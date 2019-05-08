Происшествия
Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедииГазета.Ru 03:19
Девушки, которые смогли выжить после схода лавины, рассказали об инциденте, унесшем жизни семи человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя главы Кош-Агачского района Алексея Тадыкина. По словам двух выживших девушек, их группа состояла из девяти человек.
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Происшествия
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Кокорина и Мамаева доставили в суд для вынесения приговора
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Общество
Акция «Бессмертный полк» прошла в Варшаве
Акция «Бессмертный полк» четвёртый год подряд прошла в Варшаве, сообщает РИА Новости.
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Футбол
«Барселона» поздравила «Ливерпуль» с выходом в финал Лиги чемпионов
Английский "Ливерпуль" вырвался в финал Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт". Красные выбили из розыгрыша каталонскую "Барселону".
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Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев готовит ответ Москве на упрощение российского гражданства для жителей Донбасса.
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Российская писательница Елена Чижова опубликовала в швейцарском издании Neue Zurcher Zeitung статью, в которой обвинила лидера Советского государства Иосифа Сталина в массовых смертях, которыми сопровождалась блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 04:32
Происшествия
В садоводстве под Ропшей откопали полутораметровую авиабомбу
В среду, 8 мая, стало известно, что накануне в садоводстве рядом с посёлком Ропша обнаружили предмет, похожий на крупный снаряд времен Великой Отечественной войны.
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Сводит с ума женщин всего мира: Энрике Иглесиас празднует 44-летие
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Политика
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Политика
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Общество
Дочь Халдея рассказала о создании снимка «Знамя Победы над рейхстагом»
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Двигатели с сухим картером Daley Engineering построены на базе S65 BMW Daytona Prototype V8 и оснащены гоночными головкой блока цилиндров и выпуском из инконеля, а также блоком управления Motec M190.
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Происшествия
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Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
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Состоялся запуск тестовой сети для Ethereum 2.0
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Объем активов регулятора вырос до 39,4 трлн руб. По итогам 2017 года убыток Центробанка составлял 435,3 млрд руб.
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Армия и оружие
Украина повысила зарплаты военным в Донбассе
Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащим на передовой в Донбассе с 1 мая.
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Медики рассказали, чем полезно ежедневное употребление сала
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