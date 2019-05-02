Семь игроков «Ювентуса» не сыграют в дерби с «Торино»Евро-футбол.ру 02 мая в 10:32

Алекс Сандро и Даниэле Ругани не попали в заявку "Ювентуса" на пятничное дерби против "Торино". Также "старой синьоре" не помогут Маттиа Перин, Сами Хедира, Пауло Дибала, Диего Коста и Марио Манджукич, испытывающие проблемы со здоровьем. Дерби между "Ювентусом" и "Торино" стартует в 21:30 мск.

Семь игроков «Ювентуса» не сыграют в дерби с «Торино»

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