Игроки «Вальядолида» подозреваются в сдаче матча с «Валенсией»Евро-футбол.ру 01:52

с чего всё началось

Игроки "Вальядолида" были подкуплены накануне заключительного тура Примеры с "Валенсией" (0:2), рапортует El Mundo Deportivo. Под подозрение полиции попали несколько футболистов.

Игроки «Вальядолида» подозреваются в сдаче матча с «Валенсией»

Футбол Клопп планирует сделать перерыв по окончании контракта с «Ливерпулем» Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хочет сделать перерыв в тренерской карьере на год по окончании срока действия контракта с мерсисайдским клубом, сообщает ESPN.

Футбол Леонид Федун: «Расширение премьер-лиги – экономическая глупость» Федун после исполкома РФС, на котором была высказана инициатива о расширении, в интервью "СЭ" скептически отозвался о реформе, заявив о ее экономической нецелесообразности.

Политика Зеленский объявил о готовности к переговорам с Россией Украина готова к контактам с Россией и выполнению Минских договоренностей для достижения мира в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Происшествия В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы 30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.

Общество Верховный суд Испании заблокировал эксгумацию останков Франко Верховный суд Испании заблокировал решение правительства об эксгумации останков диктатора генерала Франсиско Франко для перезахоронения.

Финансы Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.

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Шоу-бизнес Новый клип «Водица» примирил Ольгу Бузову с Ксенией Собчак Ольга Бузова представила коллегам по цеху новый клип на песню «Водица». Сюжет ролика строится вокруг измены.

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Культура Собчак прокомментировала судебный иск к BadComedian Ранее BadComedian сообщил о возможном закрытии своего канала из-за судебной тяжбы, которую начала против него кинокомпания Kinodanz в связи с «нарушением авторских прав».

Происшествия Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100 Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.

Происшествия В Москве проверяют более 200 объектов после сообщений о минировании В Москве проверяют анонимные интернет-сообщения о минировании более 200 объектов в разных частях города, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Гаджеты В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит» В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.

Общество В Екатеринбурге задержан организатор пикета в защиту сквера В Екатеринбурге полиция задержала организатора пикета в защиту сквера у Драмтеатра, где может быть построен храм.

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Авто Объявлены цены на кроссовер Citroen C5 Aircross для России Компания Citroen огласила стоимость флагманского кроссовера Citroen C5 Aircross, который станет доступен в РФ в 3 комплектациях: Live, Feel и Shine.

Космос У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".

Политика Совет Европы ослабнет после возвращения РФ в ПАСЕ, заявил Климкин Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Совет Европы ослабнет в случае возвращения российской делегации в ПАСЕ.

Политика Коммунисты потребовали запретить игру «Секс со Сталиным» В КПРФ осудили игру «Секс со Сталиным», анонс которой появился на площадке Steam.