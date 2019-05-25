Футбол

«Селтик» завоевал Кубок ШотландииЧемпионат 11:54

В решающем матче Кубка Шотландии встречались клубы «Хартс» и «Селтик». Игра прошла на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго и завершилась победой номинальных гостей со счётом 2:1. В первом тайме командам не удалось открыть счёт.
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«Селтик» предложил Леннону стать главным тренером на постоянной основе

Soccer.ru14:03

«Селтик» предложил и. о. главного тренера Леннону полноценный контракт

Sport24.ru13:55

Кубок Шотландии. Хартс – Селтик. Ставки на матч Юрия Розанова

Букмекеры.рф05:03

«Селтик» оформил «золотой дубль», победив «Хартс» в финале Кубка Шотландии

РИА Новости12:07

«Селтик» выиграл Кубок Шотландии, оформив требл

Матч ТВ11:59

«Селтик» завоевал Кубок Шотландии

Чемпионат11:54

«Селтик» - первый клуб в истории европейского футбола, который выиграл три домашних турнира три сезона подряд

Спорт-Экспресс12:36
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 16:11, Ашберн
Шоу-бизнес

Иосифа Пригожина сын обвинил в желании попиариться за его счет

Обновлено в 12:41
Политика

Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН об украинских моряках

Выполнение Россией решения международного трибунала об освобождении украинских моряков может стать первым сигналом о готовности прекратить конфликт с Украиной, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Обновлено в 08:21
Происшествия

СК начал проверку после инцидента с самолётом в Сургуте

Следователи начали проверку после сообщений СМИ о том, что самолёт, вылетевший из Сургута, вернулся в аэропорт из-за срабатывания датчика стабилизатора.
Обновлено в 14:34
Происшествия

В Тулузе полицейский избил корреспондента RT France

Во французской Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France во время демонстрации "желтых жилетов", сообщает RT.
Обновлено в 15:31
Футбол

Барселона — Валенсия 0:2 (2-й тайм)

В финале Кубка Испании "Валенсия" сразится с каталонской "Барселоной". Матч состоится 25 мая и начнется в 22.00 по московскому времени.
Обновлено 23 мая в 17:02
Политика

Заместитель ростовского губернатора подал в отставку

Стоит отметить, что внезапная отставка заместителя донского главы выглядит довольно странно на фоне происходящих событий на Дону.
Обновлено в 13:29
Хоккей

Воробьев сказал, что финнам можно было противопоставить голы

Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итоги матча 1/2 финала чемпионата мира-2019 против Финляндии (0:1).
Обновлено в 11:59
Происшествия

Задержанный с 12 миллиардами полковник ФСБ стал молиться в СИЗО

В СИЗО «Лефортово» стал молиться начальник банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилл Черкалин.
Обновлено в 04:29
Общество

Мать школьника попросила учительницу перестать калечить детей

В школе в Махачкале во время линейки мать ученика обвинила учительницу в том, что она "калечит души" детей, передает радиостанция "Говорит Москва".
Обновлено в 14:34
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако

Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
Обновлено в 10:23
Происшествия

Британский альпинист скончался при спуске с Эвереста

Британский альпинист Робин Фишер скончался сегодня при покорении Эвереста (8848 м). Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на заявление директора Управления туризма Непала Миры Ачариа.
Обновлено в 11:54
Авто

6 мифов о бензонасосах развенчивают эксперты «За рулем»

Бензонасос не является герметичной конструкцией, и его потроха, например якорь или щетки, постоянно купаются в бензине.
Обновлено в 05:00
Политика

Обвинитель Порошенко хочет арестовать его активы

Обвинитель добавил, что под запрет должны попасть акции, активы, счета в банках, облигации, а также офшорные компании, оформленные на подставных лиц.
Обновлено в 15:54
Экономика

Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей

В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
Обновлено в 11:09
Музыка

Макс Фадеев посчитал «странным» спецвыпуск «Голос. Дети»

Обновлено в 11:24
Музыка

Пригожин оценил шансы дочери Алсу на «фантастическую карьеру»

Пригожин предположил, что дочь Алсу Микелла Абрамова пропустила спецвыпуск в связи с "психологической травмой" после скандала вокруг подтасовки голосов.
Обновлено в 07:51
Происшествия

Пьяный украинец пытался свернуть шею ребенку в супермаркете

В Киеве в супермаркете пьяный мужчина пытался свернуть шею ребенку, передает "112 Украина". Инцидент произошел в очереди у кассы.
Обновлено в 14:53
Хоккей

Сборная России потерпела поражение в полуфинальном матче с Финляндией

Сборная России потерпела поражение в полуфинальном матче с Финляндией в рамках чемпионата мира по хоккею 2019.
Обновлено в 11:36
Хоккей

«Где были наши нападающие?» У Бориса Михайлова остались вопросы к сборной России

У двукратного олимпийского чемпиона и восьмикратного чемпиона мира по хоккею Бориса Михайлова остались вопросы к форвардам сборной России по итогам полуфинального матча чемпионата мира против финнов.
Обновлено в 13:23
Происшествия

Полиция наказала участников школьного БДСМ-шоу

Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес

Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой

Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.
Обновлено в 13:13
Футбол

«Локомотив» извинился перед «Уфой» за проблемы с транспортом

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал "СЭ" информацию о том, что при перевозке команды из аэропорта "Шереметьево" в отель в преддверии матча 30-го тура чемпионата России с "Локомотивом" возникли проблемы.
Обновлено в 15:52
Футбол

«Бавария» разгромила «Лейпциг» и в 19-й раз завоевала Кубок Германии

Голы забили Роберт Левандовский (29-я и 85-я минуты) и Кингсли Коман (78). "Бавария" в 19-й раз стала обладателем Кубка Германии.
Обновлено в 15:59
Футбол

Новым тренером «Ювентуса» станет Маурицио Сарри

Маурицио Сарри покинет "Челси" и вернется в Италию, где возглавит "Ювентус".
Обновлено в 15:04
Хоккей

Первый тренер Гусева и Кучерова раскритиковал Воробьева после поражения России от Финляндии в полуфинале ЧМ

Первый тренер игроков сборной России Никиты Кучерова и Никиты Гусева Геннадий Курдин в интервью "СЭ" раскритиковал главного тренера национальной команды Илью Воробьева после поражения от Финляндии в 1/2 финала чемпионата мира-2019 (0:1). – Как говорили в советское время, порядок и дисциплина побила класс, – заявил Курдин.
Обновлено в 13:30
Политика

Украинский министр резко раскритиковал манеру общения Зеленского

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян резко раскритиковал речь президента страны Владимира Зеленского, который якобы говорит «на кацапском».
Обновлено в 15:54
Происшествия

Замглавы УФНС Ростовской области задержали

Полицейские задержали и.о. руководителя УФНС России по Ростовской области Ирину Александрову по подозрению в превышении должностных полномочий.
Обновлено вчера в 08:55
Политика

Почему Лера Кудрявцева подает в суд на австрийское издание

Телеведущая Лера Кудрявцева собирается подать в суд на австрийский таблоид Osterreich Zeitung за публикацию материала, в котором говорится о ее причастности к скандалу с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 07:58
Хоккей

Жена Овечкина пристыдила критиков сборной России

Обновлено в 14:55
Общество

Рекордные 2217 блинов испекли за сутки на сковороде во Франции

Обновлено в 14:39
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Шотландский футбольный клуб из города Глазго. Выступает в шотландском Премьершипе, высшем дивизионе Шотландской профессиональной футбольной лиги. Поддерживается католической частью Глазго в отличие от клуба «Рейнджерс», считающегося протестантским.
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Кубок Шотландии по футболу
Соревнование для шотландских футбольных клубов, ежегодно проводимое Шотландской футбольной ассоциацией. Учреждён в 1873 году.
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