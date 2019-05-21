Экономика
Семь структур Дерипаски зарегистрировались в российском офшореРБК 04:30
Семь международных компаний зарегистрировались в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития, поступившем в РБК.
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Семь связанных с Дерипаской фирм зарегистрировались в калининградском офшоре
Новый Калининград.Ru05:05
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Транспорт
Названы самые распространенные ошибки при оплате парковок в Москве
Наиболее распространенной ошибкой при оплате столичных городских парковок является неправильной ввод регистрационных знаков, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).
Обновлено в 08:35
Происшествия
ГИБДД возбудила дело в отношении Загитовой
Обновлено в 07:29
Происшествия
МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник
МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
Происшествия
В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве
В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Политика
В Эквадоре назвали сумму, потраченную на содержание Ассанжа
В апреле глава МИД Эквадора Хосе Валенсия заявил, что в период между 2012 и 2018 годами страна потратила 5,817 миллиона долларов на обеспечение безопасности Ассанжа, не уточнив, из каких статей расхода сложилась эта сумма.
Обновлено в 07:51
Музыка
Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Обновлено вчера в 08:54
Авто
В Тольятти начнут серийное производство электромобилей
Проектировать конвейер для серийного выпуска электрокаров начали еще в 2018-м, а прототип был разработан годом ранее.
Обновлено в 06:30
Общество
«Яндекс» подсчитал затраты россиян на ингредиенты для окрошки
Компания «Яндекс» посчитала, сколько денег жители России потратят на приготовление окрошки.
Обновлено в 08:09
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о рационе солдат
Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению, Герой России Дмитрий Булгаков в интервью "Аргументам и фактам" рассказал, чем кормят солдат в армии.
Обновлено в 01:06
Происшествия
Замглавы Росрезерва обвинили в хищении свыше 3 млрд бюджетных рублей
Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая Басманный суд Москвы отправил под домашний арест заместителя главы Росрезерва Александра Кирюхина в рамках уголовного дела о хищении при исполнении государственного контракта на сумму свыше 3 млрд рублей.
Обновлено в 07:09
Футбол
Футболист ЦСКА Фернандес может перейти в «Атлетико»
Защитник сборной России по футболу и московского ЦСКА Марио Фернандес может перейти в "Атлетико Мадрид".
Обновлено в 05:29
Происшествия
Залезший на Эйфелеву башню мужчина оказался россиянином
Мужчина, залезший на Эйфелеву башню, оказался выходцем из России. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 07:24
Кино
Максим Матвеев сыграет главную роль в новом сериале о Шерлоке Холмсе
Сразу объявлены и исполнители главных ролей: Максим Матвеев (Шерлок Холмс), Владимир Мишуков (Доктор Карцев), Ирина Старшенбаум (Софья) и другие.
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия
У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов
Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.
Обновлено в 08:11
Политика
Причины трагедии в керченском колледже установлены — Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе целевого выездного совещания в Ливадии рассказал о проблемах антитеррористической защищенности объектов в Крыму, которые в том числе привели к трагедии в Керченском политехническом колледже в октябре прошлого года.
Обновлено в 07:52
Политика
На Украине назвали возможную дату досрочных выборов в Раду
Досрочные выборы в Верховную раду Украины могут пройти 21 или 28 июля, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на первого вице-спикера парламента Ирину Геращенко.
Обновлено в 07:20
Футбол
Мхитарян не полетит с «Арсеналом» на финал Лиги Европы в Баку
Полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян не примет участие в финальном матче Лиги Европы против "Челси".
Обновлено в 08:09
Армия и оружие
Убийство комбата ДНР попало на видео
Обновлено в 06:54
Экономика
Премьер Белоруссии ожидает роста ВВП страны в 1-м полугодии на 1,8%
Прирост ВВП за первое полугодие 2019 года должен составить 1,8%, заявил премьер-министр Сергей Румас после совещания у президента по вопросам роста экспорта и экономики в целом, передает агентство БелТА.
Обновлено в 08:02
Политика
Песков рассказал о планах Путина по отдыху в Туве
Обновлено в 06:08
Происшествия
Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике
Щелковский городской суд приговорил к десяти месяцам исправительных работ судмедэксперта Михаила Клейменова, выявившего алкоголь в крови шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе в 2017 году.
Обновлено в 08:11
Политика
Зеленский обсудил с министром энергетики США поставки СПГ на Украину
Президент Украины Зеленский и глава НАК "Нафтогаз" Коболев на встрече с представителями властей США, среди которых был министр энергетики Рик Перри, обсудили возможность поставок сжиженного газа на Украину через регазификационный терминал в Польше.
Обновлено в 05:50
Экономика
Счетная палата сомневается в росте доходов россиян
В Счетной палате России заявили, что реальные располагаемые доходы россиян не покажут рост по итогам текущего года.
Обновлено вчера в 11:22
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева заподозрили в продаже имущества Фриске
Семья Жанны Фриске частично погасила задолженность перед «Русфондом» — на его счет поступило 7,98 миллиона рублей, которые были выручены от продажи имущества Фриске, полученного по наследству.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Запертого в доме истощенного медвежонка спасли в Ростовской области
В селе Кулешовка Азовского района полицейские спасли запертого в доме медвежонка.
Обновлено в 06:52
Финансы
Индекс Московской биржи побил исторический рекорд
Индекс МосБиржи с начала дня вырос на 1,1% и установил новый исторический максимум на отметке 2600 пунктов.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Восемь цистерн сошли с рельсов в Ульяновской области
Сегодня, 21 мая, сошли с рельсов восемь цистерн грузового поезда, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено в 08:31