Экономика

Семь структур Дерипаски зарегистрировались в российском офшореРБК 04:30

Семь международных компаний зарегистрировались в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития, поступившем в РБК.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Калининграде зарегистрированы семь новых резидентов САР на острове Октябрьский

ТАСС05:39

Орешкин рассказал о перерегистрации структур, аффилированных с Дерипаской

РИА Новости04:34

Власти: Новые резиденты калининградского офшора аффилированы с Олегом Дерипаской

Калининград.Ru05:17

В калининградском офшоре зарегистрировались семь новых международных компаний

Клопс04:25

В калининградском офшоре зарегистрировались восемь резидентов

КП - Калининград04:01

Семь связанных с Дерипаской фирм зарегистрировались в калининградском офшоре

Новый Калининград.Ru05:05

Семь структур Дерипаски зарегистрировались в российском офшоре

РБК04:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 05:52, Ашберн
Происшествия

МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник

Обновлено в 00:42
Происшествия

В Китае автомобиль сбил 13 человек на переходе

Тринадцать человек пострадали в китайской провинции Гуандун после того, как автомобиль проехал на красный свет светофора и въехал в пешеходов, говорится в сообщении местной полиции.
Обновлено в 02:28
Происшествия

Замглавы Росрезерва предъявили обвинение в хищении более 3 млрд рублей

Следственный комитет РФ предъявил обвинение в хищении более 3 млрд рублей заместителю руководителя Росрезерва Александру Кирюхину и еще четырем фигурантам дела.
Обновлено в 05:13
Политика

Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского

Золотые серьги Елены Зеленской тоже украинского бренда, создавались вручную по эскизу, разработанному специально для супруги шестого президента республики.
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия

ОНК: Рауф Арашуков хочет «что-то рассказать» во время встречи в СИЗО

Подозреваемый и отстраненный от должности сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков занялся спортом в СИЗО "Лефортово", конкретных жалоб на содержание у него нет, но он просит обязательно посетить его в следующий раз, рассказала в интервью РИА Новости замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
Обновлено в 02:56
Происшествия

Суд вынес приговор эксперту по делу о ДТП с «пьяным мальчиком»

Обновлено в 05:17
Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено вчера в 15:46
Политика

Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду

23 апреля Зеленский одержал победу на президентских выборах на Украине во втором туре.
Обновлено вчера в 04:41
Армия и оружие

В Сирии начала орудовать новая бандгруппировка под руководством США

Обновлено в 05:43
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Обновлено вчера в 13:57
Армия и оружие

Директор ФСБ: террористы могут распылить химоружие с беспилотников

Выступая на Совете руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ, директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что террористы располагают инфраструктурой для создания химического оружия, передает "Интерфакс".
Обновлено в 03:28
Происшествия

Штурмовик морской пехоты потерпел крушение в США

Обновлено вчера в 21:39
Армия и оружие

Военную базу в Саудовской Аравии атаковал беспилотник хуситов

Йеменские повстанцы-хуситы задействовали беспилотный летательный аппарат для нанесения удара по военной базе на территории Саудовской Аравии.
Обновлено в 03:18
Авто

Новые ЗИЛ-133 появились в продаже

Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега неожиданно появились в продаже. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 00:51
Политика

Зеленский вызвал министра обороны Украины в свою администрацию

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию, сообщает «Укринформ».
Обновлено в 04:22
Кино

В Китае не показали финал «Игры престолов»

Телекоммуникационная компания Tencent, являющаяся эксклюзивным поставщиком контента телеканала HBO в Китае, не показала финал сериала «Игра престолов» из-за торговых разногласий Китая с США, сообщает Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 12:12
Происшествия

Оперативники задержали заместителя губернатора Ростовской области

Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш задержан в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Обновлено в 03:37
Гаджеты

В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei

Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено вчера в 03:26
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева с розой в зубах поблагодарила за поздравления

Благодаря социальным сетям Лера не смогла укрыться от внимания поклонников - 19 мая ей слали поздравления со всех уголков земного шара.
Обновлено вчера в 01:05
Политика

Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского

Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.
Обновлено вчера в 13:41
Политика

СПЧ призвал владельцев «Коммерсанта» соблюдать закон о СМИ

Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) серьезно обеспокоен ситуацией, сложившейся в издательском доме "Коммерсант" в связи с увольнением журналистов, сообщается на сайте СПЧ.
Обновлено в 04:39
Политика

Посольство Украины выдало евреев на фото за крымских татар

Обновлено в 02:49
Общество

Соловьев приедет в Екатеринбург «изгонять бесов»

Обновлено в 03:52
Происшествия

Глава чеченского «Мемориала» Титиев попросил об УДО

Глава чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев, осужденный на 4 года колонии-поселения за хранение наркотиков в крупном размере, попросил об условно-досрочном освобождении, передает пресс-служба правозащитного центра "Мемориал".
Обновлено в 03:33
Происшествия

Суд лишил сына Игоря Талькова водительских прав на два года

Обновлено в 05:14
Здоровье

В российских поликлиниках не хватает врачей

Чуть больше половины опрошенных (53%) рассказали, что бывали случаи, когда нужный им врач просто отсутствовал в поликлинике.
Обновлено в 01:57
Политика

Экс-глава спецслужбы Израиля: Запад проиграл России на Украине

Бывший глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми назвал провалом планы Запада по ослаблению России на Украине.
Обновлено в 04:18
Музыка

Полина Гагарина высказалась о выступлении дочери Алсу на «Голосе»

Обновлено в 03:47
Политика

Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию

Россия пугает западные страны традиционным ценностями, которые в Европе и в США всячески пытаются истребить, пишет журналист Йиржи Кобза для издания Parlamentní Listy.
Обновлено вчера в 20:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное