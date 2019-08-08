Футбол

Семак считает, что матч с «Динамо» станет тяжелым для «Зенита»Gazeta.SPb 06:11

Динамо — Зенит
10 августа
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
Малком может выйти на поле и в стартовом составе, но вопрос решат перед матчем.
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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