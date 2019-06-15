Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП под ВоронежемГазета.Ru вчера в 14:57
Уточняется, что авария произошло возле села Оськино в Острогожском районе. В результате ДТП погибли восемь человек, уточнил источник. "По уточненным данным, пострадали девять человек, из них погибли восемь", - добавил источник.
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