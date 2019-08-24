Семь регионов страны досрочно выполнили планы по расселению граждан из аварийного жилья в 2019 году. В этом списке Московская, Воронежская, Тюменская, Челябинская области, а также Ненецкий автономный округ, Башкирия и Алтайский край.

Семь регионов досрочно расселили людей из аварийного жилья

Футбол Игроку «Локомотива» диагностирована закрытая черепно-мозговая травма Московский «Локомотив» подтвердил, что полузащитник молодежной команды Евгений Морозов получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Политика Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.

Общество МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.

Общество Артемий Лебедев вернулся в Россию и объяснил троллинг либералов Дизайнер Артемий Лебедев объяснил свое бегство из России желанием «постебать либеральные аргументы».

Политика Зеленский подготовил новую должность для Арсена Авакова Как пишет депутат Верховной рады Сергей Лещенко в своем Телеграм-канале, президент Украины Владимир Зеленский подготовил для Авакова новую должность.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы Высказался ее концертный директор Станислав Христов. Он опроверг слухи и заверил, что с актрисой все в порядке, пишет "РЕН-ТВ".

Культура Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.

Футбол «Динамо» победило «Тамбов» в матче РПЛ Футболисты московского «Динамо» обыграли «Тамбов» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Происшествия Против «Победы» возбуждено дело после недопуска на рейс пассажирки Женщина, ехавшая из Москвы в Чебоксары на похороны родственника, не была допущена на рейс "Победы" из-за слишком большой ручной клади.

Гаджеты Опрос Redmi: большинство пользователей готово отказаться от стандартного разъема для наушников Примерно вдвое меньше пользователей готовы отказаться от инфракрасного излучателя, и только чуть больше 9,3% могут пожертвовать портом USB-C.

Происшествия Стрельба в Подмосковье: коллекторы напали на мужчину с ребенком Вчера в Красногорске (Подмосковье) коллекторы обстреляли из пневматического пистолета мужчину и его маленького сына.

Кино В Москве простились с актрисой Александрой Назаровой Назарова скончалась в минувший вторник на 80-м году жизни.

Политика Додон объявил о возобновлении стратегического партнерства с РФ Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что страна возобновляет стратегическое сотрудничество по всем направлениям с Россией, сообщает РИА "Новости".

Политика Порошенко отсутствовал на праздновании Дня независимости Украины Экс-президент Украины Петр Порошенко проигнорировал праздничные мероприятия, проводимые в Киеве по случаю Дня независимости страны в субботу, 24 августа.

Происшествия Ровно 15 лет назад смертница взорвала самолет над Ростовской областью Сегодня исполнилось ровно 15 лет с того дня, когда террористка-смертница взорвала над Ростовской области самолет авиакомпании «Сибирь».

Космос Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.

Авто Тюнеры представили Lamborghini Huracan на «механике» Американские специалисты сосредоточились на создании первого в мире Lamborghini Huracan с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Политика Посол России в Великобритании Александр Яковенко ушел в отставку Посол России в Великобритании Александр Яковенко завершил свою миссию в Лондоне.

Политика Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.

Единоборства Сергей Ковалев и Энтони Ярд прошли взвешивание перед боем в Челябинске Челябинский боксер Сергей Ковалев и британец Энтони Ярд прошли официальную процедуру взвешивания. Сергей Ковалев весит 79,2 килограмма.

Общество Крупнейшей мечети Европы дали имя пророка, а не Кадырова Ранее сообщалось, что мечети дадут имя Рамзана Кадырова, но сам глава Чечни на открытии сказал, что ее назовут "Гордость мусульман" и носить она будет имя пророка Мухаммеда.

Футбол Джеймс Мэддисон может получить право выступать за сборную Ирландии Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон может получить право выступать за сборную Ирландии.

Культура На фестивале «Таврида-Арт» установили два рекорда России На фестивале творческих сообществ "Таврида-Арт", который проходит в бухте Капсель на юго-востоке Крыма, установили сразу два рекорда.