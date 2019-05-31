Футбол
Семь игроков «Зенита» назвали Дзюбу лучшим футболистом чемпионатаСпорт-Экспресс вчера в 18:07
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим игроком сезона и по оценкам "СЭ", и по опросу футболистов РПЛ, который каждый год проводит наше издание.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 01:39, Ашберн
Музыка
Bon Jovi выступит в Москве впервые за 30 лет
Музыкальный коллектив Bon Jovi выступит 31 мая на московском стадионе «Лужники». Это первое выступление группы в столице России за 30 лет.
Обновлено вчера в 21:14
Общество
Роскачество проверило детские коляски
Роскачество и международная организация ICRT исследовали детские коляски 38 моделей, изготовленные 27 производителями.
Обновлено в 01:00
Здоровье
Новый кабинет тестирования на ВИЧ открылся в Ульяновске
Как сообщили в региональном Минздраве, в Ульяновске открылся новый кабинет экспресс-тестирования на ВИЧ.
Обновлено в 00:21
Происшествия
Самолет, летевший из Екатеринбурга в Сочи, экстренно сел в Волгограде
По данным онлайн-табло, самолет вылетел из Екатеринбурга в 6:04.
Обновлено в 00:41
Футбол
Сергей Семак номинирован на премию «Открытие года» по версии GQ
Г Главный тренер петербургского клуба «Зенит» Сергей Семак может стать обладателем премии «Открытие года» по версии журнала GQ.
Обновлено вчера в 19:24
Происшествия
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за пьяные аварии
Госдума РФ в третьем чтении приняла законопроект об ужесточении наказания за смертельные аварии, совершенные в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 08:37
Наука
К нарушениям в работе сердца может привести употребление энергетиков
В ходе проверки артериального давления у добровольцев выяснилось, что употребление энергетика увеличило диастолическое давление, а также изменило ритм сердца.
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия
«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево
В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Армия и оружие
Новые украинские десантные катера оказались тихоходными
Ранее руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут заявил, что у "Кентавров" обнаружилось множество проблем, включая то, что катер не может "стоять ровно" Первый катер проекта 58503 спустили на воду в сентябре 2018 года.
Обновлено в 00:02
Наука
На дне Северного моря обнаружили затонувший мир
Исследователи из Университета Бредфорда (Великобритания) во время 11-дневной экспедиции обнаружили на дне Северного моря затопленный ландшафт, который, как предполагается, частично сохранил древние поселения, сообщает Live Science.
Обновлено вчера в 14:30
Транспорт
В РЖД не подтвердили подорожание билетов в плацкарте
Обновлено вчера в 10:13
Общество
Новогодние каникулы в 2020 году станут короче
Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) 31 мая рассмотрит проект постановления правительства о переносе праздничных дней в 2020 году.
Обновлено в 00:46
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у Кемсоцинбанка
Центральный Банк России с 31 мая отозвал лицензию у кредитной организации Кемсоцинбанк, соответствующий документ опубликован на сайте ЦБ.
Обновлено вчера в 21:43
Политика
Путин разрешил ФСИН запрещать въезд иностранцам в Россию
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который даст ФСИН полномочия запрещать иностранцам и лицам без гражданства въезд на территорию России.
Обновлено вчера в 22:29
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Политика
Цукерберга не смогли снять с поста главы совета директоров Facebook
Ряд акционеров компании Facebook не смог снять Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров из-за недостаточного количества голосов на собрании акционеров.
Обновлено вчера в 17:51
Здоровье
Минздрав поддержал запрет кальянов в ресторанах и кафе
Минздрав поддерживает запрет кальянов в местах общественного питания, так как их курение наносит существенный вред здоровью работников и посетителей заведений.
Обновлено вчера в 21:16
Общество
Роструд призвал сокращать рабочий день в жару
В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Политика
В команде Зеленского призвали отменить закон о языке и договориться с Путиным
Совладелец "Квартала 95" Борис Шефир, соавтор предвыборной программы президента Украины Владимира Зеленского заявил, что с российским лидером Владимиром Путиным можно договориться, а также назвал украинский закон о языке противоречащим конституции, пишет "Украинская правда".
Обновлено в 01:25
Политика
Россия предложила Японии полностью отказаться от виз
Россия предложила Японии ввести полный безвизовый режим и намерена продолжить обсуждение данной инициативы.
Обновлено в 01:28
Общество
Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение
Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.
Обновлено вчера в 20:48
Общество
Мэр Анапы запретил тратить бюджетные средства на концерт Волочковой
Поляков выступил против траты денег на концерт Волочковой, отметив, что есть "первоочередные цели", где эти средства более востребованы.
Обновлено вчера в 23:14
Общество
Россия удвоит траты на распространение и продвижение русского языка
В 2019–2025 годах на распространение и продвижение русского языка Россия планирует потратить 7,4 млрд рублей.
Обновлено вчера в 15:00
Общество
Гурулёв: 148 пострадавших от пожаров семей ждут жильё
Жильё пострадавшие семьи, в основном, хотят приобретать в Чите. Те, кто подал заявки на строительство, должны получить жильё к 1 сентября.
Обновлено вчера в 23:13
Космос
NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля
Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.
Обновлено вчера в 01:56
Общество
В ООН рассказали о пытках Ассанжа в Британии
Спецдокладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер выразил беспокойство в связи с состояние основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, слушая по делу которого в Лондоне перенесли из-за ухудшения его самочувствия.
Обновлено в 01:25
Происшествия
В ДТП с пассажирскими автобусами в Перми пострадали пять человек
Авария с участием двух пассажирских автобусов произошла в Перми, пять человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 01:20
Политика
Глава ВЦИОМ ответил Кремлю, почему упал рейтинг доверия к Путину
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров по просьбе пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова прокомментировал результаты соцопроса, который показал падение доверия к Владимиру Путину, сообщает радиостанция «Коммерсант FM».
Обновлено вчера в 10:27
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 21 летательный аппарат провёл разведку возле российских границ.
Обновлено вчера в 18:28
Политика
Состыкованы российская и китайская части моста через реку Амур
Россия и Китай состыковали свои части моста Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Обновлено в 00:56