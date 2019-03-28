Семак, Иванович, Анюков и Медведев встретились с болельщиками «Зенита»Невские Новости 03:03

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович, президент клуба Александр Медведев, тренер команды Сергей Семак и капитан клуба Александр Анюков 28 марта встретились с болельщиками и ответили на актуальные вопросы. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена».

Семак, Иванович, Анюков и Медведев встретились с болельщиками «Зенита»

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