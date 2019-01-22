Работу вице-премьеров оценят исходя из целевых показателей нацпроектовРоссийская газета 03:30

Об успешности вице-премьеров предложено судить исходя из целевых индикаторов национальных проектов, таких как уровень бедности, темпы роста экономики или смертность на дорогах.

с чего всё началось

Как следует из имеющихся у издания предложений, при их разработке чиновники взяли индикаторы для оценки деятельности вице-премьеров из числа целевых показателей курируемых ими нацпроектов.

Экономика Экономика ЦБ отправил на санацию банк из топ-50 ЦБ утвердил план повышения финансовой устойчивости Московского индустриального банка (МИнБанк), который занимает 33-е место по размеру активов.

Экономика Экономика «Дочка» «Газпрома» назвала сумму подлежащих списанию в Чечне долгов В дочерней компании «Газпрома» сообщили, что размер просроченной жителями Чечни задолженности за газ в судебном решении все же назывался.

Финансы Финансы Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,3% Рынок акций РФ открылся во вторник снижением цен большинства blue chips на фоне ухудшения внешней конъюнктуры из-за опасений по поводу темпов роста мировой экономики; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли по 0,3%, при этом продолжился рост бумаг АФК "Система" .

Финансы Финансы Внешний долг России снизился до минимума за последние десять лет Внешний долг России снизился в 2018 году на 64,4 миллиарда долларов и составил 453,7 миллиарда, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Экономика Экономика Brand Finance назвала самые дорогие бренды мира Консалтинговая компания Brand Finance, оценивающая стоимость брендов, представила ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира.

Экономика Экономика Госдума запрещает арест и взыскание из социальных выплат должников Законопроект, вводящий запрет взыскивать с граждан денежные средства, полученные в виде социальных выплат, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.

Экономика Экономика «Бристоль», «Дикси» и «Красное и белое» объединяются Торговые сети "Дикси", "Бристоль" и "Красное и белое" заявили об объединении.

Экономика Экономика Продажи жилья ГК ПИК превысили 200 млрд рублей в 2018 году Всего в прошлом году ПИК реализовала 1,94 млн кв. м жилья (рост на 5,6%) по средней розничной цене 108 896 руб. за 1 кв. м (рост на 5,5%). Согласно отчетности, компания вывела в продажу 13 новых проектов, в том числе и на новых рынках – Екатеринбурга и Тюмени.

Финансы Финансы ОКБ: Сумма кредитов наличными достигла трехлетнего максимума Сумма среднего кредита наличными в 2018 году выросла на 25 процентов по сравнению с 2017-м годом и оказалась равна 264 тысячам рублей, свидетельствуют данные ОКБ, пишет газета "Известия".

Энергетика Энергетика Россия опустилась на третье место по объему добычи нефти Россия в ноябре опустилась на третье место по объему нефтедобычи с показателем в 10,729 миллиона баррелей в сутки, уступив США и Саудовской Аравии, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).

Экономика Экономика Экс-глава Росприроднадзора Артем Сидоров возглавил «Новый поток» Артем Сидоров, который ранее руководил Росприроднадзором, назначен президентом группы компаний "Новый поток".

Финансы Финансы ЦБ РФ 17 января купил валюту для Минфина на 15,57 млрд рублей ЦБ РФ 17 января купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 15,57 млрд рублей, следует из данных Банка России.

Экономика Экономика Представитель MediaMarkt вошел в новый совет директоров «М.Видео» Компания "М.Видео" обновила состав совета директоров, в который вошел представитель MediaMarkt Андреас Блазе вместо Максима Калюжного, в остальном совет директоров не изменился.

Финансы Финансы Ситуация с «зарплатным рабством» неоднозначна, заявил Моисеев Накануне "Тинькофф банк" и Альфа-банк пожаловались на продолжающееся так называемое "зарплатное рабство", когда сотруднику компании в силу бюрократических издержек бывает сложно самостоятельно выбрать банк для получения зарплаты.