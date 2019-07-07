Происшествия

Семь задержанных в Канкуне россиян депортированы из МексикиКоммерсантъ 21:18

Ранее в диппредставительстве рассказали, что около трех дней в аэропорту находится группа россиян, которым задержали из-за претензий миграционных властей к их документам. У семи туристов, по словам представителя консульства, «цель поездки не соответствовала заявленной».
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В Мексике задержали группу россиян

Группу россиян задержали в аэропорту мексиканского города Канкун, сообщили РИА Новости в посольстве России. В дипмиссии отметили, что задержанных не пустили в Мексику из-за претензий миграционных властей. В посольстве уточнили, что речь идет о десяти людях с российскими паспортами.
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