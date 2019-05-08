Происшествия

Семь туристов погибли на Алтае при сходе лавиныВедомости 01:16

При сходе лавины в республике Алтай погибли семь туристов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
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После гибели туристов на Алтае начали доследственную проверку

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Выжившие в горах Алтая туристы находятся в шоковом состоянии

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Туристы из Новосибирска погибли на склоне горы Металлург. Подробности ЧП

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Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29

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В центре Москвы обнаружили тело полицейского с огнестрельным ранением

Тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением обнаружено рядом с Историческим музеем на Красной площади в Москве.
Обновлено в 01:30
Общество

Минобороны показало неизвестные фронтовые фото советских маршалов

Министерство обороны России накануне Дня Победы опубликовало на своем сайте неизвестные ранее фронтовые фотографии ряда высших военных чинов.
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Появилась расшифровка переговоров диспетчеров с пилотом SSJ-100

Обновлено вчера в 12:37
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Решение о выходе из Совета Европы в России не принимали, заявил Келин

"Скажу лишь, что в Российской Федерации не принималось решение о выходе из Совета Европы", - добавил он "Наоборот, все усилия отечественной дипломатии направлены сегодня на сохранение полноформатного участия в СЕ", - сказал дипломат.
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Вальверде: «Ответственность за поражение лежит на мне»

Вся ответственность за результат лежит на мне.
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Происшествия

В Тюмени массово эвакуируют торговые центры

В Тюмени «заминировали» четыре торговых центра.
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Здоровье

Развеяны мифы по поводу сердечной недостаточности

Оказалось, что значительное количество людей ставят знак равенства между сердечной недостаточностью и инфарктом, хотя первое представляет собой хроническое и длительно развивающееся состояние, при котором сердце не может прокачивать достаточное количество крови по организму, а второе - внезапное и резкое ухудшение в работе сердца после блокады снабжающих его кровью артерий.
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Самолет «Руслайна» не смог вылететь из Белгорода из-за неисправности

Обновлено в 02:42
Здоровье

Медики рассказали о пользе ежедневного употребления сала

Обновлено в 00:43
Происшествия

В Японии автомобиль врезался в группу детей

Утром в среду автомобиль врезался в группу детей, которые вышли на прогулку. В результате 13 человек направлены в больницы.
Обновлено вчера в 22:51
Политика

«Нафтогаз» пожаловался Еврокомиссии на «Газпром»

Украинская госкомпания "Нафтогаз" подала жалобу на "Газпром" в Европейской комиссии (ЕК), обвинив российскую компанию в недобросовестной конкуренции из-за строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом в своем фейсбуке написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Обновлено 06 мая в 17:22
Авто

Mitsubishi увеличила продажи в России на 2%

Обновлено в 02:22
ЖКХ

Жильцам разрушенного дома в Магнитогорске выставили пени за коммуналку

Обновлено в 03:07
Транспорт

Посол Канады застрял на украинских дорогах

Обновлено в 02:15
Общество

Орудие убийства Троцкого показали в музее шпионажа в Вашингтоне

Международный музей шпионажа в Вашингтоне, который открыл двери после переезда на новое место, впервые за многие годы выставил в своей коллекции ледоруб, которым, предположительно секретный агент НКВД Рамон Меркадер убил политика и революционера Льва Троцкого.
Обновлено в 03:23
Происшествия

Суд огласит приговор Кокорину и Мамаеву

Пресненский суд Москвы огласит приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, обвиняемым в побоях и хулиганстве.
Обновлено вчера в 17:05
Технологии

Доставка из интернет-магазинов в России может подешеветь

Стоимость доставки товаров из онлайн-магазинов и ресторанов может существенно снизиться.
Обновлено в 00:38
Общество

В Екатеринбурге военные исполнили мечту тяжелобольного мальчика

Исполнил мечту командующий ЦВО генерал-полковник Александр Лапин. Накануне праздников он принял у себя самого Максима и его родителей.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Происшествия

В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари

Утверждается, что пассажиры почувствовали запах гари, после чего началась паника. В результате всех вывели из самолета.
Обновлено вчера в 19:26
Армия и оружие

На Красной площади началась генеральная репетиция парада Победы

Военная техника, авиация и военнослужащие принимают участие в генеральной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве.
Обновлено вчера в 03:22
Политика

Иран отказался исполнять отдельные обязательства по ядерной сделке

Иран направил послам Германии, Великобритании, Китая и России уведомление о принятом решении «приостановить исполнение некоторых обязательств» в рамках так называемой ядерной сделки, сообщает агентство Tasnim.
Обновлено в 01:37
Экономика

Латвия и Эстония введут пошлину на российскую электроэнергию

В настоящее время российская электроэнергия поступает в страны Прибалтики через Белоруссию и Литву.
Обновлено вчера в 05:05
Политика

В Германии заявили о «разбитой вдребезги» дружбе с США

Немецкий журналист Даниэль Бресслер заявил, что неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Берлин показала, что дружба двух стран "разбита вдребезги".
Обновлено в 01:47
Наука

ООН: человек грозит вымиранию миллиона видов растений и животных

В-пятых, инвазивные виды делают все, чтобы выселить растения и животных с привычной для них среды обитания.
Обновлено 06 мая в 13:14
Общество

Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов

Обновлено вчера в 04:10
Политика

Многодетным семьям предлагают выделять по 450 тысяч рублей на ипотеку

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко совместно с депутатами от нескольких фракций внесли законопроект, который позволит оказать существенную помощь многодетным семьям.
Обновлено 06 мая в 09:51
Происшествия

В Подмосковье трое неизвестных похитили сына бизнесмена

Трое мужчин задержаны в Подмосковье по подозрению в похищении человека, злоумышленники требовали за него выкуп в 20 млн рублей.
Обновлено в 02:07
Общество

В Италии выставили на продажу сотни домов за один евро

На юге Сицилии в городе Муссомели местные власти выставили на продажу около сотни ветхих домов, стоимость каждого — один евро.
Обновлено вчера в 21:48
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