Общество

Семь регионов досрочно расселили людей из аварийного жильяРоссийская газета вчера в 04:38

Семь регионов страны досрочно выполнили планы по расселению граждан из аварийного жилья в 2019 году. В этом списке Московская, Воронежская, Тюменская, Челябинская области, а также Ненецкий автономный округ, Башкирия и Алтайский край.
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