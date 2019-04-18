Футбол

Семак: «Чем быстрее VAR появится в РПЛ, тем лучше»Soccer.ru 04:47

Чем быстрее VAR появится в РПЛ, тем лучше. Напомним, VAR был впервые применен в Кубке России.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Семак: «VAR давно надо вводить. Чем быстрее он появится, тем лучше»

Sport24.ru05:14

Семак: давно пора вводить VAR в России

РИА Новости04:56

Семак: «Чем быстрее VAR появится в РПЛ, тем лучше»

Soccer.ru04:47

Сергей Семак: в России уже давно надо вводить систему VAR

78.ru04:44

Сергей Семак: «ВАР в России нужен уже давно»

Спорт-Экспресс05:01

Семак о VAR в России: «Уже давно надо вводить. Система необходима»

Sports.ru05:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 05:30, Ашберн
Кино

Актриса из «Облачного атласа» умерла в 16 лет

Обновлено в 03:53
Происшествия

В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2»

Обновлено в 04:15
Политика

Зеленский: Законопроект о языке, рассматривающийся в Верховной Раде Украины должен быть обсужден с гражданами страны

Зеленский подчеркнул, что сейчас есть широкий спектр возможностей для коммуникации с обществом.
Обновлено в 03:03
Происшествия

Шестуна после обморока перевели в гражданскую больницу

Обновлено вчера в 16:59
Происшествия

В редакцию «Росбалта» пришли с обысками

Группа сотрудников Московского уголовного розыска МВД России пришла в московскую редакцию «Росбалта». Об этом сообщается на сайте агентства.
Обновлено в 03:53
Энергетика

На рынке нефти началась нисходящая коррекция

Торги по нефти завершились 17 апреля небольшим снижением. При достижении уровня $72,25 на рынке началась нисходящая коррекция.
Обновлено в 00:17
Происшествия

В Петербурге оперативники пришли с проверкой в Большой театр кукол

В Северной столице в здании Большого театра кукол на улице Некрасова проводятся оперативные мероприятия.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Бригада врачей из Москвы вылетает в Уфу для помощи Дмитрию Быкову

Ранее и.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что 16 апреля 51-летнего Дмитрия Быкова доставили в больницу Уфы с борта самолета в тяжелом состоянии и с нарушением сознания.
Обновлено в 03:46
Происшествия

ФСБ нашла хищения в НИИ Минобороны по защите от биологического оружия

Расследованием хищений в 48-м ЦНИИ занимались ФСБ и военное следственное управление СК по Ракетным войскам стратегического назначения.
Обновлено вчера в 23:15
Шоу-бизнес

Наряд Медведевой напомнил пользователям корейское порно

У некоторых пользователей одежда спортсменки вызвал неожиданные ассоциации. "Корейское порно", - написал один из пользователей.
Обновлено в 03:59
Общество

Кассиры кинотеатров получили право требовать паспорт у зрителей

Кассиры кинотеатров получили право требовать предъявить паспорта у зрителей.
Обновлено в 03:47
Авто

Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер

На мотор-шоу в Нью-Йорке дебютировал самый маленький и доступный паркетник Venue для рынков США и Индии.
Обновлено в 04:52
Экономика

Forbes представил список 200 богатейших бизнесменов России

Суммарное состояние 200 богатейших россиян составило $496 млрд. В рейтинге оказалось 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров.
Обновлено в 03:35
Наука

Какие продукты вызывают рак кишечника, выяснили ученые

Ученые из Оксфордского университета заявили, что ежедневное употребление красного и переработанного мяса может повысить вероятность заболевания раком кишечника.
Обновлено вчера в 20:53
Армия и оружие

Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море

Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает 18 апреля российский Национальный центр управления обороной.
Обновлено в 03:43
Экономика

Bloomberg назвал самые несчастные экономики мира

Венесуэла в пятый раз подряд возглавила ежегодно обновляемый Bloomberg рейтинг самых «несчастных» экономик мира (Misery Index).
Обновлено в 05:09
Общество

Продюсер Андрей Разин подал иск к ФК «Зенит»

Обновлено в 01:35
Экономика

«Коммерсантъ»: группа ГАЗ попросила почти 30 млрд рублей господдержки

В конце марта Владимир Сорокин, гендиректор группы ГАЗ (принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске), направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки.
Обновлено вчера в 19:37
Футбол

Мать Кокориных написала трогательное обращение к сыновьям

Обновлено в 03:06
Политика

Зеленский опередил Порошенко во всех возрастных категориях

Ранее Зеленский допустил роспуск Рады. Выборы президента прошли на Украине 31 марта.
Обновлено в 04:52
Футбол

«Манчестер Сити» поздравил «Тоттенхэм» с выходом в полуфинал ЛЧ

"Манчестер Сити" в твиттере ответил на пост аккаунта "Тоттенхэма" о выходе клуба в полуфинал Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:39
Общество

Роструд назвал регион с наиболее высокими предлагаемыми зарплатами

Самый высокий уровень оплаты труда предлагают работодатели Республики Саха (Якутия), следует из анализа опубликованных вакансий в общероссийской базе «Работа в России» (trudvsem.ru), сообщает пресс-служба Роструда.
Обновлено в 04:11
Здоровье

Интернет вместо больниц. В ЕАО 300 млн потратят на цифровую медицину

300 миллионов рублей будет израсходовано за 5 лет на цифровизацию медицины в Еврейской автономной области (ЕАО), заявила первый замначальника управления здравоохранения правительства региона Наталья Шафорост, 18 апреля сообщает ТАСС.
Обновлено в 01:32
Экономика

Меньше половины россиян причисляют себя к среднему классу

В период с 2014 по 2018 год доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%, говорится в исследовании «Потребительский индекс Иванова» от «Сбербанк CIB».
Обновлено в 01:49
Спорт

Жена Кокорина: ребята за обычную драку сидят уже полгода

Жена футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова высказала опасения, что ее мужу, а также Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому могут дать реальный срок.
Обновлено в 04:45
Культура

Назван самый популярный сериал у гомосексуальных семей

Фэнтезийный сериал «Игра престолов» оказался самым популярным телешоу среди проживающих совместно однополых партнеров в США.
Обновлено в 04:08
Происшествия

Александр Панкратов-Черный устроил дебош на борту самолета

Обновлено вчера в 06:00
Единоборства

Бой Миллера и Джошуа отменен из-за проваленного допинг-теста

Обновлено вчера в 20:55
Происшествия

В Новосибирской области завели дело из-за травли ребенка с ВИЧ

Следователи возбудили уголовное дело о неприкосновенности частной жизни по факту нарушения прав ребенка с ВИЧ и его семьи, которую выживают из города, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по Новосибирской области.
Обновлено в 02:18
Общество

Скончался корреспондент Первого канала Илья Костин

Обновлено вчера в 13:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное