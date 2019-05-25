Футбол
«Селтик» завоевал Кубок ШотландииЧемпионат 11:54
В решающем матче Кубка Шотландии встречались клубы «Хартс» и «Селтик». Игра прошла на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго и завершилась победой номинальных гостей со счётом 2:1. В первом тайме командам не удалось открыть счёт.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 16:11, Ашберн
Политика
Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН об украинских моряках
Выполнение Россией решения международного трибунала об освобождении украинских моряков может стать первым сигналом о готовности прекратить конфликт с Украиной, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Обновлено в 08:21
Происшествия
СК начал проверку после инцидента с самолётом в Сургуте
Следователи начали проверку после сообщений СМИ о том, что самолёт, вылетевший из Сургута, вернулся в аэропорт из-за срабатывания датчика стабилизатора.
Обновлено в 14:34
Происшествия
В Тулузе полицейский избил корреспондента RT France
Во французской Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France во время демонстрации "желтых жилетов", сообщает RT.
Обновлено в 15:31
Футбол
Барселона — Валенсия 0:2 (2-й тайм)
В финале Кубка Испании "Валенсия" сразится с каталонской "Барселоной". Матч состоится 25 мая и начнется в 22.00 по московскому времени.
Обновлено 23 мая в 17:02
Политика
Заместитель ростовского губернатора подал в отставку
Стоит отметить, что внезапная отставка заместителя донского главы выглядит довольно странно на фоне происходящих событий на Дону.
Обновлено в 13:29
Хоккей
Воробьев сказал, что финнам можно было противопоставить голы
Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итоги матча 1/2 финала чемпионата мира-2019 против Финляндии (0:1).
Обновлено в 11:59
Происшествия
Задержанный с 12 миллиардами полковник ФСБ стал молиться в СИЗО
В СИЗО «Лефортово» стал молиться начальник банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилл Черкалин.
Обновлено в 04:29
Общество
Мать школьника попросила учительницу перестать калечить детей
В школе в Махачкале во время линейки мать ученика обвинила учительницу в том, что она "калечит души" детей, передает радиостанция "Говорит Москва".
Обновлено в 14:34
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако
Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Британский альпинист скончался при спуске с Эвереста
Британский альпинист Робин Фишер скончался сегодня при покорении Эвереста (8848 м). Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на заявление директора Управления туризма Непала Миры Ачариа.
Обновлено в 11:54
Авто
6 мифов о бензонасосах развенчивают эксперты «За рулем»
Бензонасос не является герметичной конструкцией, и его потроха, например якорь или щетки, постоянно купаются в бензине.
Обновлено в 05:00
Политика
Обвинитель Порошенко хочет арестовать его активы
Обвинитель добавил, что под запрет должны попасть акции, активы, счета в банках, облигации, а также офшорные компании, оформленные на подставных лиц.
Обновлено в 15:54
Экономика
Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей
В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
Обновлено в 11:09
Музыка
Макс Фадеев посчитал «странным» спецвыпуск «Голос. Дети»
Обновлено в 11:24
Музыка
Пригожин оценил шансы дочери Алсу на «фантастическую карьеру»
Пригожин предположил, что дочь Алсу Микелла Абрамова пропустила спецвыпуск в связи с "психологической травмой" после скандала вокруг подтасовки голосов.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Пьяный украинец пытался свернуть шею ребенку в супермаркете
В Киеве в супермаркете пьяный мужчина пытался свернуть шею ребенку, передает "112 Украина". Инцидент произошел в очереди у кассы.
Обновлено в 14:53
Хоккей
Сборная России потерпела поражение в полуфинальном матче с Финляндией
Сборная России потерпела поражение в полуфинальном матче с Финляндией в рамках чемпионата мира по хоккею 2019.
Обновлено в 11:36
Хоккей
«Где были наши нападающие?» У Бориса Михайлова остались вопросы к сборной России
У двукратного олимпийского чемпиона и восьмикратного чемпиона мира по хоккею Бориса Михайлова остались вопросы к форвардам сборной России по итогам полуфинального матча чемпионата мира против финнов.
Обновлено в 13:23
Происшествия
Полиция наказала участников школьного БДСМ-шоу
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес
Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой
Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.
Обновлено в 13:13
Футбол
«Локомотив» извинился перед «Уфой» за проблемы с транспортом
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал "СЭ" информацию о том, что при перевозке команды из аэропорта "Шереметьево" в отель в преддверии матча 30-го тура чемпионата России с "Локомотивом" возникли проблемы.
Обновлено в 15:52
Футбол
«Бавария» разгромила «Лейпциг» и в 19-й раз завоевала Кубок Германии
Голы забили Роберт Левандовский (29-я и 85-я минуты) и Кингсли Коман (78). "Бавария" в 19-й раз стала обладателем Кубка Германии.
Обновлено в 15:59
Футбол
Новым тренером «Ювентуса» станет Маурицио Сарри
Маурицио Сарри покинет "Челси" и вернется в Италию, где возглавит "Ювентус".
Обновлено в 15:04
Хоккей
Первый тренер Гусева и Кучерова раскритиковал Воробьева после поражения России от Финляндии в полуфинале ЧМ
Первый тренер игроков сборной России Никиты Кучерова и Никиты Гусева Геннадий Курдин в интервью "СЭ" раскритиковал главного тренера национальной команды Илью Воробьева после поражения от Финляндии в 1/2 финала чемпионата мира-2019 (0:1). – Как говорили в советское время, порядок и дисциплина побила класс, – заявил Курдин.
Обновлено в 13:30
Политика
Украинский министр резко раскритиковал манеру общения Зеленского
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян резко раскритиковал речь президента страны Владимира Зеленского, который якобы говорит «на кацапском».
Обновлено в 15:54
Происшествия
Замглавы УФНС Ростовской области задержали
Полицейские задержали и.о. руководителя УФНС России по Ростовской области Ирину Александрову по подозрению в превышении должностных полномочий.
Обновлено вчера в 08:55
Политика
Почему Лера Кудрявцева подает в суд на австрийское издание
Телеведущая Лера Кудрявцева собирается подать в суд на австрийский таблоид Osterreich Zeitung за публикацию материала, в котором говорится о ее причастности к скандалу с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 07:58
Хоккей
Жена Овечкина пристыдила критиков сборной России
Обновлено в 14:55