Футбол

Семь игроков «Зенита» назвали Дзюбу лучшим футболистом чемпионатаСпорт-Экспресс вчера в 18:07

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим игроком сезона и по оценкам "СЭ", и по опросу футболистов РПЛ, который каждый год проводит наше издание.
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Четыре игрока «Чертаново» интересны клубам РПЛ

ФАН28 мая в 08:07

Дзюба высказался о натурализации легионеров для сборной России

Спорт-Экспрессвчера в 23:15

Артем Дзюба признан лучшим форвардом сезона в РПЛ по версии WhoScored

Невские Новости29 мая в 22:40

Дзюба – лучший игрок сезона в РПЛ по версии футболистов

Soccer.ruвчера в 18:27
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Наука

Получено новое доказательство «главного предсказания Стивена Хокинга»

Обновлено вчера в 06:30
Армия и оружие

Под Волгоградом показали уникальный военный тягач КЭТ-Л1

Тягач — первый экземпляр новой машины КЭТ-Л1 на шасси КАМАЗ-6560-1345-022, которая поступит в ВС РФ в следующем году, сообщает пресс-служба ЮВО.
Обновлено вчера в 22:36
Экономика

В Госдуме придумали, как улучшить жизнь в регионах

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов предложил зачислять в региональные бюджеты 30% от налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья.
Обновлено вчера в 21:35
Спорт

Друзь извинился за скандал с подкупом на Первом канале

Ранее 9111.ru писал, что после скандала с подкупом Друзь уедет в США.
Обновлено вчера в 09:27
Общество

Роскомнадзор потребовал удалить страницу «Викитеки» о «Протоколах сионских мудрецов»

Роскомнадзор предупредил «Викитеку» о том, что в реестр запрещенных сайтов внесли ее страницу «Протоколы собраний Сионских мудрецов» 1903 года (сфальсифицированный антисемитский документ 1903 года).
Обновлено вчера в 14:10
Музыка

Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Здоровье

Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах

Ранее сообщалось, что Совет Федерации может выступить с инициативой запрета курения кальянов в ресторанах, этой тему обсудят на совещании 31 мая.
Обновлено вчера в 20:16
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Политика

Путин разрешил ФСИН запрещать въезд иностранцам в Россию

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который даст ФСИН полномочия запрещать иностранцам и лицам без гражданства въезд на территорию России.
Обновлено вчера в 22:29
Армия и оружие

Украина упразднит звание «прапорщик» в ВСУ

На Украине упразднят звания "прапорщик" и "старший прапорщик".
Обновлено вчера в 10:26
Политика

Депутат Рады предрек украинской ГТС судьбу металлолома

С 1 января 2020 года украинская газотранспортная система (ГТС) превратится в "металлолом" из-за отсутствия договора о транзите газа с Россией.
Обновлено вчера в 20:12
Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $65 за баррель

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $65 за баррель впервые с 8 марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 15:43
Политика

Зеленский поругался с журналисткой телеканала «Прямой»

Новый президент Украины Владимир Зеленский поругался с журналистом телеканала «Прямой» во время своей поездки на шахту «Лесная» во Львовской области, в которой накануне произошло обрушение породы, в результате чего погибли двое шахтеров.
Обновлено вчера в 14:56
Политика

Зеленский заявил о ведении Киевом двух войн

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее заявил, что ожидает от нового президента Украины Владимира Зеленского конкретных шагов по установлению "режима тишины" в Донбассе.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия

МВД пресекло вывоз за границу более 60 мешков с бивнями мамонта

Обновлено вчера в 23:08
Политика

Верховная рада озаботилась правами коренных народов России

В пояснительной записке к документу уточняется, что данным заявлением парламент желает привлечь внимание международного сообщества к «систематическому нарушению прав коренных народов в Российской Федерации» в целях усиления давления на Россию, чтобы государство прекратило допускать эти нарушения.
Обновлено вчера в 07:52
Общество

Что изменится в жизни россиян с июня 2019 года

ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в июне 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено вчера в 17:01
Общество

Исследование выявило, куда чаще всего берут на работу пенсионеров

Исследование показало, что за восемь лет работодателей, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть - 26% в 2019 году.
Обновлено вчера в 20:38
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Кемсоцинбанка

Банк России отозвал лицензию у Кемсоцинбанка. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Обновлено вчера в 22:08
Политика

Прямая линия с Путиным пройдет 20 июня — РБК

Проведение ежегодной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным запланировано на 20 июня.
Обновлено вчера в 17:59
Политика

Трамп вводит пошлины против Мексики из-за наплыва мигрантов

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин на импорт мексиканских товаров, если Мексика не решит проблему с наплывом мигрантов из Центральной Америки.
Обновлено вчера в 20:08
Футбол

Фанаты «Ювентуса» требуют лишить Конте звезды на стадионе клуба

Больше 3000 болельщиков туринского "Ювентуса" подписали петицию с требованием лишить Антонио Конте именной мемориальной звезды на территории арены клуба, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:45
Армия и оружие

Летчик-испытатель доложил о преимуществах Су-57

В ближайшее время должен быть заключен контракт на поставку 76 единиц Су-57 Летчик-испытатель Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина Сергей Китаев рассказал о новом истребителе Су-57, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия

«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево

В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Политика

В администрации Зеленского допустили телефонный разговор с Путиным

Замглавы администрации президента Украины Вадим Пристайко допустил вероятность телефонного разговора Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 15:00
Общество

Роструд напомнил о правилах работы в жару

Жаркие дни уже пришли во многие регионы России. В связи с этим Роструд напомнил о правилах безопасности при работе в жару.
Обновлено вчера в 20:00
Политика

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено вчера в 20:24
Футбол

«Крылья Советов» победили «Нижний Новгород» в первом стыковом матче

Самарские "Крылья Советов" одержали волевую победу над "Нижним Новгородом" в первом стыковом матче за право выступать в Российской футбольной премьер-лиге в следующем сезоне.
Обновлено вчера в 14:10
Общество

Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой

Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено вчера в 12:28
Происшествия

Пятеро детей пострадали на перевернувшемся батуте в Улан-Удэ

Обновлено вчера в 05:32
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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