Не могу сказать, что выглядели прилично. Были большие разрывы в переходах, чувствовалось, что это первый матч. Состояние игроков разное, времени было не так много. Но было много моментов. Игра смотрелась. Мы должны учесть все ошибки в дальнейшем.

Фолы не свистели, пенальти не ставили.

Семак: Фолы не свистели, пенальти не ставили

Спорт день за днем

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Политика Вице-премьер Борисов допустил новые санкции против самолета МС-21 Западные страны могут ввести санкции в отношении программы по созданию российского самолета МС-21.

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Происшествия В Москве прошли пикеты в поддержку врача Элины Сушкевич Акции в поддержку Сушкевич сегодня проходят в 20 российских городах.

Экономика Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году.

Армия и оружие Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук» «Признание» Цемаха было выужено из его давнего интервью. В нем он говорит о том, как стал свидетелем падения сбитого малазийского «Боинга».

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Происшествия Самолет вынужденно сел в Уфе из-за болезни пассажира Ухудшение состояния здоровья пассажира стало причиной вынужденной посадки самолета в Уфе, сообщила пресс-служба уфимского аэропорта в воскресенье.

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Происшествия 30 жителей Иркутской области, пропавшие в зоне паводка, найдены живыми Правоохранители нашли 30 человек, которые считались пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области.