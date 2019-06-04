Футбол
Семь футболистов «Вальядолида» продали матч «Валенсии»Вести.Ru 19:37
Выяснилось, что "Вальядолид" за деньги проиграл "Валенсии" в 38 туре Ла Лиги. В связи с организацией договорных матчей были задержаны несколько бывших и действующих игроков, среди которых известный по выступлениям за мадридский "Реал" Рауль Браво.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 19:54, Ашберн
Шоу-бизнес
Ксения Собчак пришла на презентацию клипа Ольги Бузовой
Обновлено в 16:30
Авто
Skoda представила пикап Mountiaq на базе кроссовера Kodiaq
Чешская автомобилестроительная компания Skoda представила новый пикап Mountiaq. Об этом сообщает пресс-служба марки.
Обновлено в 09:06
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
Обновлено в 18:02
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Экономика
Москва может войти в десятку городов мира по темпам роста туристов
Эксперты международной консалтинговой компании BCG «Красота среди бегущих: Москва на мировой карте туризма» провели исследование и установили, что Москва к 2025 году может войти в топ-10 городов-чемпионов мира по темпам роста туристического потока.
Обновлено в 17:28
Происшествия
Задержан первый подозреваемый в убийстве спецназовца
Обновлено в 15:53
Здоровье
Глава Минздрава рассказала о новом препарате против рака в России
Скворцова рассказала, что в скором времени будет зарегистрирован новый препарат против рака анти-PD-1, который доказал эффективность при лечении меланомы с метастазами, при определенных формах рака легкого с метастазами.
Обновлено в 19:30
Политика
Совбез ООН обсудит нападение на миротворцев в Косове 10 июня
Ситуация с нападением на сотрудников ООН в Косове, включая россиянина Михаила Краснощекова, будет вынесена на обсуждение Совета Безопасности 10 июня.
Обновлено в 16:33
Происшествия
Полицейская машина попала в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Автоавария произошла с участием автомобиля ВАЗ и полицейского внедорожника на Кутузовском проспекте в Москве.
Обновлено в 16:51
Общество
Роскомнадзор обязал Tinder передавать данные пользователей спецслужбам
Роскомнадзор 31 мая внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компанию Match Group, LLC, которой принадлежит мобильный сервис знакомств Tinder.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес
Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына
Супруга бывшего короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила мальчика.
Обновлено в 14:39
Происшествия
Террорист напал на военных и полицию в ливанском Триполи
Группа террористов напала на военных и полицейских в ливанском городе Триполи (90 км от Бейрута).
Обновлено в 18:35
Политика
В Лондоне готовятся к визиту Дональда Трампа
После Великобритании Трамп отправится в Ирландию и Францию.
Обновлено в 03:02
Экономика
Пятая часть россиян пожаловалась на снижение зарплат
В 2018 году 18,3% россиян почувствовали снижение зарплат, свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено в 06:46
Экономика
ЦБ РФ планирует ввести перечень ненадежных процессинговых компаний
ЦБ РФ обдумывает возможность получить право вести реестр ненадежных поставщиков информационно-технологических услуг, а также запрещать банкам заключать договоры с организациями, указанными в этом перечне.
Обновлено в 18:05
Футбол
Сын Рейеса перейдет в мадридский «Реал»
Сын погибшего футболиста Хосе Антонио Рейеса продолжит карьеру в юношеской системе мадридского «Реала».
Обновлено в 16:54
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
Обновлено в 02:07
Политика
В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины
Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.
Обновлено в 04:37
Общество
Самый массовый ЕГЭ по русскому языку сдадут 674 тыс. выпускников
Единый госэкзамен по русскому языку сдадут более 670 тыс. выпускников 3 июня, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
В Красноярске загорелся склад с горюче-смазочными материалами
В Красноярске загорелся склад с горюче-смазочными материалами, площадь возгорания составляет тысячу квадратных метров.
Обновлено в 17:13
Гаджеты
Apple представила следующую версию iOS и другие новинки
Обновлено в 15:29
Транспорт
Злостным нарушителям ПДД запретят пользоваться каршерингом
В России планируется запретить пользоваться каршерингом водителям, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и хотя бы раз были лишены прав.
Обновлено в 14:00
Космос
Ученые рассказали, как выглядят инопланетяне
Живые организмы на других планетах, скорее всего, выглядят как макароны, считают ученые из Университета Иллинойса.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о смерти пятилетнего мальчика после стрельбы пьяных полицейских в Киевской области.
Обновлено в 17:18
Происшествия
Следователи потребовали арестовать экс-губернатора Ивановской области
Следствие попросило суд арестовать на два месяца бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о коррупции.
Обновлено в 07:15
Политика
МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.
Обновлено в 18:36
Космос
Жителей Арабских Эмиратов защитят от космических угроз
Задача новой инициативы заключается в мониторинге всех космических объектов и мусора в небе над ОАЭ и предоставлении университетам возможности использовать объекты для проведения исследований, связанных с метеоритами.
Обновлено в 02:50
Космос
Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане
4 мая SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем Dragon с грузом, предназначенным для экипажа МКС.
Обновлено в 18:00