Происшествия
Семь россиян задержали в аэропорту мексиканского КанкунаГазета.Ru 15:39
В аэропорту мексиканского города Канкун задержали семерых россиян, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на посольство России в Мексике. Дипломаты рассказали, что группу российских граждан не пустили в страну из-за претензий миграционных властей.
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с чего всё началось
Группу россиян задержали в аэропорту мексиканского города Канкун, сообщили РИА Новости в посольстве России. В дипмиссии отметили, что задержанных не пустили в Мексику из-за претензий миграционных властей. В посольстве уточнили, что речь идет о десяти людях с российскими паспортами.РИА Новости14:14
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