего тренера месяца в чемпионате России. На победу претендуют пять тренеров: Сергей Семак («Зенит»), Валерий Карпин («Ростов»), Эдуардо Докампо («Рубин»), Сергей Матвеев («Краснодар») и Дмитрий Парфенов («Урал»).
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РПЛ объявила номинантов на звание тренера месяца, в топ-5 - Докампо и Матвеев
Спорт день за днем12:02
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 19:07, Ашберн
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В Сочи появились крупные летающие тараканы
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Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил единые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров.
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Армия и оружие
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Джейсон Момоа отправится мстить в новом боевике Netflix
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Вблизи станции "Шатурторф" в Московской области под колесами электрички погибли двое детей, передает РИА Новости сообщение транспортной полиции по Центральному федеральному округу.
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