Фолы не свистели, пенальти не ставили.

Семак: Фолы не свистели, пенальти не ставили

Спорт день за днем

Транспорт В России изменились правила перевозки детей в авто В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.

Происшествия В США из-за взрыва аккумулятора смартфона сгорел автомобиль В США, жительница штата Оклахома Джабрия Пратт лишилась нового Jeep Cherokee из-за собственного телефона.

Происшествия При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли люди Бензовоз с 500 литрами топлива перевернулся и загорелся в Свердловской области, сообщает 7 июля пресс-служба регионального управления МЧС.

Футбол Месси удален за потасовку с игроком сборной Чили Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и защитник команды Чили Гари Медель были удалены с поля за потасовку во время матча за третье место на Кубке Америки.

Политика РФ ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию В российском МИД прокомментировали критику дипломата США Элизабет Руд в адрес запрета на авиасообщение России с Грузией.

Политика В Крыму отреагировали на антироссийскую резолюцию ОБСЕ Резолюции ОБСЕ Ранее комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.

Здоровье В Башкирии у 12 детей выявили гепатит Согласно отчету специалистов, врачи выявили 398 человек с различными видами тяжелой инфекции, среди них 12 детей в возрасте до 14 лет.

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Политика В Петербурге сотни оппозиционных кандидатов снимают с муниципальных выборов Ранее оппоненты власти жаловались, что у избиркомов выстраивались очереди спортсменов, якобы желающих стать депутатами, что создавало трудности с подачей документов.

Происшествия Пропавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину из Башкирии задержали Напомним, что 35-летняя сотрудница банка из башкирского города Салавата Луиза Хайруллина вынесла оттуда огромную сумму – в общей сложности около 23 миллионов рублей.

Общество Медведев велел провести всероссийскую диспансеризацию населения Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации взрослого населения.

Здоровье В Минздраве назвали опасную дозу употребления молочных продуктов В среднем в сутки взрослым людям стоит употреблять 200 граммов молочных продуктов.

Единоборства Хабиб и Диас едва не подрались на UFC 239 На турнире UFC 239 в Парадайсе (Невада, США) едва не произошла драка между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Нейтом Диасом.

Культура Умер режиссер Владимир Двинский Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.

Политика В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».

Транспорт Минтранс прояснил проблему с выдачей багажа в Шереметьево В российском Минтрансе прояснили ситуацию с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево, передает РИА "Новости".

Происшествия 30 жителей Иркутской области, пропавшие в зоне паводка, найдены живыми Правоохранители нашли 30 человек, которые считались пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области.

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Наука Крупнейшее скопление водорослей в Атлантике угрожает морской жизни Орбитальные спутники зафиксировали в Атлантическом океане крупнейшее за всю историю скопление цветущих микроводорослей.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.

Политика Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным» Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».

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