Семак, Иванович, Анюков и Медведев встретились с болельщиками «Зенита»Невские Новости 03:03

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович, президент клуба Александр Медведев, тренер команды Сергей Семак и капитан клуба Александр Анюков 28 марта встретились с болельщиками и ответили на актуальные вопросы. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена».

Семак, Иванович, Анюков и Медведев встретились с болельщиками «Зенита»

Спорт день за днем

Происшествия СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.

Гаджеты В Сети появился первый чертеж iPhone XI В Сети появились первые чертежи корпуса iPhone нового поколения.

Общество «Известия»: Роскачество подготовило новый ГОСТ для детского питания Роскачество разработало новый ГОСТ после проверки качества детского питания, которая была проведена совместно с Минпромторгом в конце 2018 года.

Финансы Рубль растет на открытии торгов Рубль растет на открытии торгов. Это следует из данных Московской биржи.

Политика Госдеп вступился за сторонников террористов в Крыму Вашингтон «осуждает действия российских оккупационных властей в Крыму», заявил Паллидино и призвал освободить задержанных крымских татар, а также всех других «несправедливо осужденных украинцев».

Гаджеты Хромбук Google Atlas засветился на видео Увы, рассмотреть устройство едва ли возможно, но трейлер фильма «Трансформеры 4» разрешением 4К хромбук воспроизводит без каких бы то ни было проблем, поэтому можно рассчитывать на хорошую аппаратную платформу.

Экономика «Россети» сменили главу «МРСК Сибири» Господин Акилин сменил на этом посту Виталия Иванова, который теперь руководит «МРСК Северного Кавказа».

Происшествия Сына мэра Назрани ранили при нападении на администрацию города В Назрани неизвестные проникли в здание администрации города и ранили из травматических пистолетов трех человек.

Армия и оружие СБУ обвинила Россию в создании военных формирований УНА и УПА Согласно версии следствия, российские спецслужбы завербовали украинских националистов "Украинской повстанческой армии" и создали боевые группировки "Украинской национальной армии", подчиняющиеся напрямую Москве.

Политика Украина наращивает силы на границе с Крымом Госпогранслужба Украины усиливает контроль на границе с Крымом перед выборами президента.

Происшествия Защита экс-министра Абызова обжаловала его арест Адвокаты обжаловали в Мосгорсуде арест бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в хищении 4 млрд рублей.

Политика Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы 26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.

Технологии Роскомнадзор добрался до VPN-сервисов Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам.

Политика Вступили в силу законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов В России вступили в силу законы о борьбе с фейковыми новостями, а также об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта.

Авто Kia показал концептуальный кроссовер Kia Mohave Masterpiece Kia показала прототип кроссовера с названием Kia Mohave Masterpiece. Технические характеристики концепта не раскрываются.

Политика ЦИК назвал условие передачи мандата Грудинину ЦИК России допустил возможность передачи экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину мандата депутата Госдумы.

Армия и оружие Минобороны показало применение спецназом галлюциногенного оружия На одном из этапов учений было показано, как штурмовые саперы захватывают здание с засевшими внутри боевиками.

Гаджеты В Intel обнаружили технологию, ставшую уязвимостью Аналитическими специалистами Positive Technologies было проведено небольшое исследование, в ходе которого выявлена недокументированная технология в Intel-процессорах.