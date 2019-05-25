Футбол
«Селтик» завоевал Кубок ШотландииЧемпионат вчера в 11:54
В решающем матче Кубка Шотландии встречались клубы «Хартс» и «Селтик». Игра прошла на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго и завершилась победой номинальных гостей со счётом 2:1. В первом тайме командам не удалось открыть счёт.
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Происшествия
Ребенок погиб при обрушении сцены театра в Китае
Ребенок погиб, еще 14 человек пострадали при обрушении театральной сцены на востоке Китая. Там проходил творческий танцевальный конкурс.
Обновлено в 01:58
Политика
Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине, и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Шоу-бизнес
Бывшая жена Тимати подтвердила беременность его новой возлюбленной
Бывшая супруга и мать дочери Тимати Алисы Алена Шишкова подтвердила слухи о беременности новой избранницы рэпера Анастасии Решетовой, сообщает Starhit.
Обновлено вчера в 14:07
Политика
Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Хоккей
Тренер сборной Канады не удивился поражению России в матче с финнами
Обновлено вчера в 18:21
Происшествия
«Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске
Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.
Обновлено 24 мая в 18:46
Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Общество
Переплывший Атлантику в бочке француз напишет книгу
Французский путешественник Жан-Жак Савен, переплывший Атлантический океан в бочке, сказал в интервью РИА Новости, что заканчивает писать книгу о своём необычном путешествии, которая выйдет в сентябре.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
Турцию подозревают в отправке оружия противникам Сирии и России
Собеседник агентства заявил, что Турция хочет сохранить свое влияние в северо-западной части САР, а также усилить свое присутствие на военных базах, созданных в рамках соглашения о зоне деэскалации с Россией.
Обновлено в 01:54
Гаджеты
Спустя три месяца после анонса подешевел ещё один бестселлер Samsung
Учитывая, что с определённой задержкой скидки добираются и до рынков СНГ, можно ожидать, что примерно через месяц Galaxy A50 подешевеет и у нас.
Обновлено вчера в 14:26
Хоккей
Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов
Обновлено вчера в 17:39
Происшествия
У берегов Японии столкнулись два судна
В водах Тихого океана столкнулись два японских грузовых судна, сообщает газета Asahi.
Обновлено вчера в 22:07
Единоборства
Экс-претендент на титул Хантер нокаутировал Мальдонадо
Бой прошёл в супертяжёлом весе. Хантер сразу завладел инициативой и работал первым номером, оказывая постоянный прессинг на соперника.
Обновлено в 02:17
Гаджеты
Новые SIM-карты от China Unicom имеют до 128 Гбайт внутренней памяти
Сообщается о вариантах с 32 Гбайт, 64 Гбайт и 128 Гбайт внутренней памяти.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие
Украинские силовики заявили об одном погибшем в Донбассе за сутки
Обновлено вчера в 01:43
Здоровье
Ученые: Норвежцы живут дольше россиян на 8-10 лет
Ученые сообщили, что норвежцы отличаются на 8-10 лет большей продолжительностью жизни в сравнении с россиянами.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
Спецназовцу отказались компенсировать ракетно-бомбовый удар
Согласно документам суда, в сентябре 1999 года капитан Лысых, служивший в 15-м отряде спецназа «Вятич» внутренних войск МВД, получил тяжелую минно-взрывную травму в ходе спецоперации в Новолакском районе Дагестана.
Обновлено 24 мая в 17:46
Культура
Андрей Рубанов удостоен литературной премии «Национальный бестселлер»
Победителем общероссийской литературной премии «Национальный бестселлер» стал писатель Андрей Рубанов.
Обновлено в 01:31
Космос
Астероид приближается к Земле в эти минуты
Через пару часов потенциально опасный астероид приблизится к Земле, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
В Якутии ранили ножом директора школы
Ножевое ранение в живот получил 33-летний директор Чаранской школы Усть-Алданского района.
Обновлено в 02:26
Экономика
Центробанк России выпустит монеты с новейшими атомными ледоколами
ЦБ России выпустит памятную монету, которая посвящена атомным ледоколам проекта "22220".
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия
Таксист устроил стрельбу в ходе драки в Одинцове
Драка со стрельбой с участием водителя такси произошла в подмосковном Одинцове, один из ее участников применил оружие.
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о ссоре с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым из-за его слов о его жене Валерии.
Обновлено вчера в 20:45
Армия и оружие
Иран пригрозил отправить американские корабли на дно
В Иране пригрозили «отправить на дно» Персидского залива американские корабли, если они совершат «ошибочные действия».
Обновлено вчера в 17:38
Кино
Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты»
«Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля получил фильм южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты», сообщается на странице фестиваля в Twitter.
Обновлено вчера в 14:55
Политика
В Литве пройдет второй тур президентских выборов
Активность избирателей в первом туре составила 57%. Одновременно с выборами главы государства предстоит выбрать депутатов Европарламента.
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия
Кадыров прокомментировал нападение на корреспондента RT во Франции
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал избиение корреспондента RT полицейским во Франции.
Обновлено в 00:25
Политика
Жители Греции активно голосуют на выборах в Европарламент
В Греции открылись избирательные участки на выборах в Европейский парламент, региональных и муниципальных органов власти.
Обновлено в 00:48