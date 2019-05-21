Экономика

Семь структур Дерипаски зарегистрировались в российском офшореРБК 04:30

Семь международных компаний зарегистрировались в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития, поступившем в РБК.
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В Минэкономразвития РФ пообещали сделать всё для регистрации «Русала» и En+ в калининградском офшоре

Клопс06:23

В калининградском офшоре зарегистрировались восемь резидентов

КП - Калининград04:01

Орешкин рассказал о перерегистрации структур, аффилированных с Дерипаской

РИА Новости04:34

Семь структур Дерипаски зарегистрировались в российском офшоре

РБК04:30

В Калининграде зарегистрированы семь новых резидентов САР на острове Октябрьский

ТАСС05:39

Семь связанных с Дерипаской фирм зарегистрировались в калининградском офшоре

Новый Калининград.Ru05:05

Власти: Новые резиденты калининградского офшора аффилированы с Олегом Дерипаской

Калининград.Ru05:17
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 13:29, Ашберн
Общество

Дождь, гроза и сильный ветер ожидаются в Новой Москве в ближайшие часы

Обновлено в 11:44
Политика

Зеленский назначил Андрея Богдана главой президентской администрации

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой своей администрации.
Обновлено в 13:02
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева поблагодарила за поздравления с розой в зубах

Знаменитость поблагодарила всех за поздравления и сделала это с небольшой красной розой прямо в зубах.
Обновлено в 07:54
Политика

Кремль ответил на заявление о новых санкциях США

"Президент Путин неоднократно заявлял, что любые действия, направленные на то, чтобы воспрепятствовать проекту - это неприкрытое проявление недобросовестной конкуренции", - напомнил пресс-секретарь российского лидера.
Обновлено в 06:00
Хоккей

Оглашён состав сборной России на матч ЧМ со Швецией

Официальный аккаунт ФХР в Twitter опубликовал состав сборной России на матч против команды Швеции.
Обновлено в 13:24
Экономика

Украина ввела антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России

Украина ввела на пять лет антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России в размере 114,95%.
Обновлено в 12:19
Экономика

«Дыра» в капитале уфимского Роскомснаббанка достигла 18,7 млрд рублей

Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) уфимского Роскомснаббанка, у которого ранее ЦБ РФ отозвал лицензию, составил 18,7 млрд рублей, следует из сообщения Банка России.
Обновлено в 10:57
Политика

Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплаты

Как отмечается, их зарплаты были уменьшены на 10% с 1 мая 2015 года, но с 1 января этого года они вернулись к прежнему уровню.
Обновлено в 03:15
Гаджеты

Huawei прокомментировали запрет на использование Android

Пытаясь успокоить многочисленных клиентов, руководители Huawei прокомментировали запрет на использование Android.
Обновлено вчера в 06:00
Армия и оружие

Минобороны России отказалось от тушёнки и «мясорастительных консервов»

По словам Булгакова, в советской и российской армии тушенка и "мясорастительные консервы" были фирменным знаком, теперь же они не входят в рацион питания военнослужащих.
Обновлено в 02:10
Энергетика

«Белнефтехим» рассказал о количестве «грязной» нефти в Белоруссии

Глава государственного концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что около 1,2 млн тонн некачественной российской нефти остаётся на территории Белоруссии.
Обновлено в 12:39
Здоровье

Онколог назвал вызывающие рак продукты

Главный внештатный онколог Минздрава, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн рассказал, что жирная пища, фастфуд, обилие красного мяса, алкоголь, курение и малоподвижный образ жизни повышают риск развития рака.
Обновлено в 12:28
Общество

В Екатеринбурге суд арестовал еще одного участника акций против храма

Верх-Исетский суд Екатеринбурга во вторник арестовал еще одного участника акций протеста против строительства храма на месте сквера, сообщила РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 10:46
Политика

МИД РФ ответил на блокировку заседания СБ ООН по Украине

Российская сторона выразила сожаление в связи с блокировкой заседания Совета безопасности ООН по вопросу принятия на Украине закона о государственном языке.
Обновлено в 13:17
Энергетика

Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин

Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.
Обновлено в 11:29
Футбол

«Челси» официально представил Пулишича

Лондонский «Челси» официально представил американского полузащитника Кристиана Пулишича.
Обновлено в 11:50
Общество

Психолог посоветовала молодым не уступать пенсионерам место в метро

Молодым москвичам не следует уступать пожилым людям место в метро, это позволит сократить дискриминацию пенсионеров.
Обновлено в 08:56
Происшествия

МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник

МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
Политика

Экстренное заседание Рады собирает спикер Андрей Парубий

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий дал распоряжение провести внеочередное заседание парламента 22 мая в 12:00 по московскому времени.
Обновлено в 13:03
Шоу-бизнес

Эль Фаннинг упала в обморок на ужине в Каннах

Эль Фаннинг упала в обморок на ужине во время Каннского кинофестиваля.
Обновлено в 06:55
Политика

Госдума приняла закон о пропуске родственников в реанимацию

Государственная дума приняла закон, обязывающий пропускать в реанимационные отделения родственников пациента.
Обновлено в 06:23
Политика

Зеленский вызвал министра обороны Полторака

По данным "Ленты.ру", ссылающейся на УНИАН, в администрацию президента Украины по вызову нового главы государства Владимира Зеленского, прибыл министр обороны Степан Полторак.
Обновлено в 05:30
Транспорт

На двух ветках московского метро приостановили движение поездов

Изначально указывалось, что поезда не ходят от станции «Раменки» до «Хорошевской», позже в пресс-службе метрополитена уточнили, что движения поездов нет от «Парка Победы» до «Савеловской» Солнцевской (желтой) ветки.
Обновлено в 13:01
Происшествия

Як-42 прервал полет из Нового Уренгоя в Уфу из-за неубранных шасси

Самолет Як-42 авиакомпании «КрасАвиа», вылетевший рейсом по маршруту Новый Уренгой — Уфа, вернулся в аэропорт вылета в связи с тем, что после взлета у лайнера не убрались шасси.
Обновлено в 13:11
Происшествия

На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой

Северо-Западное Следственное управление на транспорте СК России розыскивает вертолет, который устроил полет на предельно низкой высоте над пляжем у поселка Ильчево Ленинградской области.
Обновлено в 11:52
Общество

В Сеть утекли данные 49 миллионов пользователей Instagram

В Сеть попали данные 49 миллионов пользователей Instagram, среди них – учетные записи знаменитостей и известных брендов.
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес

Актер сериала «Физрук» Андрей Крыжний прошел проверку на детекторе лжи

Андрей Крыжний получил известность благодаря роли увальня в сериале «Физрук». Ради участия в проекте актеру пришлось набрать 13 килограммов.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие

Опубликован первый спутниковый снимок беспилотника «Охотник»

В Сети появился, вероятно, первый имеющийся в открытом доступе спутниковый снимок прототипа российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено вчера в 08:35
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте поздравила сына с днем рождения

В честь праздника певица выложила на страницу в Instagram видеоролик, под которым поздравила его с днем рождения теплыми словами.
Обновлено в 09:30
Происшествия

Пожар в цехе с пластиковыми панелями в Магнитогорске локализован

Пожарные локализовали возгорание в цехе по производству пластиковых панелей в Магнитогорске в Челябинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 11:40
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