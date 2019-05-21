Экономика
Семь структур Дерипаски зарегистрировались в российском офшореРБК 04:30
Семь международных компаний зарегистрировались в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития, поступившем в РБК.
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Семь связанных с Дерипаской фирм зарегистрировались в калининградском офшоре
Новый Калининград.Ru05:05
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Хоккей
Сборная Финляндии сенсационно проиграла Германии на ЧМ по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею потерпела поражение от команды Германии в матче группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор Александру Кокорину и Павлу Мамаеву
Как рассказала ТАСС адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова, защита футболиста также обжаловала приговор.
Обновлено вчера в 06:24
Кино
К финалу «Игры престолов» количество пиратских ссылок резко выросло
За последние четыре года Group-IB, как указано в ее сообщении, добилась в досудебном порядке удаления более 180 тыс. пиратских ссылок на «Игру престолов».
Обновлено в 09:47
Происшествия
Суд продлил арест фигурантам дела Абызова
Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей трёх фигурантов дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 08:39
Происшествия
У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов
Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.
Обновлено в 08:11
Политика
Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыке
Экстренное заседание было инициировано Россией в связи с принятием на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 15:55
Футбол
«Спартак» и «Локомотив» заинтересовались футболистами «Севильи»
Московские клубы «Спартак» и «Локомотив» проявляют интерес к футболистам «Севильи», сообщает ABC de Sevilla.
Обновлено в 09:23
Политика
Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому
Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:01
Политика
Нарышкин назвал опасным развитие ситуации вокруг Ирана
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин считает, что развитие ситуации вокруг Ирана идет по опасному сценарию, сторонам нужно сдержать эмоции.
Обновлено в 09:13
Политика
Саакашвили вновь заявил о намерении вернуться на Украину
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что собирается вернуться на Украину, потому что по отношению к нему была допущена несправедливость.
Обновлено в 09:21
Здоровье
Названы вызывающие рак продукты
Главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения России Андрей Каприн назвал основные продукты, которые повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено в 10:21
Кино
Как изменились герои сериала «Игра престолов» за последние 8 лет
Джон Сноу Актер Кит Харингтон, сыгравший в одного из главных героев бастарда Джона Сноу, 8 лет не менял имидж.
Обновлено в 04:00
Политика
Сергей Меняйло предрек главе Хакасии плаху с топорами
Обновлено в 05:33
Политика
В Кремле оценили планы США ввести санкции против «Северного потока-2»
У России есть уверенность в том, что «Северный поток-2» будет реализован, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя планы США ввести санкции против проекта.
Обновлено в 06:19
Религия
Патриарх Кирилл призвал ограничить шокирующую подачу современного искусства
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ограничить шокирующую подачу современного искусства, пишет во вторник, 21 мая, ТАСС.
Обновлено в 08:38
Политика
Керченская провокация: на Порошенко завели дело о госизмене
На Украине Государственное бюро расследований (ГБР) завело уголовное дело о госизмене против бывшего президента страны Петра Порошенко, сообщает 21 мая пресс-служба ГБР.
Обновлено в 08:47
Транспорт
Легендарный Ту-134 совершил свой последний пассажирский рейс
Легендарный самолет совершил свой последний пассажирский рейс в России.
Обновлено в 00:55
Гаджеты
Видеокарты Radeon на базе Navi замечены в нескольких бенчмарках
Обновлено вчера в 14:15
Происшествия
Сына Талькова оштрафовали за повторную езду в пьяном виде
Чертановский суд Москвы приговорил к штрафу в 200 тысяч рублей сына популярного советского певца Игоря Талькова за повторную езду в пьяном виде, а также лишил его водительских прав на два года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:38
Происшествия
В МВД рассказали об упавшем уровне жизни полицейских
Уровень жизни российских полицейских упал из-за инфляции и отсутствия индексации зарплат в 2012-2017 годы, констатировал во вторник замглавы ведомства Аркадий Гостев.
Обновлено в 06:03
Энергетика
Власти Польши заявили об обязанности России заплатить за грязную нефть
«Российские поставщики допустили серьезные ошибки и должны ответить за них финансово», — заявил премьер-министр Польши на пресс-конференции в Варшаве (цитата по Reuters).
Обновлено в 09:20
Здоровье
Главный онколог России не советует уезжать лечиться от рака за рубеж
Гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн не советует ехать лечиться от рака за рубеж, так как это может впоследствии привести к определенным сложностям при дальнейшем лечении в России.
Обновлено в 08:23
Общество
«Забор раздора» убрали в Екатеринбурге с места строительства храма
Сообщалось, что ставший предметом недовольства местных жителей забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге начнут сносить в ближайшие дни.
Обновлено в 04:54
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Ники Лауда
Австрийский спортсмен, обладатель трехкратного чемпионского титула Формулы-1 Ники Лауда скончался на 71-м году жизни.
Обновлено в 00:47
Армия и оружие
Дания пригрозила России истребителями в Гренландии
Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен не исключил, что Копенгаген перебросит истребители в Гренландию, если военная авиация России, которую планируется разместить на острове архипелага Земля Франца-Иосифа, будет нарушать гренландское воздушное пространство.
Обновлено вчера в 06:30
Наука
В Белизе найден артефакт майя потрясающего качества
Группа антропологов из Университета штата Луизиана (LSU) при раскопках на территории Белиза обнаружила высококачественный и очень прочный инструмент цивилизации майя, изготовленный из жадеита.
Обновлено в 05:21
Политика
МИД Чехии приветствовал установление мира в Вестеросе
Министерство иностранных дел Чехии приветствовало окончание гражданской войны в Семи королевствах и избрание Брандона Старка королем.
Обновлено в 04:32
Интернет
В Сеть утекли данные о 50 млн пользователей Instagram
В открытый доступ попала база данных почти 50 млн учетных записей в Instagram.
Обновлено в 09:54