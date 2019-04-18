Футбол
Семак: «Чем быстрее VAR появится в РПЛ, тем лучше»Soccer.ru 04:47
Чем быстрее VAR появится в РПЛ, тем лучше. Напомним, VAR был впервые применен в Кубке России.
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Кино
Актриса из «Облачного атласа» умерла в 16 лет
Обновлено в 03:53
Происшествия
В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2»
Обновлено в 04:15
Политика
Зеленский: Законопроект о языке, рассматривающийся в Верховной Раде Украины должен быть обсужден с гражданами страны
Зеленский подчеркнул, что сейчас есть широкий спектр возможностей для коммуникации с обществом.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Шестуна после обморока перевели в гражданскую больницу
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия
В редакцию «Росбалта» пришли с обысками
Группа сотрудников Московского уголовного розыска МВД России пришла в московскую редакцию «Росбалта». Об этом сообщается на сайте агентства.
Обновлено в 03:53
Энергетика
На рынке нефти началась нисходящая коррекция
Торги по нефти завершились 17 апреля небольшим снижением. При достижении уровня $72,25 на рынке началась нисходящая коррекция.
Обновлено в 00:17
Происшествия
В Петербурге оперативники пришли с проверкой в Большой театр кукол
В Северной столице в здании Большого театра кукол на улице Некрасова проводятся оперативные мероприятия.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Бригада врачей из Москвы вылетает в Уфу для помощи Дмитрию Быкову
Ранее и.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что 16 апреля 51-летнего Дмитрия Быкова доставили в больницу Уфы с борта самолета в тяжелом состоянии и с нарушением сознания.
Обновлено в 03:46
Происшествия
ФСБ нашла хищения в НИИ Минобороны по защите от биологического оружия
Расследованием хищений в 48-м ЦНИИ занимались ФСБ и военное следственное управление СК по Ракетным войскам стратегического назначения.
Обновлено вчера в 23:15
Шоу-бизнес
Наряд Медведевой напомнил пользователям корейское порно
У некоторых пользователей одежда спортсменки вызвал неожиданные ассоциации. "Корейское порно", - написал один из пользователей.
Обновлено в 03:59
Общество
Кассиры кинотеатров получили право требовать паспорт у зрителей
Кассиры кинотеатров получили право требовать предъявить паспорта у зрителей.
Обновлено в 03:47
Авто
Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер
На мотор-шоу в Нью-Йорке дебютировал самый маленький и доступный паркетник Venue для рынков США и Индии.
Обновлено в 04:52
Экономика
Forbes представил список 200 богатейших бизнесменов России
Суммарное состояние 200 богатейших россиян составило $496 млрд. В рейтинге оказалось 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров.
Обновлено в 03:35
Наука
Какие продукты вызывают рак кишечника, выяснили ученые
Ученые из Оксфордского университета заявили, что ежедневное употребление красного и переработанного мяса может повысить вероятность заболевания раком кишечника.
Обновлено вчера в 20:53
Армия и оружие
Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море
Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает 18 апреля российский Национальный центр управления обороной.
Обновлено в 03:43
Экономика
Bloomberg назвал самые несчастные экономики мира
Венесуэла в пятый раз подряд возглавила ежегодно обновляемый Bloomberg рейтинг самых «несчастных» экономик мира (Misery Index).
Обновлено в 05:09
Общество
Продюсер Андрей Разин подал иск к ФК «Зенит»
Обновлено в 01:35
Экономика
«Коммерсантъ»: группа ГАЗ попросила почти 30 млрд рублей господдержки
В конце марта Владимир Сорокин, гендиректор группы ГАЗ (принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске), направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки.
Обновлено вчера в 19:37
Футбол
Мать Кокориных написала трогательное обращение к сыновьям
Обновлено в 03:06
Политика
Зеленский опередил Порошенко во всех возрастных категориях
Ранее Зеленский допустил роспуск Рады. Выборы президента прошли на Украине 31 марта.
Обновлено в 04:52
Футбол
«Манчестер Сити» поздравил «Тоттенхэм» с выходом в полуфинал ЛЧ
"Манчестер Сити" в твиттере ответил на пост аккаунта "Тоттенхэма" о выходе клуба в полуфинал Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:39
Общество
Роструд назвал регион с наиболее высокими предлагаемыми зарплатами
Самый высокий уровень оплаты труда предлагают работодатели Республики Саха (Якутия), следует из анализа опубликованных вакансий в общероссийской базе «Работа в России» (trudvsem.ru), сообщает пресс-служба Роструда.
Обновлено в 04:11
Здоровье
Интернет вместо больниц. В ЕАО 300 млн потратят на цифровую медицину
300 миллионов рублей будет израсходовано за 5 лет на цифровизацию медицины в Еврейской автономной области (ЕАО), заявила первый замначальника управления здравоохранения правительства региона Наталья Шафорост, 18 апреля сообщает ТАСС.
Обновлено в 01:32
Экономика
Меньше половины россиян причисляют себя к среднему классу
В период с 2014 по 2018 год доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%, говорится в исследовании «Потребительский индекс Иванова» от «Сбербанк CIB».
Обновлено в 01:49
Спорт
Жена Кокорина: ребята за обычную драку сидят уже полгода
Жена футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова высказала опасения, что ее мужу, а также Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому могут дать реальный срок.
Обновлено в 04:45
Культура
Назван самый популярный сериал у гомосексуальных семей
Фэнтезийный сериал «Игра престолов» оказался самым популярным телешоу среди проживающих совместно однополых партнеров в США.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Александр Панкратов-Черный устроил дебош на борту самолета
Обновлено вчера в 06:00
Единоборства
Бой Миллера и Джошуа отменен из-за проваленного допинг-теста
Обновлено вчера в 20:55
Происшествия
В Новосибирской области завели дело из-за травли ребенка с ВИЧ
Следователи возбудили уголовное дело о неприкосновенности частной жизни по факту нарушения прав ребенка с ВИЧ и его семьи, которую выживают из города, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по Новосибирской области.
Обновлено в 02:18
Общество
Скончался корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено вчера в 13:09