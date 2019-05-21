Экономика
Семь структур Дерипаски зарегистрировались в российском офшореРБК 04:30
Семь международных компаний зарегистрировались в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития, поступившем в РБК.
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Семь связанных с Дерипаской фирм зарегистрировались в калининградском офшоре
Новый Калининград.Ru05:05
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 13:29, Ашберн
Политика
Зеленский назначил Андрея Богдана главой президентской администрации
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой своей администрации.
Обновлено в 13:02
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева поблагодарила за поздравления с розой в зубах
Знаменитость поблагодарила всех за поздравления и сделала это с небольшой красной розой прямо в зубах.
Обновлено в 07:54
Политика
Кремль ответил на заявление о новых санкциях США
"Президент Путин неоднократно заявлял, что любые действия, направленные на то, чтобы воспрепятствовать проекту - это неприкрытое проявление недобросовестной конкуренции", - напомнил пресс-секретарь российского лидера.
Обновлено в 06:00
Хоккей
Оглашён состав сборной России на матч ЧМ со Швецией
Официальный аккаунт ФХР в Twitter опубликовал состав сборной России на матч против команды Швеции.
Обновлено в 13:24
Экономика
Украина ввела антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России
Украина ввела на пять лет антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России в размере 114,95%.
Обновлено в 12:19
Экономика
«Дыра» в капитале уфимского Роскомснаббанка достигла 18,7 млрд рублей
Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) уфимского Роскомснаббанка, у которого ранее ЦБ РФ отозвал лицензию, составил 18,7 млрд рублей, следует из сообщения Банка России.
Обновлено в 10:57
Политика
Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплаты
Как отмечается, их зарплаты были уменьшены на 10% с 1 мая 2015 года, но с 1 января этого года они вернулись к прежнему уровню.
Обновлено в 03:15
Гаджеты
Huawei прокомментировали запрет на использование Android
Пытаясь успокоить многочисленных клиентов, руководители Huawei прокомментировали запрет на использование Android.
Обновлено вчера в 06:00
Армия и оружие
Минобороны России отказалось от тушёнки и «мясорастительных консервов»
По словам Булгакова, в советской и российской армии тушенка и "мясорастительные консервы" были фирменным знаком, теперь же они не входят в рацион питания военнослужащих.
Обновлено в 02:10
Энергетика
«Белнефтехим» рассказал о количестве «грязной» нефти в Белоруссии
Глава государственного концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что около 1,2 млн тонн некачественной российской нефти остаётся на территории Белоруссии.
Обновлено в 12:39
Здоровье
Онколог назвал вызывающие рак продукты
Главный внештатный онколог Минздрава, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн рассказал, что жирная пища, фастфуд, обилие красного мяса, алкоголь, курение и малоподвижный образ жизни повышают риск развития рака.
Обновлено в 12:28
Общество
В Екатеринбурге суд арестовал еще одного участника акций против храма
Верх-Исетский суд Екатеринбурга во вторник арестовал еще одного участника акций протеста против строительства храма на месте сквера, сообщила РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 10:46
Политика
МИД РФ ответил на блокировку заседания СБ ООН по Украине
Российская сторона выразила сожаление в связи с блокировкой заседания Совета безопасности ООН по вопросу принятия на Украине закона о государственном языке.
Обновлено в 13:17
Энергетика
Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин
Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.
Обновлено в 11:29
Футбол
«Челси» официально представил Пулишича
Лондонский «Челси» официально представил американского полузащитника Кристиана Пулишича.
Обновлено в 11:50
Общество
Психолог посоветовала молодым не уступать пенсионерам место в метро
Молодым москвичам не следует уступать пожилым людям место в метро, это позволит сократить дискриминацию пенсионеров.
Обновлено в 08:56
Происшествия
МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник
МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
Политика
Экстренное заседание Рады собирает спикер Андрей Парубий
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий дал распоряжение провести внеочередное заседание парламента 22 мая в 12:00 по московскому времени.
Обновлено в 13:03
Шоу-бизнес
Эль Фаннинг упала в обморок на ужине в Каннах
Эль Фаннинг упала в обморок на ужине во время Каннского кинофестиваля.
Обновлено в 06:55
Политика
Госдума приняла закон о пропуске родственников в реанимацию
Государственная дума приняла закон, обязывающий пропускать в реанимационные отделения родственников пациента.
Обновлено в 06:23
Политика
Зеленский вызвал министра обороны Полторака
По данным "Ленты.ру", ссылающейся на УНИАН, в администрацию президента Украины по вызову нового главы государства Владимира Зеленского, прибыл министр обороны Степан Полторак.
Обновлено в 05:30
Транспорт
На двух ветках московского метро приостановили движение поездов
Изначально указывалось, что поезда не ходят от станции «Раменки» до «Хорошевской», позже в пресс-службе метрополитена уточнили, что движения поездов нет от «Парка Победы» до «Савеловской» Солнцевской (желтой) ветки.
Обновлено в 13:01
Происшествия
Як-42 прервал полет из Нового Уренгоя в Уфу из-за неубранных шасси
Самолет Як-42 авиакомпании «КрасАвиа», вылетевший рейсом по маршруту Новый Уренгой — Уфа, вернулся в аэропорт вылета в связи с тем, что после взлета у лайнера не убрались шасси.
Обновлено в 13:11
Происшествия
На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой
Северо-Западное Следственное управление на транспорте СК России розыскивает вертолет, который устроил полет на предельно низкой высоте над пляжем у поселка Ильчево Ленинградской области.
Обновлено в 11:52
Общество
В Сеть утекли данные 49 миллионов пользователей Instagram
В Сеть попали данные 49 миллионов пользователей Instagram, среди них – учетные записи знаменитостей и известных брендов.
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес
Актер сериала «Физрук» Андрей Крыжний прошел проверку на детекторе лжи
Андрей Крыжний получил известность благодаря роли увальня в сериале «Физрук». Ради участия в проекте актеру пришлось набрать 13 килограммов.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
Опубликован первый спутниковый снимок беспилотника «Охотник»
В Сети появился, вероятно, первый имеющийся в открытом доступе спутниковый снимок прототипа российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено вчера в 08:35
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте поздравила сына с днем рождения
В честь праздника певица выложила на страницу в Instagram видеоролик, под которым поздравила его с днем рождения теплыми словами.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Пожар в цехе с пластиковыми панелями в Магнитогорске локализован
Пожарные локализовали возгорание в цехе по производству пластиковых панелей в Магнитогорске в Челябинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 11:40