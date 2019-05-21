Экономика

Семь структур Дерипаски зарегистрировались в российском офшореРБК 04:30

Семь международных компаний зарегистрировались в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития, поступившем в РБК.
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В Минэкономразвития РФ пообещали сделать всё для регистрации «Русала» и En+ в калининградском офшоре

Клопс06:23

Власти: Новые резиденты калининградского офшора аффилированы с Олегом Дерипаской

Калининград.Ru05:17

Орешкин рассказал о перерегистрации структур, аффилированных с Дерипаской

РИА Новости04:34

Семь структур Дерипаски зарегистрировались в российском офшоре

РБК04:30

В калининградском офшоре зарегистрировались восемь резидентов

КП - Калининград04:01

Семь связанных с Дерипаской фирм зарегистрировались в калининградском офшоре

Новый Калининград.Ru05:05

В Калининграде зарегистрированы семь новых резидентов САР на острове Октябрьский

ТАСС05:39
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Происшествия

Автоцентр в Кемерове возобновит работу через полгода на прежнем месте

Обновлено в 05:11
Политика

В Раде назвали возможную дату проведения досрочных выборов

Как отметил по итогам консультации у президента Украины Владимира Зеленского глава Радикальной партии Олег Ляшко, речь идёт о проведении выборов 21 июля.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес

Жена Гогена Солнцева подралась с персоналом в санатории

Обновлено в 03:02
Политика

На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:56
Политика

В Кремле ответили на призыв Зеленского усилить санкции против России

20 мая Владимир Зеленский, вступив в должность главы государства, призвал США ужесточить санкции против России.
Обновлено в 05:46
Политика

США решили ввести санкции против «Северного потока-2»

Вашингтон собирается ввести санкции против строящегося газопровода «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Рик Перри во время выступления в Киеве, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:51
Политика

Министр обороны Украины опубликовал фото на фоне разрушенного Кремля

Министр обороны Украины Степан Полторак, который объявил о своей отставке после инаугурации Владимира Зеленского, опубликовал в Сети провокационный снимок.
Обновлено вчера в 13:53
Культура

Песню «Темная ночь» запретили в Польше

В Польше запретили исполнять песню военных лет "Темная ночь".
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия

В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве

В областном дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в столичном Шереметьево 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Общество

Британский рабочий разбогател, доказав родство с умершим аристократом

Британскому рабочему Джордану Эдларду-Роджерсу досталась в наследство усадьба стоимостью £50 млн (4,1 млрд рублей).
Обновлено в 04:00
Музыка

Опубликованы результаты зрительского голосования на Евровидении

Обновлено вчера в 13:10
Хоккей

Сборная Франции уступила команде Великобритании в матче ЧМ

Сборная Франции в овертайме уступила команде Великобритании и покинула элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.
Обновлено вчера в 12:49
Футбол

«Арсенал» решил не брать Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку

Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит вместе с командой в Баку на финал футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие

Самоходную гаубицу «Мста-С» модернизируют

Обновлено в 05:52
Кино

Как закончится книжная «Игра престолов», рассказал Джордж Мартин

Автор серии романов "Песнь Льда и Пламени", которая стала основой сериала "Игра престолов", Джордж Мартин высказался по поводу окончания шоу.
Обновлено в 02:16
Авто

Новые ЗИЛ-133 появились в продаже

Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега неожиданно появились в продаже. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 00:51
Космос

Ученые признали секс с «марсианами» опасным

Обновлено вчера в 16:51
Политика

Песков объяснил рост зарплат в Кремле и правительстве

Сотрудникам администрации президента и аппарата правительства вернули урезанные несколькими годами ранее 10% заработной платы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:32
Происшествия

На МКАД возникла многокилометровая пробка из-за горящей «Газели»

Обновлено в 06:20
Экономика

ЦБ разработал требования по информационной защите для некредитных финорганизаций

Центральный банк России разработал новые требования к некредитным финансовым организациям по защите информации в зависимости от специфики их работы.
Обновлено в 06:17
Музыка

Виктор Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

Композитор и продюсер Виктор Дробыш (кстати, автор конкурсной песни белорусской певицы Зены) сообщил, что подаст в суд на организаторов "Евровидения" - Европейский вещательный союз.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия

В Москве загорелся бизнес-центр «Кутузов Тауэр»

"Происходило загорание кондиционера на 19-м этаже административного здания по адресу: улица Ивана Франко, дом 8. Проведена эвакуация 700 человек", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес

Тимати впервые прокомментировал уход Егора Крида из Black Star

Еще недавно поклонники Егора Крида обсуждали, что выкупить сценическое имя у лейбла Black Star артисту помог миллиардер Борис Ротенберг.
Обновлено вчера в 17:20
Экономика

Данные о доходах скрывают 24 млн россиян

Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия

Замглавы Росрезерва предъявили обвинение в хищении более 3 млрд рублей

Следственный комитет РФ предъявил обвинение в хищении более 3 млрд рублей заместителю руководителя Росрезерва Александру Кирюхину и еще четырем фигурантам дела.
Обновлено в 06:30
Футбол

Геркус поздравил «Краснодар» с попаданием в Лигу чемпионов

Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус в своем Инстаграме поздравил "Краснодар" и владельца команды Сергея Галицкого с попаданием в Лигу чемпионов по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 04:48
Космос

Американка сняла на видео загадочный столб света

Американка отметила, что сразу обратила внимание на световой столб, поднимающийся в небо. Он вскоре исчез из вида, сопровождаемый молниями.
Обновлено в 04:31
Политика

У здания Конституционного суда Украины собрались радикалы

Около 150 членов ряда неонацистских организаций Украины собрались у здания Конституционного суда в Киеве, сообщило 21 мая издание Strana.ua.
Обновлено в 05:54
Энергетика

Минэнерго Польши попросило Россию восстановить поставки по «Дружбе»

Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский обратился к своему российскому коллеге Александру Новаку с просьбой принять срочные меры для восстановления транзита и поставок качественной нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 06:03
Экономика

В Лондоне яхты двух российских бизнесменов назвали суперъяхтами года

Яхты двух российских бизнесменов числятся в списке победителей ежегодной премии The World's Superyacht Awards, сообщается на сайте журнала Boat International.
Обновлено в 06:32
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