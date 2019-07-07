Группу россиян задержали в аэропорту мексиканского города Канкун, сообщили РИА Новости в посольстве России. В дипмиссии отметили, что задержанных не пустили в Мексику из-за претензий миграционных властей. В посольстве уточнили, что речь идет о десяти людях с российскими паспортами.

с чего всё началось

Семеро из десяти россиян, задержанных в аэропорту мексиканского Канкуна, в субботу вечером депортированы из Мексики, сообщили РИА Новости в посольстве России.

Большинство задержанных в Канкуне россиян депортировали из Мексики

Политика Зеленский попросит Трампа остановить «Северный поток-2» Напомним, что 1 июня этого года влиятельный украинский еженедельник «Зеркало недели» сообщил, что Зеленский получил приглашение от президента США Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом.

Единоборства Масвидаль одержал самую быструю победу нокаутом в истории UFC Боец смешанных единоборств (ММА) Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Происшествия Генерал ФСБ назвал ведомство «инкубатором для блатных» По словам силовика, ситуация будет ухудшаться, пока в системе МВД и ФСБ не перестанут создавать «инкубатор для блатных».

Политика Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию Министерство иностранных дел России ответило на критику американского дипломата Элизабет Руд о запрете авиасообщения России с Грузией.

Общество Всероссийскую диспансеризацию населения распорядился провести Медведев Диспансеризация пройдет в 2019-2020 годах. Под программу попадает все взрослое население страны.

Общество Власти Приморья попросили правительство РФ помочь обманутым дольщикам Губернатор Приморья Олег Кожемяко обратился к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с предложением включить край в план софинансирования из федерального бюджета достройки проблемных домов, куда вкладывали деньги дольщики.

Общество Путин поздравил работников морского и речного флота с праздником Президент РФ Владимир Путин поздравил работников морского и речного флота с профессиональным праздником и отметил роль водного транспорта в социально-экономическом развитии страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Театры Дирижер Валентин Урюпин покинул Пермский театр Главный дирижер Ростовского академического симфонического оркестра Ростовской филармонии Валентин Урюпин ушел из Пермского театра оперы и балеты.

Авто В продажу выходит премиум-внедорожник на базе Toyota Crown Китайская марка FAW выводит на рынок премиальный внедорожник Hongqi HS7.

Происшествия Миллиардер Эпштейн задержан в США по обвинению в торговле людьми Американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого ранее обвиняли в склонении несовершеннолетних к проституции, вновь задержали по обвинению в торговле людьми, сообщает The New York Times.

Футбол Удаление в матче с Чили стало вторым в карьере Месси Лидер сборной Аргентины Лионель Месси был удален на 37-й минуте матча за третье место на Кубке Америки против Чили, передает "Чемпионат.com".

Авто Арабский шейх собрал коллекцию гигантских автомобилей Арабский шейх Хамад бин Хамдан Аль Нахьян собрал коллекцию дорогих автомобилей. Некоторые из них поражают и ценой, и габаритами.

Экономика Сбербанк и McDonalds откроют отделения с фаст-фудом Сбербанк и McDonalds могут открыть совместные точки обслуживания уже до конца 2019 года, рассказал "Ведомостям" первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

Происшествия Луизу Хайруллину нашли благодаря телефонному разговору ее дочерей 4 июля Луизу Хайруллину задержали, вместе с ней в съемном жилище находился муж и дочки 8 и 12 лет.

Политика Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.

Шоу-бизнес Время ужасов: Анджелина Джоли появилась на публике с детьми Папарацци заметили актрису в Лос-Анджелесе. Анджелина Джоли была замечена с детьми на экстремальном развлечении.

Спорт Испания сыграет с Францией в финале женского чемпионата Европы Состоялись полуфинальные матчи женского чемпионата Европы. Баскетболистки сборной Испании обыграли сербок со счетом 71:66.

Финансы Официальный курс евро снизился до 71,54 рубля Официальный курс евро на пятницу снизился на 6,14 копейки — до 71,542 рубля, курс доллара уменьшился на 9,38 копейки, до 63,4013 рубля, следует из данных Банка России.

Общество Ночь Ивана Купалы отпразднуют с 6 на 7 июля В ночь с 6 на 7 июля традиционно отмечают народный праздник Ивана Купалы, посвященный летнему солнцестоянию.

Общество Конюхов возобновил полет в Крым на экспериментальном самолете Российский путешественник Федор Конюхов продолжил полет в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, сообщил сын путешественника Оскар Конюхов.

Политика Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным» Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».

Происшествия Палестинец протаранил на автомобиле группу израильских военнослужащих Палестинец протаранил на автомобиле группу израильских военнослужащих, ранив пятерых из них, его задержали спустя несколько часов поисков на Западном берегу реки Иордан, сообщила армейская пресс-служба.