Футбол
Семак, Иванович, Анюков и Медведев встретились с болельщиками «Зенита»Невские Новости 03:03
Защитник «Зенита» Бранислав Иванович, президент клуба Александр Медведев, тренер команды Сергей Семак и капитан клуба Александр Анюков 28 марта встретились с болельщиками и ответили на актуальные вопросы. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена».
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Медведев и Семак встретились с фанатами «Зенита». Вышло предельно откровенно
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