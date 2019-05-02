Футбол

Семь игроков «Ювентуса» не сыграют в дерби с «Торино»Евро-футбол.ру 02 мая в 10:32

Ювентус — Торино
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Ювентус»
17′
Саша Лукич
Блез Матюиди
34′
49′
Томас Ринкон
68′
Саша Лукич
70′
Алекс Беренгер
Даниэле Базелли
Леонардо Бонуччи
71′
Хуан Гильермо Куадрадо
Матеус Перейра
78′
79′
Саша Лукич
Ола Айна
Федерико Бернардески
82′
Криштиану Роналду
84′
Федерико Бернардески
Маттиа Де Шильо
85′
89′
Лоренцо Де Сильвестри
Симоне Дзадза
90′+3′
Глейсон Бремер
Алекс Сандро и Даниэле Ругани не попали в заявку "Ювентуса" на пятничное дерби против "Торино". Также "старой синьоре" не помогут Маттиа Перин, Сами Хедира, Пауло Дибала, Диего Коста и Марио Манджукич, испытывающие проблемы со здоровьем. Дерби между "Ювентусом" и "Торино" стартует в 21:30 мск.
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