Экономика

Работу вице-премьеров оценят исходя из целевых показателей нацпроектовРоссийская газета 03:30

Как следует из имеющихся у издания предложений, при их разработке чиновники взяли индикаторы для оценки деятельности вице-премьеров из числа целевых показателей курируемых ими нацпроектов.
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с чего всё началось

Семь заместителей Дмитрия Медведева получат персональные оценки

Об успешности вице-премьеров предложено судить исходя из целевых индикаторов национальных проектов, таких как уровень бедности, темпы роста экономики или смертность на дорогах.
Коммерсантъвчера в 17:58

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Работу вице-премьеров оценят исходя из целевых показателей нацпроектов

Российская газета03:30

Семь заместителей Дмитрия Медведева получат персональные оценки

Коммерсантъвчера в 17:58

«Коммерсантъ» узнал о появлении KPI по нацпроектам для вице-премьеров

РБК00:37

Замы Медведева получат оценку эффективности исходя из уровня бедности россиян и качества дорог

URA.Ruвчера в 21:59

СМИ узнали о планах оценки вице-премьеров по ключевым показателям эффективности

Ведомостивчера в 21:26

Работу вице-премьеров Мутко, Голиковой и Силуанова оценят по соцопросу жителей России

Весьмавчера в 18:05

Для правительства России придумали KPI. Семь вице-премьеров получат персональные оценки

Фонтанка.Ру01:22
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Экономика

ЦБ отправил на санацию банк из топ-50

ЦБ утвердил план повышения финансовой устойчивости Московского индустриального банка (МИнБанк), который занимает 33-е место по размеру активов.
Обновлено в 01:37
Экономика

«Дочка» «Газпрома» назвала сумму подлежащих списанию в Чечне долгов

В дочерней компании «Газпрома» сообщили, что размер просроченной жителями Чечни задолженности за газ в судебном решении все же назывался.
Обновлено в 03:45
Финансы

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,3%

Рынок акций РФ открылся во вторник снижением цен большинства blue chips на фоне ухудшения внешней конъюнктуры из-за опасений по поводу темпов роста мировой экономики; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли по 0,3%, при этом продолжился рост бумаг АФК "Система" .
Обновлено в 02:23
Финансы

Внешний долг России снизился до минимума за последние десять лет

Внешний долг России снизился в 2018 году на 64,4 миллиарда долларов и составил 453,7 миллиарда, сообщается на сайте ЦБ РФ.
Обновлено вчера в 13:59
Экономика

Brand Finance назвала самые дорогие бренды мира

Консалтинговая компания Brand Finance, оценивающая стоимость брендов, представила ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира.
Обновлено в 04:00
Экономика

Госдума запрещает арест и взыскание из социальных выплат должников

Законопроект, вводящий запрет взыскивать с граждан денежные средства, полученные в виде социальных выплат, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.
Обновлено в 03:19
Экономика

«Бристоль», «Дикси» и «Красное и белое» объединяются

Торговые сети "Дикси", "Бристоль" и "Красное и белое" заявили об объединении.
Обновлено вчера в 10:52
Экономика

Продажи жилья ГК ПИК превысили 200 млрд рублей в 2018 году

Всего в прошлом году ПИК реализовала 1,94 млн кв. м жилья (рост на 5,6%) по средней розничной цене 108 896 руб. за 1 кв. м (рост на 5,5%). Согласно отчетности, компания вывела в продажу 13 новых проектов, в том числе и на новых рынках – Екатеринбурга и Тюмени.
Обновлено в 02:55
Финансы

ОКБ: Сумма кредитов наличными достигла трехлетнего максимума

Сумма среднего кредита наличными в 2018 году выросла на 25 процентов по сравнению с 2017-м годом и оказалась равна 264 тысячам рублей, свидетельствуют данные ОКБ, пишет газета "Известия".
Обновлено в 01:00
Энергетика

Россия опустилась на третье место по объему добычи нефти

Россия в ноябре опустилась на третье место по объему нефтедобычи с показателем в 10,729 миллиона баррелей в сутки, уступив США и Саудовской Аравии, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).
Обновлено вчера в 08:24
Экономика

Экс-глава Росприроднадзора Артем Сидоров возглавил «Новый поток»

Артем Сидоров, который ранее руководил Росприроднадзором, назначен президентом группы компаний "Новый поток".
Обновлено в 02:44
Финансы

ЦБ РФ 17 января купил валюту для Минфина на 15,57 млрд рублей

ЦБ РФ 17 января купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 15,57 млрд рублей, следует из данных Банка России.
Обновлено вчера в 02:15
Экономика

Представитель MediaMarkt вошел в новый совет директоров «М.Видео»

Компания "М.Видео" обновила состав совета директоров, в который вошел представитель MediaMarkt Андреас Блазе вместо Максима Калюжного, в остальном совет директоров не изменился.
Обновлено в 02:34
Финансы

Ситуация с «зарплатным рабством» неоднозначна, заявил Моисеев

Накануне "Тинькофф банк" и Альфа-банк пожаловались на продолжающееся так называемое "зарплатное рабство", когда сотруднику компании в силу бюрократических издержек бывает сложно самостоятельно выбрать банк для получения зарплаты.
Обновлено в 03:58
Финансы

Курс доллара пошел в рост на новых страхах

Курс доллара во вторник торгуется вблизи двухнедельного максимума по отношению к основным валютам на фоне опасений в связи с замедлением мировой экономики.
Обновлено в 01:46
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Татьяна Голикова
Российский политик
Российский политик и экономист, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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Максим Алексеевич Акимов
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
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