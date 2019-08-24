Общество

Семь регионов досрочно расселили людей из аварийного жильяРоссийская газета вчера в 04:38

Семь регионов страны досрочно выполнили планы по расселению граждан из аварийного жилья в 2019 году. В этом списке Московская, Воронежская, Тюменская, Челябинская области, а также Ненецкий автономный округ, Башкирия и Алтайский край.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Стали известны показатели Башкирии по расселению из аварийного жилья

Горобзор.ру08:30

Семь регионов России досрочно выполнили показатели расселения аварийного жилья на 2019 год

ТАССвчера в 03:06

Северная Осетия попала в список регионов-аутсайдеров по расселению из аварийного жилья

Регион onlineвчера в 10:22

Семь регионов досрочно расселили людей из аварийного жилья

Российская газетавчера в 04:38

В семи регионах РФ досрочно выполнили показатели расселения аварийного жилья на 2019 год

Будущее России. Национальные проектывчера в 04:32

Семь регионов РФ досрочно выполнили план расселения аварийного фонда

Известиявчера в 03:48

Башкирия среди лидеров по показателям расселения аварийного жилья

Газета Республика Башкортостан03:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 08:49, Ашберн
Культура

Актер Олег Меньшиков экстренно госпитализирован в реанимацию

Обновлено в 04:50
Киберспорт

OG стала двукратным чемпионом мира, выиграв The International 2019

Обновлено в 08:31
Происшествия

Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве

42-летний российский режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве.
Обновлено в 07:40
Общество

Российская молодежь все активнее участвует в праздновании Дня флага

Обновлено в 08:32
Экономика

Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю

Обновлено 23 августа в 02:53
Финансы

Ключевые индексы бирж США упали после заявлений Трампа и главы ФРС

По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже снизились ключевые индексы после заявлений президента США Дональда Трампа и главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.
Обновлено 23 августа в 16:47
Политика

Джонсон о Brexit: без соглашения не будет отступных

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в интервью телеканалу ITV связал выплату отступных за выход из Евросоюза с заключением соглашения с Брюсселем.
Обновлено в 07:59
Авто

Составлен рейтинг лучших кроссоверов для российского бездорожья

Большинство современных кроссоверов предназначены в первую очередь для города, а сколь-нибудь серьезное бездорожье совсем не для них.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы

В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено 23 августа в 07:17
Единоборства

Украинский боксер Усик отказался драться с россиянами

Украинец Александр Усик, чемпион «в отпуске» в первом тяжелом весе по версии WBC, отказался от поединка с россиянином Андреем Федосовым.
Обновлено вчера в 10:31
Армия и оружие

Израиль нанес удары по иранским целям в Сирии

Израиль нанес удары по иранским силам «Аль-Кудс» (силам специального назначения Корпуса стражей исламской революции) и шиитских боевиков в Сирии, чтобы «предотвратить нападение» на страну, сообщил премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху.
Обновлено вчера в 18:44
Политика

Зеленский рассказал о мифическом взятии Дюнкерка казаками

Обновлено в 05:40
Космос

Китайский луноход начал искать полезные ископаемые на Луне

Обновлено в 08:13
Здоровье

Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы

Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие

Трамп и Абэ поспорили о ракетных испытаниях КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравятся ракетные испытания, которые проводит Северная Корея, однако они не нарушают никаких соглашений.
Обновлено в 07:00
Политика

В Кремле оценили возможность приглашения Путина на G7 в США

Обновлено в 03:09
Спорт

Малиновский завоевал бронзовую медаль в гонке преследования на ЧМ

Российский биатлонист Игорь Малиновский стал бронзовым призером в гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону среди юниоров.
Обновлено в 04:53
Политика

Трамп сожалеет, что не поднял пошлины на товары из Китая еще выше

Президент США Дональд Трамп сожалеет, что не поднял таможенные пошлины на товары из Китая еще выше.
Обновлено в 07:28
Технологии

Число лесных пожаров в Бразилии увеличилось более чем на 1,5 тысячи

Обновлено вчера в 20:59
Экономика

Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги

Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.
Обновлено 23 августа в 15:42
Армия и оружие

В ВСУ поставят ещё 40 бронеавтомобилей «Казак-2» с двигателями IVECO

По последним данным, в войска частная компания готовится поставить ещё 40 таких бронемашин.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие

Подлодки РФ запустили баллистические ракеты «Булава» и «Синева»

Российские подлодки «Тула» и «Юрий Долгорукий» провели пуски баллистических ракет «Синева» и «Булава», сообщили в Минобороны в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 03:03
Политика

Две китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич»

Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сделку по покупке более 50% акций единственного на Украине производителя авиационных двигателей "Мотор Сич".
Обновлено в 06:41
Политика

Явка на выборах президента Абхазии составила 19,27%

Обновлено в 06:07
Путешествия

В Москве составили типичный портрет туриста

Большинство туристов, которые посещают Москву, – это молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Росгвардия проверит сотрудников, отказавших в помощи из-за обеда

Росгвардия проводит служебную проверку опубликованного в интернете видеоролика, на котором ульяновские сотрудники ведомства якобы проигнорировали сообщения о преступлении, сославшись на обед.
Обновлено в 06:23
Происшествия

В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких

В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие

Запредельный пилотаж российского Су-57 показали на видео в Сети

Во Всемирной сети показали видео запредельного пилотажа российского истребителя Су-57.
Обновлено в 07:05
Футбол

Игрок «Уфы» Фомин – о победе над «Зенитом»: «Возможно, такое раз в жизни дается»

Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин прокомментировал исход матча седьмого тура РПЛ против «Зенита» (1:0). Воспитанник «Краснодара» забил победный гол и признан лучшим футболистом встречи.
Обновлено в 05:06
Кино

Disney снимет мультфильм «Райя и последний дракон» в стилистике юго-восточной Азии

Обновлено в 07:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное