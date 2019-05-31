Футбол

Семь игроков «Зенита» назвали Дзюбу лучшим футболистом чемпионатаСпорт-Экспресс вчера в 18:07

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим игроком сезона и по оценкам "СЭ", и по опросу футболистов РПЛ, который каждый год проводит наше издание.
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Футболисты РПЛ признали Дзюбу лучшим игроком сезона

78.ru00:40

Дзюба – лучший игрок сезона в РПЛ по версии футболистов

Soccer.ruвчера в 18:27

Дзюба напомнил болельщикам о звании лучшего ассистента РПЛ (видео)

Sportbox.RU29 мая в 11:35

Артем Дзюба признан лучшим форвардом сезона в РПЛ по версии WhoScored

Невские Новости29 мая в 22:40

Дзюба напомнил болельщикам о звании лучшего ассистента РПЛ (видео)

Матч ТВ29 мая в 11:35

Артем Дзюба: «Ракицкий иногда на тренировках такое выдает своей левой»

Спорт-Экспресс00:30
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Музыка

Bon Jovi выступит в Москве впервые за 30 лет

Музыкальный коллектив Bon Jovi выступит 31 мая на московском стадионе «Лужники». Это первое выступление группы в столице России за 30 лет.
Обновлено вчера в 21:14
Общество

Роскачество проверило детские коляски

Роскачество и международная организация ICRT исследовали детские коляски 38 моделей, изготовленные 27 производителями.
Обновлено в 01:00
Здоровье

Новый кабинет тестирования на ВИЧ открылся в Ульяновске

Как сообщили в региональном Минздраве, в Ульяновске открылся новый кабинет экспресс-тестирования на ВИЧ.
Обновлено в 00:21
Происшествия

Самолет, летевший из Екатеринбурга в Сочи, экстренно сел в Волгограде

По данным онлайн-табло, самолет вылетел из Екатеринбурга в 6:04.
Обновлено в 00:41
Футбол

Сергей Семак номинирован на премию «Открытие года» по версии GQ

Г Главный тренер петербургского клуба «Зенит» Сергей Семак может стать обладателем премии «Открытие года» по версии журнала GQ.
Обновлено вчера в 19:24
Происшествия

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за пьяные аварии

Госдума РФ в третьем чтении приняла законопроект об ужесточении наказания за смертельные аварии, совершенные в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 08:37
Наука

К нарушениям в работе сердца может привести употребление энергетиков

В ходе проверки артериального давления у добровольцев выяснилось, что употребление энергетика увеличило диастолическое давление, а также изменило ритм сердца.
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия

«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево

В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Армия и оружие

Новые украинские десантные катера оказались тихоходными

Ранее руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут заявил, что у "Кентавров" обнаружилось множество проблем, включая то, что катер не может "стоять ровно" Первый катер проекта 58503 спустили на воду в сентябре 2018 года.
Обновлено в 00:02
Наука

На дне Северного моря обнаружили затонувший мир

Исследователи из Университета Бредфорда (Великобритания) во время 11-дневной экспедиции обнаружили на дне Северного моря затопленный ландшафт, который, как предполагается, частично сохранил древние поселения, сообщает Live Science.
Обновлено вчера в 14:30
Транспорт

В РЖД не подтвердили подорожание билетов в плацкарте

Обновлено вчера в 10:13
Общество

Новогодние каникулы в 2020 году станут короче

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) 31 мая рассмотрит проект постановления правительства о переносе праздничных дней в 2020 году.
Обновлено в 00:46
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у Кемсоцинбанка

Центральный Банк России с 31 мая отозвал лицензию у кредитной организации Кемсоцинбанк, соответствующий документ опубликован на сайте ЦБ.
Обновлено вчера в 21:43
Политика

Путин разрешил ФСИН запрещать въезд иностранцам в Россию

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который даст ФСИН полномочия запрещать иностранцам и лицам без гражданства въезд на территорию России.
Обновлено вчера в 22:29
Музыка

Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Политика

Цукерберга не смогли снять с поста главы совета директоров Facebook

Ряд акционеров компании Facebook не смог снять Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров из-за недостаточного количества голосов на собрании акционеров.
Обновлено вчера в 17:51
Здоровье

Минздрав поддержал запрет кальянов в ресторанах и кафе

Минздрав поддерживает запрет кальянов в местах общественного питания, так как их курение наносит существенный вред здоровью работников и посетителей заведений.
Обновлено вчера в 21:16
Общество

Роструд призвал сокращать рабочий день в жару

В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Политика

В команде Зеленского призвали отменить закон о языке и договориться с Путиным

Совладелец "Квартала 95" Борис Шефир, соавтор предвыборной программы президента Украины Владимира Зеленского заявил, что с российским лидером Владимиром Путиным можно договориться, а также назвал украинский закон о языке противоречащим конституции, пишет "Украинская правда".
Обновлено в 01:25
Политика

Россия предложила Японии полностью отказаться от виз

Россия предложила Японии ввести полный безвизовый режим и намерена продолжить обсуждение данной инициативы.
Обновлено в 01:28
Общество

Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение

Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.
Обновлено вчера в 20:48
Общество

Мэр Анапы запретил тратить бюджетные средства на концерт Волочковой

Поляков выступил против траты денег на концерт Волочковой, отметив, что есть "первоочередные цели", где эти средства более востребованы.
Обновлено вчера в 23:14
Общество

Россия удвоит траты на распространение и продвижение русского языка

В 2019–2025 годах на распространение и продвижение русского языка Россия планирует потратить 7,4 млрд рублей.
Обновлено вчера в 15:00
Общество

Гурулёв: 148 пострадавших от пожаров семей ждут жильё

Жильё пострадавшие семьи, в основном, хотят приобретать в Чите. Те, кто подал заявки на строительство, должны получить жильё к 1 сентября.
Обновлено вчера в 23:13
Космос

NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля

Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.
Обновлено вчера в 01:56
Общество

В ООН рассказали о пытках Ассанжа в Британии

Спецдокладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер выразил беспокойство в связи с состояние основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, слушая по делу которого в Лондоне перенесли из-за ухудшения его самочувствия.
Обновлено в 01:25
Происшествия

В ДТП с пассажирскими автобусами в Перми пострадали пять человек

Авария с участием двух пассажирских автобусов произошла в Перми, пять человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 01:20
Политика

Глава ВЦИОМ ответил Кремлю, почему упал рейтинг доверия к Путину

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров по просьбе пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова прокомментировал результаты соцопроса, который показал падение доверия к Владимиру Путину, сообщает радиостанция «Коммерсант FM».
Обновлено вчера в 10:27
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели 21 летательный аппарат провёл разведку возле российских границ.
Обновлено вчера в 18:28
Политика

Состыкованы российская и китайская части моста через реку Амур

Россия и Китай состыковали свои части моста Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Обновлено в 00:56
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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