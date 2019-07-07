Фолы не свистели, пенальти не ставили.

Семак: Фолы не свистели, пенальти не ставили

Спорт день за днем

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Происшествия 30 жителей Иркутской области, пропавшие в зоне паводка, найдены живыми Правоохранители нашли 30 человек, которые считались пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области.

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Армия и оружие Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук» «Признание» Цемаха было выужено из его давнего интервью. В нем он говорит о том, как стал свидетелем падения сбитого малазийского «Боинга».

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