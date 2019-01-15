Семь человек погибли при столкновении трех автомобилей на федеральной дороге Р-298 в Воронежской области. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные региональных экстренных служб во вторник, 15 января.

Семь человек погибли в ДТП под Воронежем

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