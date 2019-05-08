Происшествия
Семь туристов погибли при сходе лавины на АлтаеТАСС 00:35
Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
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Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Обновлено 06 мая в 16:30
Футбол
Клопп выругался в прямом эфире после победы над «Барселоной»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не сдержал эмоций и выругался в прямом эфире, комментируя победу своей команды в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" (4:0).
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Политика
Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министра
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому следует оставить в правительстве министра внутренних дел Арсена Авакова.
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Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре
Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.
Обновлено вчера в 02:03
Футбол
Моуринью раскритиковал «Барселону»
Португальский тренер Жозе Моуринью прокомментировал четвёртый гол "Ливерпуля" в ворота "Барселоны" в полуфинале Лиги чемпионов.
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В России хотят запретить одноразовую пластиковую посуду
В Минприроды России готовят запрет на продажу пластиковой одноразовой посуды. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
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Появилась расшифровка переговоров диспетчеров с пилотом SSJ-100
Обновлено вчера в 12:37
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями
У супруги британского принца Гарри Меган Маркл родился мальчик. Елизавета II стала прабабушкой в 8-й раз.
Обновлено 06 мая в 09:44
Происшествия
В центре Москвы нашли труп полицейского
В ночь на 8 мая в центре Москвы нашли труп полицейского.
Обновлено в 01:47
Театры
Самбурская со скандалом ушла из театра
Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская ушла из театра на Малой Бронной со скандалом. Об этом она рассказала в инстаграме.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие
Первое фото неизвестной самоходки на базе «Витязя» появилось в Сети
Изображения необычной боевой машины появились в Сети.
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Сообщения о минировании в Красноярске оказались ложными
Сообщения о минировании нескольких учреждений в Красноярске оказались ложными, сообщает антитеррористическая комиссия края.
Обновлено вчера в 11:11
Политика
Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29
Около десяти истребителей МиГ-29 ВВС Украины, оставшиеся в Крыму на базе «Бельбек» с 2014 года, безвозвратно потеряны как боевые единицы, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Обновлено в 00:56
Политика
Немецкий журналист заявил, что дружба Германии с США «разбита вдребезги»
Неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Германию стала свидетельством того, что дружба между двумя странами "разбита вдребезги".
Обновлено вчера в 22:13
Общество
В Пятигорске прошел парад «дошкольных войск»
После шествия детсадовцы спели "Катюшу", уточняется на портале Пятигорска. Ранее опрос показал равнодушие половины россиян к парадам Победы.
Обновлено вчера в 22:49
Технологии
«Лаборатория Касперского» продемонстрировала уязвимость интернета вещей
На конференции Cyber Security Weekend 2019 в Кейптауне в конце апреля приглашённый 13-летний вундеркинд Рубен Пол продемонстрировал уязвимость интернета вещей, менее чем за 10 минут перехватив управление дроном в ходе контролируемого эксперимента.
Обновлено вчера в 07:43
Политика
США решили направить госпитальный корабль к берегам Венесуэлы
"В июне по распоряжению президента Трампа ВМС США направляют в регион Карибского моря, Центральной и Южной Америки госпитальный корабль Comfort".
Обновлено вчера в 16:27
Экономика
Самый современный нацпроект пока не вписывается в электронный учет
Сильнее всего от графика отстает нацпроект «Цифровая экономика» — по данным на 6 мая, он не отражен в системе «Электронный бюджет», контролирующей исполнение нацпроектов.
Обновлено вчера в 15:35
Общество
В гордуме Челябинска назвали самого богатого депутата
Самым состоятельным оказался Виталий Рыльских, заработавший 286,9 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 10:42
Технологии
Российские исследователи разработали самосмазывающиеся подшипники для винтовых судов
Российские исследователи смогли разработать полимерные композиты на основе углепластика с несколькими добавками, которые позволяют изготавливать самосмазывающиеся подшипники.
Обновлено в 00:16
Происшествия
В Японии автомобиль врезался в группу детей
Утром в среду автомобиль врезался в группу детей, которые вышли на прогулку. В результате 13 человек направлены в больницы.
Обновлено вчера в 22:51
Политика
Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу
Обновлено вчера в 20:39
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«Аэрофлот» более десяти лет будет выплачивать зарплату погибшего бортпроводника его семье
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Авто
Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами
Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
Обновлено вчера в 04:24
Общество
Комиссия по этике в ХМАО оценит совет чиновницы поднять «пятые точки»
Комиссия по этике в ХМАО проверит высказывания сотрудницы администрации Сургутского района Любови Иванцовой, которая в ответ на жалобы посоветовала жителям уезжать или поднять свои "пятые точки" и сделать что-то самим, заявил журналистам глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
Обновлено вчера в 09:58
Общество
Минобороны обнародовало фронтовые фотографии советских маршалов
Обновлено вчера в 17:00
Путешествия
Эксперты назвали самые популярные способы обмана туристов
Эксперты определили три главных способа мошенничества: они связаны с продажей авиабилетов, арендой жилья и паломническими турами.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся
На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.
Обновлено вчера в 12:38
Футбол
Геркус: Клопп — великий, но для памятника на «Энфилде» нужна победа в финале
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу «Ливерпуля» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0). «Ливерпуль» этим матчем уже взял Лигу чемпионов.
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Общество
Стариков ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Российская писательница Елена Чижова опубликовала в швейцарском издании Neue Zurcher Zeitung статью, в которой обвинила лидера Советского государства Иосифа Сталина в массовых смертях, которыми сопровождалась блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
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