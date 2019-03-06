Футбол
Семак: Дзюба еще забьет свои решающие мячи за «Зенит»Нева Спорт 08:56
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, кто завтра выйдет на поле в матче с «Вильярреалом» в матче 1/8 финала ЛЕ, а также поделился своими мыслями об отсутствии голов от нападающего Артёма Дзюбы.
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Самое главное, что команда выигрывает. Сейчас забивают другие игроки, когда нужно будет, и Артем будет забивать. Он делает всё, чтобы как можно лучше готовиться. Ничего страшного нет, он еще забьет те мячи, которые будут нужны команде. И тогда, когда это будет нужнее всего.
— Сергей Семак, российский футболистРИА Новости 09:05
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