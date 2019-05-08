Происшествия

Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедииГазета.Ru 03:19

Девушки, которые смогли выжить после схода лавины, рассказали об инциденте, унесшем жизни семи человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя главы Кош-Агачского района Алексея Тадыкина. По словам двух выживших девушек, их группа состояла из девяти человек.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Два вертолета МЧС вылетели к месту схода лавины на Алтае

РИА Новости04:15

Опытные туристы, много лет в горах: что известно о попавших под лавину новосибирцах

НГС03:43

Что случилось этой ночью: среда, 8 мая

Интерфакс00:52

После гибели туристов на Алтае начали доследственную проверку

РБК02:00

Вертолеты со спасателями отправились на поиски тел погибших при сходе лавины на Алтае

ТАСС03:31

К месту гибели туристов под лавиной на Алтае вылетит вертолет со спасателями

РЕН ТВ00:21

Оперативный штаб по поиску попавших под лавину туристов создан на Алтае

Новости Горного Алтая04:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 04:58, Ашберн
Происшествия

В Шереметьево задержали вылет двух SSJ100 «Аэрофлота»

В ночь на среду был задержан вылет рейса «Аэрофлота» из Москвы в Ригу, следует из данных с сайта Шереметьево.
Обновлено в 04:27
Хоккей

Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Общество

В Новосибирске установили памятник Сталину

Обновлено в 01:33
Кино

Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан кофе в кадре

Телеканал HBO объяснил неожиданное появление стакана с кофе из одной из популярных кофеен в кадре сериала "Игра престолов", передает New York Post.
Обновлено вчера в 08:39
Технологии

«Альфа-Банк» обновил логотип и фирменный шрифт

Основная версия логотипа - обновленная литера А. Знак приобрел устойчивость, а углы фундамента и ножки литеры избавились от скруглений.
Обновлено в 04:41
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Общество

МЧС Тверской области сообщает об отсутствии радиационной опасности

В настоящий момент радиационный фон на территории Тверской области в норме, на Калининской АЭС ЧП не произошло.
Обновлено в 04:25
Футбол

Вячеслав Подберезкин: «„Локомотив“ борется за Лигу чемпионов. Настраиваемся на тяжелый матч»

Полузащитник "Рубина" Вячеслав Подберезкин рассказал о подготовке к матчу 28-го тура чемпионата России против "Локомотива" .
Обновлено в 04:49
Футбол

Сергей Семак: «Два дня порадовались – надо дальше работать»

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 28-го тура премьер-лиги с ЦСКА подчеркнул, что сосредоточен на работе.
Обновлено в 04:40
Театры

Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной

Режиссер Антон Яковлев прокомментировал РБК слова актрисы Настасьи Самбурской о том, что она покидает Театр на Малой Бронной из-за разногласий с ним.
Обновлено в 04:51
Общество

В России упростят правила признания инвалидности

Во время встречи с представителями организаций инвалидов, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что готов подписать документ, который значительно облегчит признание инвалидности.
Обновлено вчера в 08:35
Путешествия

Эксперты назвали самые популярные способы обмана туристов

Эксперты определили три главных способа мошенничества: они связаны с продажей авиабилетов, арендой жилья и паломническими турами.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Арестованный японец планировал убить принца Хисахито копьем

Обновлено в 02:14
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд для вынесения приговора

Футболисты петербургского «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев доставлены в Пресненский суд Москвы, где в среду, 8 мая, им будет вынесен приговор, пишет «Газета.ру».
Обновлено в 04:38
Общество

Акция «Бессмертный полк» прошла в Варшаве

Акция «Бессмертный полк» четвёртый год подряд прошла в Варшаве, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:12
Футбол

«Барселона» поздравила «Ливерпуль» с выходом в финал Лиги чемпионов

Английский "Ливерпуль" вырвался в финал Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт". Красные выбили из розыгрыша каталонскую "Барселону".
Обновлено вчера в 20:45
Политика

Киев готовит России ответ на выдачу паспортов жителям Донбасса

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев готовит ответ Москве на упрощение российского гражданства для жителей Донбасса.
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия

В Подмосковье задержали предполагаемых похитителей сына бизнесмена

По данным следствия, подозреваемые 6 мая заманили 32-летнего сына предпринимателя в недостроенное здание в поселке Измайлово Ленинского района, избили его и вывезли в Люберецкий район, где удерживали в квартире, требуя от родственников мужчины заплатить выкуп в 20 млн рублей.
Обновлено в 04:44
Общество

Стариков ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Российская писательница Елена Чижова опубликовала в швейцарском издании Neue Zurcher Zeitung статью, в которой обвинила лидера Советского государства Иосифа Сталина в массовых смертях, которыми сопровождалась блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 04:32
Происшествия

В садоводстве под Ропшей откопали полутораметровую авиабомбу

В среду, 8 мая, стало известно, что накануне в садоводстве рядом с посёлком Ропша обнаружили предмет, похожий на крупный снаряд времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес

Сводит с ума женщин всего мира: Энрике Иглесиас празднует 44-летие

Обновлено вчера в 19:27
Политика

На Украине усилили охрану границы из-за российских байкеров

Украинские пограничники усилили меры безопасности накануне Дня Победы — в частности, чтобы не допустить въезда в страну российских байкеров, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.
Обновлено в 03:22
Политика

Оставшиеся в Крыму украинские МиГ-29 не подлежат восстановлению

Сотый ОКИАП морской авиации Северного флота был воссоздан в конце 2015 года. На его вооружении состоят истребители МиГ-29КР/КУБР.
Обновлено в 04:23
Общество

Дочь Халдея рассказала о создании снимка «Знамя Победы над рейхстагом»

Анна Халдей, дочь советского военного фотокорреспондента Евгения Халдея, рассказала о создании легендарного фото «Знамя Победы над рейхстагом», на котором бойцы Красной Армии водружают советский флаг над главным символом гитлеровской Германии.
Обновлено в 04:04
Авто

Классический BMW оснастили мощным двигателем V10

Двигатели с сухим картером Daley Engineering построены на базе S65 BMW Daytona Prototype V8 и оснащены гоночными головкой блока цилиндров и выпуском из инконеля, а также блоком управления Motec M190.
Обновлено в 03:28
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Интернет

Состоялся запуск тестовой сети для Ethereum 2.0

Стартап Prysmatic Labs запустил тестовую сеть под названием Sapphire для Ethereum 2.0 на базе PoS-протокола Casper.
Обновлено в 04:00
Финансы

Центробанк отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублей

Объем активов регулятора вырос до 39,4 трлн руб. По итогам 2017 года убыток Центробанка составлял 435,3 млрд руб.
Обновлено вчера в 14:59
Армия и оружие

Украина повысила зарплаты военным в Донбассе

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащим на передовой в Донбассе с 1 мая.
Обновлено в 03:38
Здоровье

Медики рассказали, чем полезно ежедневное употребление сала

Обновлено в 01:47
ещё по теме
Главное