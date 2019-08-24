Общество
Семь регионов досрочно расселили людей из аварийного жильяРоссийская газета вчера в 04:38
Семь регионов страны досрочно выполнили планы по расселению граждан из аварийного жилья в 2019 году. В этом списке Московская, Воронежская, Тюменская, Челябинская области, а также Ненецкий автономный округ, Башкирия и Алтайский край.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В семи регионах РФ досрочно выполнили показатели расселения аварийного жилья на 2019 год
Будущее России. Национальные проектывчера в 04:32
Северная Осетия попала в список регионов-аутсайдеров по расселению из аварийного жилья
Регион onlineвчера в 10:22
Башкирия среди лидеров по показателям расселения аварийного жилья
Газета Республика Башкортостан03:32
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 05:22, Ашберн
Единоборства
Сергей Харитонов нокаутировал Мэтта Митриона
В главном поединке турнира Bellator 225, который прошел в США, российский боец ММА Сергей Харитонов отправил в нокаут американца Мэтта Митриона.
Обновлено в 00:26
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
В Харькове обвалился автомобильный мост
Обвал автомобильного моста возле Харьковской окружной дороги произошел в воскресенье утром.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
Максим Виторган и Нино Нинидзе отдохнули с друзьями
Максим Виторган и Нино Нинидзе отдыхают вместе на яхте. Зато звезды дают волю чувствам на совместном отдыхе.
Обновлено в 04:30
Общество
МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП на Литейном проспекте
Рано утром в воскресенье, 25 августа, столкнулись две машины: LADA Vesta и Hyundai Solaris. В результате инцидента пострадали шесть человек.
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия
В Подмосковье коллекторы выстрелили в 9-летнюю девочку
В Подмосковье коллекторы выстрелили в 9-летнюю девочку. Как сообщает РенТВ, инцидент произошел в городе Красногорске.
Обновлено вчера в 10:15
Происшествия
Врачи больницы в Тюмени отказали в помощи пациентке с отеком легких
По данным региональных СМИ, 25 августа медики одной из больниц Тюмени отказались принимать пациентку в отеком легких из-за того, что до конца их дежурства оставалось несколько минут.
Обновлено в 05:18
Кино
Вышел тизер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие»
Netflix опубликовал тизер фильма El Camino: A Breaking Bad Movie, снятого в качестве продолжения сериала "Во все тяжкие".
Обновлено в 05:06
Политика
Власти Германии потребовали удалить украинский сайт «Миротворец»
«Федеральное правительство совершенно определенно осуждает «Миротворец» и требует от украинского правительства и органов власти предпринять действия по его удалению», — сообщается в ответе.
Обновлено вчера в 11:45
Гаджеты
MediaTek увеличит инвестиции в исследования и разработки
MediaTek рассчитывает, что увеличить долю на рынке мобильных чипов в обозримом будущем помогут решения в области 5G.
Обновлено в 04:33
Политика
Лидеры «Большой семерки» обсудили возвращение России в G8
Обновлено вчера в 20:26
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Изначально планировалось, что такой заменой станет одномоторный самолет ТВС-2ДТС "Байкал", разработанный Сибирским НИИ авиации на базе "Кукурузника".
Обновлено вчера в 20:21
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 15:57
Авто
Названы топ-10 марок по объему экспорта легковых автомобилей из РФ
На четвертой и пятой строчках оказались отечественный «УАЗ» и немецкий Volkswagen, отправившие на экспорт 613 и 611 автомобилей соответственно.
Обновлено в 05:12
Происшествия
В Калужской области убили ветерана войны
В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве.
Обновлено вчера в 11:43
Политика
Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины
Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 00:24
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel
В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».
Обновлено вчера в 04:59
Происшествия
В Москве у пенсионера украли более 14 миллионов рублей
Неизвестный преступник украл 14 миллионов рублей у московского пенсионера.
Обновлено в 04:39
Хоккей
Российского хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года
Российский хоккеист Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено 23 августа в 08:43
Политика
Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии
Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
Обновлено вчера в 09:07
Киберспорт
The International 2020 пройдет в Стокгольме
The International 2019 проходит с 15 по 25 августа в Шанхае. Призовой фонд турнира превышает 34 миллиона долларов.
Обновлено в 04:06
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
В Уфе незрячую женщину не пустили в автобус с собакой-поводырем
Слепую женщину с собакой-поводырем не пустили в автобус в Уфе.
Обновлено вчера в 09:29
Игры
CD Projekt о том, почему не выпускает Cyberpunk 2077 только в GOG
Менеджер по связям с общественностью CD Projekt Марчин Трачик в разговоре с изданием PCGamesN поделился мыслями о том, почему компания отказалась от идеи выпускать РС-версии своих игр только в сервисе GOG.
Обновлено вчера в 18:20
Здоровье
Назван ранний симптом рака поджелудочной железы
Обновлено в 00:38
Шоу-бизнес
Внучка Олега Стриженова рассказала о смертельной болезни сына
Внучка Олега Стриженова снялась в документальном фильме.
Обновлено вчера в 17:30
Игры
Хоррор-головоломка Darq получит несколько бесплатных DLC уже в этом году
Разработчики из независимой студии Unfold Games на официальной Steam-странице своей хоррор-головоломки Darq неожиданно анонсировали, что уже в этом году игра получит несколько бесплатных DLC.
Обновлено в 03:55
Космос
«Роскосмос» раскрыл график работ по повторной стыковке «Союза» с МКС
Российский корабль «Союз МС-14» с роботом Федором на борту попробует повторно пристыковаться к Международной космической станции (МКС) 27 августа в 6:12 мск.
Обновлено в 03:52