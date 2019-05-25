Футбол
«Селтик» завоевал Кубок ШотландииЧемпионат 11:54
В решающем матче Кубка Шотландии встречались клубы «Хартс» и «Селтик». Игра прошла на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго и завершилась победой номинальных гостей со счётом 2:1. В первом тайме командам не удалось открыть счёт.
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