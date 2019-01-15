Происшествия
Семь человек погибли в ДТП под Воронежем
Семь человек погибли в ДТП под ВоронежемИзвестия08:45
Семь человек погибли при столкновении трех автомобилей на федеральной дороге Р-298 в Воронежской области. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные региональных экстренных служб во вторник, 15 января.
Известия08:45
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Происшествия
Число жертв взрыва газа в доме в Шахтах возросло до двух
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
Суд в Таиланде приговорил Лесли и Рыбку к условному сроку
Обновлено в 05:16
Происшествия
Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины
По словам Куренного, надзорное ведомство обнаружило у Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц.
Обновлено в 04:52
Происшествия
В Уфе двух полицейских подозревают в избиении следователей
В Уфе завели дело против полицейских, которые избили двух следователей, сообщает республиканское управление Следственного комитета.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Судью краснодарского военного суда подозревают в наезде на девушку
Краснодарский гарнизонный военный суд проверяет информацию об автомобильной аварии с участием судьи Арсена Крикорова, в ДТП пострадала 18-летняя жительница Краснодара.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Топ-менеджер «Евросети» найден мертвым в Новой Москве
В Новой Москве найдено тело топ-менеджера «Евросети» Дмитрия Ефимова, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Взрыв произошел на территории гостиничного комплекса в Найроби
Обновлено в 08:52
Происшествия
Тысячи поляков вышли на улицы из-за убийства мэра Гданьска
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия
В Краснодаре скончался раненный в перестрелке сотрудник Росгвардии
Обновлено в 08:27
Происшествия
Хоккейный «Нефтехимик» уволил игрока за пьяный дебош в отеле
Скандалом и увольнением из команды КХЛ "Нефтехимик" закончилась для нападающего Ярослава Косова поездка в Казань на игру против "Ак Барса".
Обновлено в 07:59
Происшествия
В центре Москвы на мужчину упал лед с крыши дома
Мужчина попал в больницу после того, как в центре Москвы на него упал кусок льда с крыши; управляющей компании, которая обслуживает данный дом, ранее неоднократно указывалось на нарушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе префектуры Центрального административного округа (ЦАО).
Обновлено в 07:07
Происшествия
На юго-востоке Москвы из-за провала грунта перекрыта Ферганская улица
Движение по Ферганской улице на юго-востоке Москвы перекрыто из-за провала грунта, сообщает ЦОДД.
Обновлено в 03:31
Происшествия
В Абхазии грабители убили россиянина-хозяина дома
Гражданин России, проживавший в Абхазии, погиб, застав в своем доме грабителей. Об этом сообщили в МВД республики.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Подозреваемый в поджоге Киево-Печерской лавры задержан
В Национальной полиции Украины сообщили о задержании подозреваемого в поджоге Киево-Печерской лавры, которому грозит лишение свободы сроком до десяти лет.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Автобус с волейболистами казанского «Зенита» попал в аварию в Турции
Автобус, перевозивший волейбольную команду "Зенит" из Казани, попал в ДТП в Анкаре. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 05:02