Происшествия
Семь задержанных в Канкуне россиян депортированы из МексикиКоммерсантъ 21:18
Ранее в диппредставительстве рассказали, что около трех дней в аэропорту находится группа россиян, которым задержали из-за претензий миграционных властей к их документам. У семи туристов, по словам представителя консульства, «цель поездки не соответствовала заявленной».
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с чего всё началось
Группу россиян задержали в аэропорту мексиканского города Канкун, сообщили РИА Новости в посольстве России. В дипмиссии отметили, что задержанных не пустили в Мексику из-за претензий миграционных властей. В посольстве уточнили, что речь идет о десяти людях с российскими паспортами.РИА Новости14:14
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