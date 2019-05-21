Экономика
Семь структур Дерипаски зарегистрировались в российском офшореРБК 04:30
Семь международных компаний зарегистрировались в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития, поступившем в РБК.
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Семь связанных с Дерипаской фирм зарегистрировались в калининградском офшоре
Новый Калининград.Ru05:05
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Происшествия
МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник
Обновлено в 00:42
Происшествия
В Китае автомобиль сбил 13 человек на переходе
Тринадцать человек пострадали в китайской провинции Гуандун после того, как автомобиль проехал на красный свет светофора и въехал в пешеходов, говорится в сообщении местной полиции.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Замглавы Росрезерва предъявили обвинение в хищении более 3 млрд рублей
Следственный комитет РФ предъявил обвинение в хищении более 3 млрд рублей заместителю руководителя Росрезерва Александру Кирюхину и еще четырем фигурантам дела.
Обновлено в 05:13
Политика
Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского
Золотые серьги Елены Зеленской тоже украинского бренда, создавались вручную по эскизу, разработанному специально для супруги шестого президента республики.
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия
ОНК: Рауф Арашуков хочет «что-то рассказать» во время встречи в СИЗО
Подозреваемый и отстраненный от должности сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков занялся спортом в СИЗО "Лефортово", конкретных жалоб на содержание у него нет, но он просит обязательно посетить его в следующий раз, рассказала в интервью РИА Новости замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
Обновлено в 02:56
Политика
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено вчера в 15:46
Политика
Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду
23 апреля Зеленский одержал победу на президентских выборах на Украине во втором туре.
Обновлено вчера в 04:41
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Обновлено вчера в 13:57
Армия и оружие
Директор ФСБ: террористы могут распылить химоружие с беспилотников
Выступая на Совете руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ, директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что террористы располагают инфраструктурой для создания химического оружия, передает "Интерфакс".
Обновлено в 03:28
Происшествия
Штурмовик морской пехоты потерпел крушение в США
Обновлено вчера в 21:39
Армия и оружие
Военную базу в Саудовской Аравии атаковал беспилотник хуситов
Йеменские повстанцы-хуситы задействовали беспилотный летательный аппарат для нанесения удара по военной базе на территории Саудовской Аравии.
Обновлено в 03:18
Авто
Новые ЗИЛ-133 появились в продаже
Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега неожиданно появились в продаже. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 00:51
Политика
Зеленский вызвал министра обороны Украины в свою администрацию
Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию, сообщает «Укринформ».
Обновлено в 04:22
Кино
В Китае не показали финал «Игры престолов»
Телекоммуникационная компания Tencent, являющаяся эксклюзивным поставщиком контента телеканала HBO в Китае, не показала финал сериала «Игра престолов» из-за торговых разногласий Китая с США, сообщает Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 12:12
Происшествия
Оперативники задержали заместителя губернатора Ростовской области
Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш задержан в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Обновлено в 03:37
Гаджеты
В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei
Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено вчера в 03:26
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева с розой в зубах поблагодарила за поздравления
Благодаря социальным сетям Лера не смогла укрыться от внимания поклонников - 19 мая ей слали поздравления со всех уголков земного шара.
Обновлено вчера в 01:05
Политика
Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского
Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.
Обновлено вчера в 13:41
Политика
СПЧ призвал владельцев «Коммерсанта» соблюдать закон о СМИ
Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) серьезно обеспокоен ситуацией, сложившейся в издательском доме "Коммерсант" в связи с увольнением журналистов, сообщается на сайте СПЧ.
Обновлено в 04:39
Политика
Посольство Украины выдало евреев на фото за крымских татар
Обновлено в 02:49
Общество
Соловьев приедет в Екатеринбург «изгонять бесов»
Обновлено в 03:52
Происшествия
Глава чеченского «Мемориала» Титиев попросил об УДО
Глава чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев, осужденный на 4 года колонии-поселения за хранение наркотиков в крупном размере, попросил об условно-досрочном освобождении, передает пресс-служба правозащитного центра "Мемориал".
Обновлено в 03:33
Здоровье
В российских поликлиниках не хватает врачей
Чуть больше половины опрошенных (53%) рассказали, что бывали случаи, когда нужный им врач просто отсутствовал в поликлинике.
Обновлено в 01:57
Политика
Экс-глава спецслужбы Израиля: Запад проиграл России на Украине
Бывший глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми назвал провалом планы Запада по ослаблению России на Украине.
Обновлено в 04:18
Политика
Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Россия пугает западные страны традиционным ценностями, которые в Европе и в США всячески пытаются истребить, пишет журналист Йиржи Кобза для издания Parlamentní Listy.
Обновлено вчера в 20:19