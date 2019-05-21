Семь структур Дерипаски зарегистрировались в российском офшореРБК 04:30

Семь международных компаний зарегистрировались в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития, поступившем в РБК.

Семь структур Дерипаски зарегистрировались в российском офшоре

Хоккей Сборная Финляндии сенсационно проиграла Германии на ЧМ по хоккею Сборная Финляндии по хоккею потерпела поражение от команды Германии в матче группового этапа чемпионата мира в Словакии.

Происшествия Прокуратура обжаловала приговор Александру Кокорину и Павлу Мамаеву Как рассказала ТАСС адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова, защита футболиста также обжаловала приговор.

Кино К финалу «Игры престолов» количество пиратских ссылок резко выросло За последние четыре года Group-IB, как указано в ее сообщении, добилась в досудебном порядке удаления более 180 тыс. пиратских ссылок на «Игру престолов».

Происшествия Суд продлил арест фигурантам дела Абызова Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей трёх фигурантов дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова.

Происшествия У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.

Политика Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыке Экстренное заседание было инициировано Россией в связи с принятием на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Футбол «Спартак» и «Локомотив» заинтересовались футболистами «Севильи» Московские клубы «Спартак» и «Локомотив» проявляют интерес к футболистам «Севильи», сообщает ABC de Sevilla.

Политика Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".

Политика Нарышкин назвал опасным развитие ситуации вокруг Ирана Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин считает, что развитие ситуации вокруг Ирана идет по опасному сценарию, сторонам нужно сдержать эмоции.

Политика Саакашвили вновь заявил о намерении вернуться на Украину Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что собирается вернуться на Украину, потому что по отношению к нему была допущена несправедливость.

Здоровье Названы вызывающие рак продукты Главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения России Андрей Каприн назвал основные продукты, которые повышают риск возникновения опухолей.

Кино Как изменились герои сериала «Игра престолов» за последние 8 лет Джон Сноу Актер Кит Харингтон, сыгравший в одного из главных героев бастарда Джона Сноу, 8 лет не менял имидж.

Политика В Кремле оценили планы США ввести санкции против «Северного потока-2» У России есть уверенность в том, что «Северный поток-2» будет реализован, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя планы США ввести санкции против проекта.

Религия Патриарх Кирилл призвал ограничить шокирующую подачу современного искусства Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ограничить шокирующую подачу современного искусства, пишет во вторник, 21 мая, ТАСС.

Политика Керченская провокация: на Порошенко завели дело о госизмене На Украине Государственное бюро расследований (ГБР) завело уголовное дело о госизмене против бывшего президента страны Петра Порошенко, сообщает 21 мая пресс-служба ГБР.

Транспорт Легендарный Ту-134 совершил свой последний пассажирский рейс Легендарный самолет совершил свой последний пассажирский рейс в России.

Происшествия Сына Талькова оштрафовали за повторную езду в пьяном виде Чертановский суд Москвы приговорил к штрафу в 200 тысяч рублей сына популярного советского певца Игоря Талькова за повторную езду в пьяном виде, а также лишил его водительских прав на два года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Происшествия В МВД рассказали об упавшем уровне жизни полицейских Уровень жизни российских полицейских упал из-за инфляции и отсутствия индексации зарплат в 2012-2017 годы, констатировал во вторник замглавы ведомства Аркадий Гостев.

Энергетика Власти Польши заявили об обязанности России заплатить за грязную нефть «Российские поставщики допустили серьезные ошибки и должны ответить за них финансово», — заявил премьер-министр Польши на пресс-конференции в Варшаве (цитата по Reuters).

Здоровье Главный онколог России не советует уезжать лечиться от рака за рубеж Гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн не советует ехать лечиться от рака за рубеж, так как это может впоследствии привести к определенным сложностям при дальнейшем лечении в России.

Общество «Забор раздора» убрали в Екатеринбурге с места строительства храма Сообщалось, что ставший предметом недовольства местных жителей забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге начнут сносить в ближайшие дни.

Автоспорт Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Ники Лауда Австрийский спортсмен, обладатель трехкратного чемпионского титула Формулы-1 Ники Лауда скончался на 71-м году жизни.

Армия и оружие Дания пригрозила России истребителями в Гренландии Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен не исключил, что Копенгаген перебросит истребители в Гренландию, если военная авиация России, которую планируется разместить на острове архипелага Земля Франца-Иосифа, будет нарушать гренландское воздушное пространство.

Наука В Белизе найден артефакт майя потрясающего качества Группа антропологов из Университета штата Луизиана (LSU) при раскопках на территории Белиза обнаружила высококачественный и очень прочный инструмент цивилизации майя, изготовленный из жадеита.

Политика МИД Чехии приветствовал установление мира в Вестеросе Министерство иностранных дел Чехии приветствовало окончание гражданской войны в Семи королевствах и избрание Брандона Старка королем.