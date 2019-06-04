Футбол
Семь футболистов «Вальядолида» продали матч с «Валенсией»Вести.Ru 19:37
Выяснилось, что "Вальядолид" за деньги проиграл "Валенсии" в 38 туре Ла Лиги. В связи с организацией договорных матчей были задержаны несколько бывших и действующих игроков, среди которых известный по выступлениям за мадридский "Реал" Рауль Браво.
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