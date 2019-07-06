Группу россиян задержали в аэропорту мексиканского города Канкун, сообщили РИА Новости в посольстве России. В дипмиссии отметили, что задержанных не пустили в Мексику из-за претензий миграционных властей. В посольстве уточнили, что речь идет о десяти людях с российскими паспортами.

с чего всё началось

В аэропорту мексиканского города Канкун задержали семерых россиян, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на посольство России в Мексике. Дипломаты рассказали, что группу российских граждан не пустили в страну из-за претензий миграционных властей.

Семь россиян задержали в аэропорту мексиканского Канкуна

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