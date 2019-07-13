Футбол
Селюк призвал болельщиков «Зенита» не оскорблять легионеров «Тамбова»Советский спорт 03:09
Агент Дмитрий Селюк перед матчем первого тура премьер-лиги Зенит Тамбов обратился в твиттере к болельщикам чемпионов России. Призываю болельщиков Питера не оскорблять моих загорелых футболистов из Тамбова в ближайшем матче.
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Селюк: «Призываю фанатов „Зенита“ не оскорблять моих загорелых футболистов из „Тамбова“»
Sport24.ruвчера в 19:36
Селюк: призываю фанатов «Зенита» не оскорблять «загорелых» игроков из «Тамбова»
Чемпионатвчера в 21:56
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