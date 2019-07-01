Футбол

Семак, Карпин и Докампо претендуют на лучшего тренера месяца РПЛBookmaker-ratings.ru 11:18

Определились претенденты на лучшего тренера месяца в РПЛ. РПЛ вскоре назовет лучшего тренера месяца в чемпионате России. На победу претендуют пять тренеров: Сергей Семак («Зенит»), Валерий Карпин («Ростов»), Эдуардо Докампо («Рубин»), Сергей Матвеев («Краснодар») и Дмитрий Парфенов («Урал»).
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Карпин и Семак – в списке претендентов на звание лучшего тренера РПЛ в июле

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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 19:07, Ашберн
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