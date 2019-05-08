Происшествия

Семь туристов погибли при сходе лавины на АлтаеТАСС 00:35

Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
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При сходе лавины в горах Алтая погибли семь человек

РИА Новости00:44

На Алтае при сходе лавины погибли семь человек

РБК00:40

Туристы из Новосибирска погибли на склоне горы Металлург. Подробности ЧП

Новости Горного Алтая01:42

Что случилось этой ночью: среда, 8 мая

Интерфакс00:52

К месту гибели туристов под лавиной на Алтае вылетит вертолет со спасателями

РЕН ТВ00:21

Группа туристов из Новосибирска попала под лавину — 7 человек погибли

НГС00:18

Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае

ТАСС00:35
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Происшествия

Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая

Обновлено 06 мая в 16:30
Футбол

Клопп выругался в прямом эфире после победы над «Барселоной»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не сдержал эмоций и выругался в прямом эфире, комментируя победу своей команды в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" (4:0).
Обновлено вчера в 18:57
Политика

Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министра

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому следует оставить в правительстве министра внутренних дел Арсена Авакова.
Обновлено в 01:41
Кино

Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре

Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.
Обновлено вчера в 02:03
Футбол

Моуринью раскритиковал «Барселону»

Португальский тренер Жозе Моуринью прокомментировал четвёртый гол "Ливерпуля" в ворота "Барселоны" в полуфинале Лиги чемпионов.
Обновлено в 01:43
Политика

В России хотят запретить одноразовую пластиковую посуду

В Минприроды России готовят запрет на продажу пластиковой одноразовой посуды. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 02:06
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров с пилотом SSJ-100

Обновлено вчера в 12:37
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями

У супруги британского принца Гарри Меган Маркл родился мальчик. Елизавета II стала прабабушкой в 8-й раз.
Обновлено 06 мая в 09:44
Происшествия

В центре Москвы нашли труп полицейского

В ночь на 8 мая в центре Москвы нашли труп полицейского.
Обновлено в 01:47
Театры

Самбурская со скандалом ушла из театра

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская ушла из театра на Малой Бронной со скандалом. Об этом она рассказала в инстаграме.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие

Первое фото неизвестной самоходки на базе «Витязя» появилось в Сети

Изображения необычной боевой машины появились в Сети.
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия

Сообщения о минировании в Красноярске оказались ложными

Сообщения о минировании нескольких учреждений в Красноярске оказались ложными, сообщает антитеррористическая комиссия края.
Обновлено вчера в 11:11
Политика

Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29

Около десяти истребителей МиГ-29 ВВС Украины, оставшиеся в Крыму на базе «Бельбек» с 2014 года, безвозвратно потеряны как боевые единицы, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Обновлено в 00:56
Политика

Немецкий журналист заявил, что дружба Германии с США «разбита вдребезги»

Неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Германию стала свидетельством того, что дружба между двумя странами "разбита вдребезги".
Обновлено вчера в 22:13
Общество

В Пятигорске прошел парад «дошкольных войск»

После шествия детсадовцы спели "Катюшу", уточняется на портале Пятигорска. Ранее опрос показал равнодушие половины россиян к парадам Победы.
Обновлено вчера в 22:49
Технологии

«Лаборатория Касперского» продемонстрировала уязвимость интернета вещей

На конференции Cyber Security Weekend 2019 в Кейптауне в конце апреля приглашённый 13-летний вундеркинд Рубен Пол продемонстрировал уязвимость интернета вещей, менее чем за 10 минут перехватив управление дроном в ходе контролируемого эксперимента.
Обновлено вчера в 07:43
Политика

США решили направить госпитальный корабль к берегам Венесуэлы

"В июне по распоряжению президента Трампа ВМС США направляют в регион Карибского моря, Центральной и Южной Америки госпитальный корабль Comfort".
Обновлено вчера в 16:27
Экономика

Самый современный нацпроект пока не вписывается в электронный учет

Сильнее всего от графика отстает нацпроект «Цифровая экономика» — по данным на 6 мая, он не отражен в системе «Электронный бюджет», контролирующей исполнение нацпроектов.
Обновлено вчера в 15:35
Общество

В гордуме Челябинска назвали самого богатого депутата

Самым состоятельным оказался Виталий Рыльских, заработавший 286,9 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 10:42
Технологии

Российские исследователи разработали самосмазывающиеся подшипники для винтовых судов

Российские исследователи смогли разработать полимерные композиты на основе углепластика с несколькими добавками, которые позволяют изготавливать самосмазывающиеся подшипники.
Обновлено в 00:16
Происшествия

В Японии автомобиль врезался в группу детей

Утром в среду автомобиль врезался в группу детей, которые вышли на прогулку. В результате 13 человек направлены в больницы.
Обновлено вчера в 22:51
Политика

Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу

Обновлено вчера в 20:39
Происшествия

«Аэрофлот» более десяти лет будет выплачивать зарплату погибшего бортпроводника его семье

Обновлено вчера в 16:04
Авто

Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами

Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
Обновлено вчера в 04:24
Общество

Комиссия по этике в ХМАО оценит совет чиновницы поднять «пятые точки»

Комиссия по этике в ХМАО проверит высказывания сотрудницы администрации Сургутского района Любови Иванцовой, которая в ответ на жалобы посоветовала жителям уезжать или поднять свои "пятые точки" и сделать что-то самим, заявил журналистам глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
Обновлено вчера в 09:58
Общество

Минобороны обнародовало фронтовые фотографии советских маршалов

Обновлено вчера в 17:00
Путешествия

Эксперты назвали самые популярные способы обмана туристов

Эксперты определили три главных способа мошенничества: они связаны с продажей авиабилетов, арендой жилья и паломническими турами.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся

На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.
Обновлено вчера в 12:38
Футбол

Геркус: Клопп — великий, но для памятника на «Энфилде» нужна победа в финале

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу «Ливерпуля» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0). «Ливерпуль» этим матчем уже взял Лигу чемпионов.
Обновлено в 00:30
Общество

Стариков ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Российская писательница Елена Чижова опубликовала в швейцарском издании Neue Zurcher Zeitung статью, в которой обвинила лидера Советского государства Иосифа Сталина в массовых смертях, которыми сопровождалась блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 04:32
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