Семь туристов погибли на Алтае при сходе лавиныВедомости 01:16

При сходе лавины в республике Алтай погибли семь туристов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Семь туристов погибли на Алтае при сходе лавины

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