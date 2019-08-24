Общество

Семь регионов досрочно расселили людей из аварийного жильяРоссийская газета 04:38

Семь регионов страны досрочно выполнили планы по расселению граждан из аварийного жилья в 2019 году. В этом списке Московская, Воронежская, Тюменская, Челябинская области, а также Ненецкий автономный округ, Башкирия и Алтайский край.
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Семь регионов досрочно расселили людей из аварийного жилья

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