Футбол

Семь футболистов «Вальядолида» продали матч с «Валенсией»Вести.Ru 19:37

Выяснилось, что "Вальядолид" за деньги проиграл "Валенсии" в 38 туре Ла Лиги. В связи с организацией договорных матчей были задержаны несколько бывших и действующих игроков, среди которых известный по выступлениям за мадридский "Реал" Рауль Браво.
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Семь футболистов «Вальядолида» продали матч с «Валенсией»

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СМИ: Семь игроков «Вальядолида» были подкуплены перед матчем с «Валенсией»

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СМИ: 7 футболистов «Вальядолида» сдали игру с «Валенсией»

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