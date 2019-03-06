Футбол
Сергей Семак: «Дзюба забьет, когда это будет важнее всего»Sports.ru 08:59
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча против «Вильярреала» в 1/8 финала Лиги Европы, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 09:56, Ашберн
Политика
Володин прервал выступление Орешкина в Госдуме
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы остановил выступление министра экономического развития Максима Орешкина и предложил перенести "правительственный час", так как, по его мнению, глава ведомства не смог раскрыть предложенную для обсуждения тему.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Видео избиения родственников Дудя появилось в сети
Опубликовано видео избиения матери и брата журналиста Юрия Дудя, сообщает сетевое издание m24.ru.
Обновлено в 09:45
Армия и оружие
Генштаб Украины заявил об угрозе вторжения по трем направлениям
Украина опасается вторжения российских войск по трем направлениям, заявил начальник Генштаба украинских вооруженных сил Виктор Муженко на встрече с представителями военно-дипломатического корпуса, аккредитованного на Украине.
Обновлено в 09:27
Политика
Путин подписал закон о запрете пользоваться смартфонами в армии
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете военным передавать СМИ и публиковать в интернете данные о себе и своих сослуживцах, который также запрещает военнослужащим иметь при себе гаджеты для передачи таких данных, передает ТАСС со ссылкой на текст закона.
Обновлено в 07:17
Политика
РКК «Энергия» возглавил Николай Севастьянов
Севастьянов уже возглавлял РКК "Энергия" в 2005-2007 годах.
Обновлено в 09:11
Политика
Путин рассказал о планах иностранных разведок в России
Зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении, нужно надежно защищать важные для РФ сведения, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 06:42
Энергетика
«Газпром» построил треть газопровода «Северный поток — 2»
«Газпром» построил треть газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в заявлении компании по итогам встречи председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и председателя правления австрийской OMV Райнера Зеле.
Обновлено в 09:05
Политика
Суд в Херсоне отказался удовлетворить жалобу на арест Вышинского
Херсонский апелляционный суд отказал защите руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в удовлетворении апелляции на продление его ареста, сообщил адвокат журналиста Андрей Доманский.
Обновлено в 08:32
Политика
Медведев прокомментировал слова Лукашенко об «общем» рубле
1 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддерживает введение единой валюты в Союзном государстве.
Обновлено в 07:50
Общество
Владимирская чиновница назвала питание детей в школе делом родителей
Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева заявила, что организация питания детей в школах — ответственность родителя.
Обновлено в 04:57
Спорт
Фигурист Ковтун лидирует после короткой программы на Универсиаде
Российский фигурист Максим Ковтун занимает первое место после исполнения короткой программы на Универсиаде, которая проходит в Красноярске.
Обновлено в 08:58
Экономика
Число состоятельных людей в России вырастет на четверть к 2023 году
Число ультрахайнетов (людей с состоянием не менее $30 млн) увеличится также на 24%, с 1500 человек в 2018 году до 1860 в 2023 году.
Обновлено в 06:36
Общество
Госдума отказалась вводить наследование пенсий
Госдума отклонила законопроект фракции "Справедливая Россия" о праве россиян получать страховые пенсии по наследству.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Учительница астраханской школы, ударившая ученика, уволилась
Сегодня в паблике «Астрахань online» было опубликовано видео, на котором зафиксирован момент, того как учительница во время урока бьет ученика тетрадкой.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» с отрядом из трех кораблей прошел Ла-Манш
В составе отряда Северного флота кроме фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» идут также сопровождающие его многофункциональное судно материально-технического обеспечения «Эльбрус», спасательный буксир «Николай Чикер» и средний морской танкер «Кама».
Обновлено вчера в 15:00
Экономика
Валидол в России дорожает четвертый месяц подряд
Валидол в России в феврале 2019 года подорожал на 5,8% по отношению к предыдущему месяцу, в январе стоимость препарата выросла на 10,5%, а в декабре и ноябре прошлого года стоимость препарата подскакивала на 15% ежемесячно, следует из данных Росстата.
Обновлено в 08:29
Финансы
Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля в 2019 году
Министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что ведомство понизило среднегодовой прогноз по курсу рубля в 2019 году с 63 руб. 9 коп. до 66 руб. за доллар, передает ТАСС.
Обновлено в 03:00
Политика
На Украине создается батальон для освобождения Крыма
На Украине формируется новое незаконное вооруженное формирование, получившее название «Хайтарма», приводит РИА Новости сообщение депутата Госдумы от крымского региона Руслана Бальбека.
Обновлено в 06:02
Авто
Продажи автомобилей в России упали впервые за два года
Обновлено в 05:24
Происшествия
Суд оставил Александра Емельяненко под арестом
"Постановление судьи Кисловодского городского суда Ставропольского края от 2 марта 2019 года в отношении Емельяненко Александра Владимировича оставить без изменения", - вынес приговор судья.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Беременную дочь Марианны Максимовской задержали с героином
Беременную дочь журналистки Марианны Максимовской задержали с героином на севере Москвы.
Обновлено в 02:59
Политика
Медведев прокомментировал арест главы Baring Vostok Майкла Калви
В середине февраля Басманный суд Москвы арестовал на два месяца основателя Baring Vostok по обвинению в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».
Обновлено в 07:54
Политика
Медведев посоветовал американскому «клерку» учить азы дипломатии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам встречи с коллегой из Люксембурга Ксавье Беттелем раскритиковал представителя США, который давал «советы» по отношениям Москвы и Люксембурга.
Обновлено в 08:02
Общество
Почти 40% россиян признались в употреблении мата
Нецензурные выражения регулярно используют 37% россиян, говорят опросы ВЦИОМ. Это меньше, чем в 2008 году, когда матерились 44% сограждан.
Обновлено в 06:15
Происшествия
На трассе «Кола» в ДТП с автобусом один человек погиб и 11 пострадали
В результате аварии с участием рейсового автобуса на трассе «Кола» в Ленинградской области погиб один человек, еще 11 пострадали.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
Индийские Су-30 увернулись от пакистанских ракет
Обновлено в 06:44
Происшествия
ЕСПЧ присудил €5 тыс. экс-губернатору Сахалинской области Хорошавину
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию в размере €5,1 тыс. экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину.
Обновлено в 05:08