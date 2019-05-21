Экономика
Семь структур Дерипаски зарегистрировались в российском офшореРБК 04:30
Семь международных компаний зарегистрировались в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития, поступившем в РБК.
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Семь связанных с Дерипаской фирм зарегистрировались в калининградском офшоре
Новый Калининград.Ru05:05
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Политика
В Раде назвали возможную дату проведения досрочных выборов
Как отметил по итогам консультации у президента Украины Владимира Зеленского глава Радикальной партии Олег Ляшко, речь идёт о проведении выборов 21 июля.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
Жена Гогена Солнцева подралась с персоналом в санатории
Обновлено в 03:02
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:56
Политика
В Кремле ответили на призыв Зеленского усилить санкции против России
20 мая Владимир Зеленский, вступив в должность главы государства, призвал США ужесточить санкции против России.
Обновлено в 05:46
Политика
США решили ввести санкции против «Северного потока-2»
Вашингтон собирается ввести санкции против строящегося газопровода «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Рик Перри во время выступления в Киеве, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:51
Политика
Министр обороны Украины опубликовал фото на фоне разрушенного Кремля
Министр обороны Украины Степан Полторак, который объявил о своей отставке после инаугурации Владимира Зеленского, опубликовал в Сети провокационный снимок.
Обновлено вчера в 13:53
Культура
Песню «Темная ночь» запретили в Польше
В Польше запретили исполнять песню военных лет "Темная ночь".
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве
В областном дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в столичном Шереметьево 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Общество
Британский рабочий разбогател, доказав родство с умершим аристократом
Британскому рабочему Джордану Эдларду-Роджерсу досталась в наследство усадьба стоимостью £50 млн (4,1 млрд рублей).
Обновлено в 04:00
Музыка
Опубликованы результаты зрительского голосования на Евровидении
Обновлено вчера в 13:10
Хоккей
Сборная Франции уступила команде Великобритании в матче ЧМ
Сборная Франции в овертайме уступила команде Великобритании и покинула элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.
Обновлено вчера в 12:49
Футбол
«Арсенал» решил не брать Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку
Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит вместе с командой в Баку на финал футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
Самоходную гаубицу «Мста-С» модернизируют
Обновлено в 05:52
Кино
Как закончится книжная «Игра престолов», рассказал Джордж Мартин
Автор серии романов "Песнь Льда и Пламени", которая стала основой сериала "Игра престолов", Джордж Мартин высказался по поводу окончания шоу.
Обновлено в 02:16
Авто
Новые ЗИЛ-133 появились в продаже
Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега неожиданно появились в продаже. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 00:51
Космос
Ученые признали секс с «марсианами» опасным
Обновлено вчера в 16:51
Политика
Песков объяснил рост зарплат в Кремле и правительстве
Сотрудникам администрации президента и аппарата правительства вернули урезанные несколькими годами ранее 10% заработной платы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:32
Экономика
ЦБ разработал требования по информационной защите для некредитных финорганизаций
Центральный банк России разработал новые требования к некредитным финансовым организациям по защите информации в зависимости от специфики их работы.
Обновлено в 06:17
Музыка
Виктор Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Композитор и продюсер Виктор Дробыш (кстати, автор конкурсной песни белорусской певицы Зены) сообщил, что подаст в суд на организаторов "Евровидения" - Европейский вещательный союз.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия
В Москве загорелся бизнес-центр «Кутузов Тауэр»
"Происходило загорание кондиционера на 19-м этаже административного здания по адресу: улица Ивана Франко, дом 8. Проведена эвакуация 700 человек", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Тимати впервые прокомментировал уход Егора Крида из Black Star
Еще недавно поклонники Егора Крида обсуждали, что выкупить сценическое имя у лейбла Black Star артисту помог миллиардер Борис Ротенберг.
Обновлено вчера в 17:20
Экономика
Данные о доходах скрывают 24 млн россиян
Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия
Замглавы Росрезерва предъявили обвинение в хищении более 3 млрд рублей
Следственный комитет РФ предъявил обвинение в хищении более 3 млрд рублей заместителю руководителя Росрезерва Александру Кирюхину и еще четырем фигурантам дела.
Обновлено в 06:30
Футбол
Геркус поздравил «Краснодар» с попаданием в Лигу чемпионов
Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус в своем Инстаграме поздравил "Краснодар" и владельца команды Сергея Галицкого с попаданием в Лигу чемпионов по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 04:48
Космос
Американка сняла на видео загадочный столб света
Американка отметила, что сразу обратила внимание на световой столб, поднимающийся в небо. Он вскоре исчез из вида, сопровождаемый молниями.
Обновлено в 04:31
Политика
У здания Конституционного суда Украины собрались радикалы
Около 150 членов ряда неонацистских организаций Украины собрались у здания Конституционного суда в Киеве, сообщило 21 мая издание Strana.ua.
Обновлено в 05:54
Энергетика
Минэнерго Польши попросило Россию восстановить поставки по «Дружбе»
Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский обратился к своему российскому коллеге Александру Новаку с просьбой принять срочные меры для восстановления транзита и поставок качественной нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 06:03
Экономика
В Лондоне яхты двух российских бизнесменов назвали суперъяхтами года
Яхты двух российских бизнесменов числятся в списке победителей ежегодной премии The World's Superyacht Awards, сообщается на сайте журнала Boat International.
Обновлено в 06:32