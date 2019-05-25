Футбол

«Селтик» завоевал Кубок ШотландииЧемпионат вчера в 11:54

В решающем матче Кубка Шотландии встречались клубы «Хартс» и «Селтик». Игра прошла на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго и завершилась победой номинальных гостей со счётом 2:1. В первом тайме командам не удалось открыть счёт.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Селтик» оформил «золотой дубль», победив «Хартс» в финале Кубка Шотландии

РИА Новостивчера в 12:07

«Селтик» предложил и. о. главного тренера Леннону полноценный контракт

Sport24.ruвчера в 13:55

«Селтик» - первый клуб в истории европейского футбола, который выиграл три домашних турнира три сезона подряд

Спорт-Экспрессвчера в 12:36

«Селтик» предложил Леннону стать главным тренером на постоянной основе

Soccer.ruвчера в 14:03

«Селтик» выиграл Кубок Шотландии, оформив требл

Матч ТВвчера в 11:59

«Селтик» завоевал Кубок Шотландии

Чемпионатвчера в 11:54

Кубок Шотландии. Хартс – Селтик. Ставки на матч Юрия Розанова

Букмекеры.рфвчера в 05:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 02:53, Ашберн
Футбол

Ковач первым в Германии оформил золотой дубль как игрок и как тренер

Обновлено в 02:41
Происшествия

Ребенок погиб при обрушении сцены театра в Китае

Ребенок погиб, еще 14 человек пострадали при обрушении театральной сцены на востоке Китая. Там проходил творческий танцевальный конкурс.
Обновлено в 01:58
Политика

Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине, и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Шоу-бизнес

Бывшая жена Тимати подтвердила беременность его новой возлюбленной

Бывшая супруга и мать дочери Тимати Алисы Алена Шишкова подтвердила слухи о беременности новой избранницы рэпера Анастасии Решетовой, сообщает Starhit.
Обновлено вчера в 14:07
Происшествия

В Красноярском крае трое детей и взрослый погибли при пожаре в доме

Обновлено в 01:08
Политика

Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков

"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Хоккей

Тренер сборной Канады не удивился поражению России в матче с финнами

Обновлено вчера в 18:21
Происшествия

«Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске

Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.
Обновлено 24 мая в 18:46
Культура

Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Общество

Переплывший Атлантику в бочке француз напишет книгу

Французский путешественник Жан-Жак Савен, переплывший Атлантический океан в бочке, сказал в интервью РИА Новости, что заканчивает писать книгу о своём необычном путешествии, которая выйдет в сентябре.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие

Турцию подозревают в отправке оружия противникам Сирии и России

Собеседник агентства заявил, что Турция хочет сохранить свое влияние в северо-западной части САР, а также усилить свое присутствие на военных базах, созданных в рамках соглашения о зоне деэскалации с Россией.
Обновлено в 01:54
Гаджеты

Спустя три месяца после анонса подешевел ещё один бестселлер Samsung

Учитывая, что с определённой задержкой скидки добираются и до рынков СНГ, можно ожидать, что примерно через месяц Galaxy A50 подешевеет и у нас.
Обновлено вчера в 14:26
Хоккей

Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов

Обновлено вчера в 17:39
Происшествия

У берегов Японии столкнулись два судна

В водах Тихого океана столкнулись два японских грузовых судна, сообщает газета Asahi.
Обновлено вчера в 22:07
Единоборства

Экс-претендент на титул Хантер нокаутировал Мальдонадо

Бой прошёл в супертяжёлом весе. Хантер сразу завладел инициативой и работал первым номером, оказывая постоянный прессинг на соперника.
Обновлено в 02:17
Гаджеты

Новые SIM-карты от China Unicom имеют до 128 Гбайт внутренней памяти

Сообщается о вариантах с 32 Гбайт, 64 Гбайт и 128 Гбайт внутренней памяти.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие

Украинские силовики заявили об одном погибшем в Донбассе за сутки

Обновлено вчера в 01:43
Здоровье

Ученые: Норвежцы живут дольше россиян на 8-10 лет

Ученые сообщили, что норвежцы отличаются на 8-10 лет большей продолжительностью жизни в сравнении с россиянами.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия

Спецназовцу отказались компенсировать ракетно-бомбовый удар

Согласно документам суда, в сентябре 1999 года капитан Лысых, служивший в 15-м отряде спецназа «Вятич» внутренних войск МВД, получил тяжелую минно-взрывную травму в ходе спецоперации в Новолакском районе Дагестана.
Обновлено 24 мая в 17:46
Культура

Андрей Рубанов удостоен литературной премии «Национальный бестселлер»

Победителем общероссийской литературной премии «Национальный бестселлер» стал писатель Андрей Рубанов.
Обновлено в 01:31
Космос

Астероид приближается к Земле в эти минуты

Через пару часов потенциально опасный астероид приблизится к Земле, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия

В Якутии ранили ножом директора школы

Ножевое ранение в живот получил 33-летний директор Чаранской школы Усть-Алданского района.
Обновлено в 02:26
Экономика

Центробанк России выпустит монеты с новейшими атомными ледоколами

ЦБ России выпустит памятную монету, которая посвящена атомным ледоколам проекта "22220".
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия

Таксист устроил стрельбу в ходе драки в Одинцове

Драка со стрельбой с участием водителя такси произошла в подмосковном Одинцове, один из ее участников применил оружие.
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о ссоре с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым из-за его слов о его жене Валерии.
Обновлено вчера в 20:45
Армия и оружие

Иран пригрозил отправить американские корабли на дно

В Иране пригрозили «отправить на дно» Персидского залива американские корабли, если они совершат «ошибочные действия».
Обновлено вчера в 17:38
Кино

Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты»

«Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля получил фильм южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты», сообщается на странице фестиваля в Twitter.
Обновлено вчера в 14:55
Политика

В Литве пройдет второй тур президентских выборов

Активность избирателей в первом туре составила 57%. Одновременно с выборами главы государства предстоит выбрать депутатов Европарламента.
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия

Кадыров прокомментировал нападение на корреспондента RT во Франции

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал избиение корреспондента RT полицейским во Франции.
Обновлено в 00:25
Политика

Жители Греции активно голосуют на выборах в Европарламент

В Греции открылись избирательные участки на выборах в Европейский парламент, региональных и муниципальных органов власти.
Обновлено в 00:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Селтик
Британский футбольный клуб
Шотландский футбольный клуб из города Глазго. Выступает в шотландском Премьершипе, высшем дивизионе Шотландской профессиональной футбольной лиги. Поддерживается католической частью Глазго в отличие от клуба «Рейнджерс», считающегося протестантским.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Кубок Шотландии по футболу
Соревнование для шотландских футбольных клубов, ежегодно проводимое Шотландской футбольной ассоциацией. Учреждён в 1873 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное